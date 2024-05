PGE Ekstraliga po 6. kolejce: Klasa Przyjemskiego, moc Sparty

, bowiem w miniony weekend kolejne trzy punkty do swojego dorobku dopisał Wiktor Przyjemski, który fenomanlnie spisał się w Lesznie. Trzy “oczka” podczas tej rundy dopisali także dwaj zawodnicy dla których jest to pełny sezon PGE Ekstraligi w karierze, czyli Marcel Kowolik i Kevin Małkiewicz. W klasyfikacji generalnej bez zmian - Wiktor Przyjemski ponownie powiększył przewagę nad goniącymi go rywalami.

Do pewnego czasu Fogo Unia znajdowała się w bliskim kontakcie. Po biegu dziewiątym na tablicy widniał wynik 25:29, a duża w tym zasługa była Andrzeja Lebiediewa, który był zdecydowanie najmocniejszym punktem leszczynian. Pojedynczo zaskakiwali także Nazar Parnicki, Grzegorz Zengota i Bartosz Smektała. Końcówka meczu należała już jednak dla aktualnych mistrzów Polski. Mimo słabszej postawy Fredrika Lindgrena i Mateusza Cierniaka, reszta drużyny prezentowała bardzo dobrą prędkość, co dało im kolejną wygraną w tym sezonie.

