Te gry podbiły 2022 rok. Hity minionych 12 miesięcy

Nieodłączną częścią końca roku są podsumowania. Czy udało się nam spełnić swoje postanowienia? Jaki był dla nas ten rok? Te i wiele innych pytań zaprząta nasze głowy w ostatnie dni grudnia, a często pojawia się też temat naszych ulubionych gier. Niedawno miało miejsce The Game Awards, gdzie poznaliśmy faworytów społeczności graczy, ale każdy z nas ma poza tym swoją własną listę. Przygotowaliśmy dla was najlepsze gry 2022 roku z różnych gatunków.

Nie można zacząć listy inaczej niż od GOTY 2022. Gry souls-like to częsty temat dyskusji i wielki love-hate. Słysząc o tytułach z tego gatunku jesteśmy przygotowani na wymagający poziom rozgrywki i godziny frustracji w walce z bossem. Dlaczego więc kolejny tytuł spod skrzydeł Fromsoftware uzyskał tytuł Gry Roku 2022? Bo ten gatunek ma też niesamowity klimat miejsc i postaci, a Elden Ring wyniósł to na wyżyny, dając otwarty świat, który wciągnął miliony graczy i w dalszym ciągu jest ulepszany, zyskując nowe tryby gry online. Graficzny majstersztyk, genialna muzyka, no i, oczywiście, ta satysfakcja, gdy w końcu wymagający boss padnie.

Przy grze z gatunku RPG, mimo nagród, które zdobył God of War Ragnarok na The Game Awards, to

Ta gra ma wszystko. Przejażdżka w akompaniamencie dobrej muzyki? Jest. Niezliczona liczba aut do zdobycia i kustomizowania? Jest. Zawrotna prędkość na torach i realizm sterowania i kokpitu? Są. A to tylko część zalet siódmej części serii, która od lat zyskuje nowych fanów, nie tylko motoryzacji. Możecie podjąć solowe wyzwania lub ścigać ze znajomymi. Oczywiście nie może zabraknąć wyjątkowego trybu fotograficznego, w którym możemy podziwiać nasze auto na ulicach miast całego świata.

Valorant jest moim faworytem wśród gier esportowych tego roku, być może ze względu na zamiłowanie do strzelanek, ale został doceniony również na The Game Awards. Valorant w tym roku uzyskał ten tytuł, tym samym odbierając podium League of Legends, które trzy lata z rzędu było najlepszą grą esportową. Riot Games pozostaje niezwyciężonym studiem w tej kategorii. Podobnie jak w Apex Legends wybieramy Legendy, w Valorantcie gracze mają do wyboru Agentów z różnymi specjalnościami, a w październiku, w końcu doczekaliśmy się nowej postaci. Gra na początku może wydawać się trudna, ale po kilku rundach trudno będzie wam się z nią rozstać.

