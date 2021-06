Liereyy mistrzem Red Bull Wololo IV!

W półfinale Liereyy pokonał zaś Vinchestera, który po raz kolejny udowodnił, że nie można go lekceważyć. Choć Rosjanin popełnił dość sporo błędów, to z pewnością nie był to łatwy mecz. Drugi finalista RBW 4, Hera, mógł natomiast mówić o wyjątkowo “łatwej” drodze do finałów. W pierwszej rundzie play-offów rozgromił broniącego tytułu DauTa, zaś w półfinałach zupełnie zdeklasował TheVipera - najbardziej utytułowanego zawodnika w historii sceny. Mecz ten zakończył się w kilkadziesiąt minut, a najkrótsze starcie, na drugiej mapie, trwało… trzy minuty. Na szczęście wielki finał nie zawiódł, a widzowie mogli podziwiać wyjątkowo spektakularną batalię. Jeśli nie mieliście okazji oglądać tego meczu na żywo, to nie krępujcie się i

!