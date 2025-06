6–8 czerwca w Kluszkowcach odbył się największy festiwal rowerowy w Polsce. To były 3 intensywne dni, na które składały się: jazda na rowerach, epicka atmosfera, ogromne targi i spotkania z międzynarodowymi gwiazdami. Czy sformułowanie „mamy Crankworx w domu” jest nadużyciem? Pewnie delikatnym tak, ale co najmniej kilka elementów pozwala nam wierzyć w to, że impreza ma potencjał, by dorosnąć do formatu największych, najbardziej prestiżowych festiwali rowerowych na świecie.

01 Atmosfera

Nie ma się co czarować. To właśnie ten niesamowity klimat jest motorem napędowym całej imprezy. Mogłoby się wydawać, że przez 3 dni nad Kluszkowcami unosi się jakaś bariera, która dosłownie nie przepuszcza negatywnej energii. Ośrodek nie przygotował tras? No trudno, pobawimy się na tym, co jest. W jeden dzień ma przyjść opad deszczu? Fajnie! Pościgamy się w błocie i będzie śmiesznie. Oficjalne aftery kończą się o pierwszej w nocy? Dociągniemy melanż do wschodu słońca, organizując mini-rave w hotelowej łazience.

Przez 3 dni, które spędziliśmy w Kluszkowcach, spotkaliśmy kilka tysięcy ludzi, przybiliśmy kilkaset piątek i wymieniliśmy jakieś pół miliona uśmiechów. Zajawa dosłownie kipiała w powietrzu – niezależnie od poziomu umiejętności czy stylu jazdy. Taka sama dziecinna radość biła od ludzi, którzy pierwszy raz testowali rowery grawitacyjne i od Dawida Godźka, który wpadł na festiwal w przerwie od wygrywania zawodów z cyklu Pucharu Świata. Bawili się wszyscy. Zawodnicy, wystawcy, riderzy, którzy wpadli pośmigać na luzie, a nawet organizatorzy.

02 Poziom sportowy i frekwencja

Dawid Godziek na Red Bull Bez Łańcucha © Ewa Kania

W 10 konkurencjach udział wzięło łącznie ponad 1000 zawodników z Polski i sąsiednich krajów Europy. Są zawodnicy, dla których festiwal w Kluszkowcach to obowiązkowy punkt programu w trakcie planowanych przez całą zimę road tripów, a zagranicznych nazwisk przybywa tak naprawdę z każdym sezonem. Do tego kilka gwiazd międzynarodowego formatu, jak chociażby Dawid Godziek , Natalia Niedźwiedź czy Duncan Shaw z Wielkiej Brytanii. Nie wspominając o całej polskiej czołówce, dla której start w festiwalu był pewnego rodzaju formą luźnego ścigania między startami w Pucharze Europy i występach na największych międzynarodowych imprezach.

To świetne, że mimo coraz większego zainteresowania luźną jazdą na festiwalu, część riderów nadal znajduje w sobie tyle motywacji, by po długich, aktywnych wieczorach wskoczyć na rower i pościgać się ze swoimi ziomkami. Świetną frekwencję utrzymał wyścig Red Bull Bez Łańcuha, w którym udział wzięło ponad 120 zawodników i zawodniczek z całej Polski . Biorąc pod uwagę to, że w sezonie 2024 w oficjalnych Mistrzostwach Polski wystartowała niecała setka riderów, to zdecydowanie nie ma się czego wstydzić. No i jeszcze ten Whip Contest. Z epicką energią, z whipami przeciągniętymi do ponad 90 stopni, z pirotechniką i pierwszą w historii lokalnej sceny rywalizacją kobiet. Oj tak. To naprawdę było coś!

Co dalej?

Joy Ride BIKE Fest 2015 - Kluszkowce © Piotr Staroń / www.staronphoto.com

To dobre pytanie, bo poziom jest naprawdę wysoki, ale jak zawsze jest jeszcze trochę przestrzeni na poprawę. Jeśli ośrodek narciarski pomoże organizatorom i zadba o trasy, to impreza na pewno wskoczy na nowy, niedostępny wcześniej poziom. Jeśli ekipa DJ-ów z chojrakiem wynegocjuje kolejne 2 lub 3 godzinki na przedłużenie afterów i tańczenie kolejnego tańca ludowego gdzieś o 4 nad ranem – festiwal znów posunie się o krok naprzód. Takich drobnych kroków na przód można wykonać mnóstwo i z tego co nam wiadomo, organizatorzy już zabierają się za wdrażanie ich w życie i szykowanie się na kolejną imprezę.

Nasze największe marzenie? Powrót slopestyle’u, który lata temu odbywał się w Kluszkowcach. Może nie za rok. Może nie za dwa, ale trzymamy kciuki, dmuchamy pod nart i mocno wierzymy, że za jakiś czas organizacja takich zawodów w tak niesamowitym miejscu, z epickim klimatem i widokiem na Tatry będzie możliwa do zrealizowania. Taki ruch prawdopodobnie ściągnie na miejsce jeszcze większą rzeszę fanów dwóch kółek, wystawców, kibiców i uczestników, a co najważniejsze – my sami, z pełnym przekonaniem, będziemy mogli napisać: mamy Crankworx w domu! Z wykrzyknikiem, zamiast pytajnika.