Podsumowanie Red Bull Skate Shots 2024

Myślę, że ten projekt będę wspominał bardzo długo i pozytywnie! Było dla mnie olbrzymim wyróżnieniem być częścią Red Bull Skate Shots i jestem szczerze wdzięczny za tą możliwość. Najbardziej wartościowe momenty to te, w których pokazywałem zdjęcie skejtowi i mogłem zaobserwować szczerą pozytywną reakcję i radość na jego twarzy. Po słowach typu "właśnie takie zdjęcie zawsze chciałem mieć" wiedziałem, że warto było jechać tyle kilometrów. Feedback od zadowolonych skejtów to element, który mnie najbardziej motywuje, a przy tegorocznych przystankach zdecydowanie go nie brakowało. Dziękuję bardzo każdemu za wzięcie udziału i całej ekipie zaangażowanej w ten projekt.

Myślę, że ten projekt będę wspominał bardzo długo i pozytywnie! Było dla mnie olbrzymim wyróżnieniem być częścią Red Bull Skate Shots i jestem szczerze wdzięczny za tą możliwość. Najbardziej wartościowe momenty to te, w których pokazywałem zdjęcie skejtowi i mogłem zaobserwować szczerą pozytywną reakcję i radość na jego twarzy. Po słowach typu "właśnie takie zdjęcie zawsze chciałem mieć" wiedziałem, że warto było jechać tyle kilometrów. Feedback od zadowolonych skejtów to element, który mnie najbardziej motywuje, a przy tegorocznych przystankach zdecydowanie go nie brakowało. Dziękuję bardzo każdemu za wzięcie udziału i całej ekipie zaangażowanej w ten projekt.

Myślę, że ten projekt będę wspominał bardzo długo i pozytywnie! Było dla mnie olbrzymim wyróżnieniem być częścią Red Bull Skate Shots i jestem szczerze wdzięczny za tą możliwość. Najbardziej wartościowe momenty to te, w których pokazywałem zdjęcie skejtowi i mogłem zaobserwować szczerą pozytywną reakcję i radość na jego twarzy. Po słowach typu "właśnie takie zdjęcie zawsze chciałem mieć" wiedziałem, że warto było jechać tyle kilometrów. Feedback od zadowolonych skejtów to element, który mnie najbardziej motywuje, a przy tegorocznych przystankach zdecydowanie go nie brakowało. Dziękuję bardzo każdemu za wzięcie udziału i całej ekipie zaangażowanej w ten projekt.

, który poza tym, że jest świetnym fotografem i skejtem jest też po prostu wspaniałym człowiekiem. Super było wykorzystać okazję do spotkania w takich okolicznościach. Najbardziej podobała mi się formuła tego eventu - luźna sesja, ciekawe przeszkody, zero spiny, zwyczajnie dobra zabawa na deskorolce, która dzięki Kubie owocowała kozackimi zdjęciami. No i oczywiście unikatowa nagroda, byłem mega pozytywnie zaskoczony, że ekipa Red Bulla osobiście mi ją dostarczyła.

, można pojeździć i nic nie jest narzucone. Przyjemna sesja na fajnych przeszkodach. Super inicjatywa szczególnie, że przeciąga ona bardziej „amatorów” deskorolki niż zawodników, którzy jeżdżą na zawody po konkretne sumy pieniędzy i przez to jest to bardziej lokalne i przyswajalne.

Przystanek Red Bull Skate Shots w Szczecinie to zdecydowanie jeden z fajniejszych kreatywnych eventów dotychczas zrobionych na Pomorzu Zachodnim. Połączenie oficjalnej sesji deskorolkowej z Kubą Skorupskim pod Morskim Centrum Nauki było genialnym ruchem. To jest przyszłość skateboardingu. Takie eventy pozwalają deskorolce wyjść do szerszej grupy odbiorców - najlepszym przykładem w tym przypadku był fakt, że oficjalne profile Miasta Szczecin oraz portale nie związane ze sportem promowały całą akcję na swoich social mediach.

Przystanek Red Bull Skate Shots w Szczecinie to zdecydowanie jeden z fajniejszych kreatywnych eventów dotychczas zrobionych na Pomorzu Zachodnim. Połączenie oficjalnej sesji deskorolkowej z Kubą Skorupskim pod Morskim Centrum Nauki było genialnym ruchem. To jest przyszłość skateboardingu. Takie eventy pozwalają deskorolce wyjść do szerszej grupy odbiorców - najlepszym przykładem w tym przypadku był fakt, że oficjalne profile Miasta Szczecin oraz portale nie związane ze sportem promowały całą akcję na swoich social mediach.

Przystanek Red Bull Skate Shots w Szczecinie to zdecydowanie jeden z fajniejszych kreatywnych eventów dotychczas zrobionych na Pomorzu Zachodnim. Połączenie oficjalnej sesji deskorolkowej z Kubą Skorupskim pod Morskim Centrum Nauki było genialnym ruchem. To jest przyszłość skateboardingu. Takie eventy pozwalają deskorolce wyjść do szerszej grupy odbiorców - najlepszym przykładem w tym przypadku był fakt, że oficjalne profile Miasta Szczecin oraz portale nie związane ze sportem promowały całą akcję na swoich social mediach.

motywował skejtów przez mikrofon do dania z siebie jeszcze więcej. Pojawiła się też moja żona z psinką i kilkoro moich bliskich żeby podopingować - to było super. Cieszę się, że wziąłem udział mimo nadkręconej dwa dni wcześniej kostki. Po długiej walce z olbrzymim jak dla mnie hydrantem, w końcu skumałem przy jakiej prędkości wybić się z kickera, żeby dolecieć na flat z fs bonelessem. Choć przy lądowaniu znowu coś chrupnęło w kostce to było warto - dzięki!

Red Bull Skate Shots to event jakich brakuje na polskiej scenie deskorolkowej. Skateboarding w czystej postaci przedstawiony w efektowny sposób. Kreatywne przeszkody na dobrych spotach wspólnie z pro fotografem Jakubem aka @skorupskii to idealne combo i przepis na udaną imprezę.

Red Bull Skate Shots to event jakich brakuje na polskiej scenie deskorolkowej. Skateboarding w czystej postaci przedstawiony w efektowny sposób. Kreatywne przeszkody na dobrych spotach wspólnie z pro fotografem Jakubem aka @skorupskii to idealne combo i przepis na udaną imprezę.

Red Bull Skate Shots to event jakich brakuje na polskiej scenie deskorolkowej. Skateboarding w czystej postaci przedstawiony w efektowny sposób. Kreatywne przeszkody na dobrych spotach wspólnie z pro fotografem Jakubem aka @skorupskii to idealne combo i przepis na udaną imprezę.