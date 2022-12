Rok nagradzający cierpliwość. Zobacz najważniejsze momenty LoLa w 2022

W przeciągu minionych 12 miesięcy w LoLu byliśmy świadkami wielu emocjonujących historii. Niektórzy, po długich latach oczekiwań i walki, wreszcie wdrapali się na szczyt, inni zdecydowali się zakończyć pewien etap licząc, że nadchodzący rok okaże się bardziej owocny. Oto najważniejsze momenty 2022 roku w League of Legends:

3505 dni oczekiwania

Kim "Deft" Hyuk-kyu © Colin Young-Wolff/Riot Games

Nie ma w LoLu drugiej takiej osoby, będącej tak długo na szczycie, jednocześnie nie mogącej postawić przysłowiowej kropki nad "i".

Kim "Deft" Hyuk-kyu, bo o nim mowa, przez lata rywalizował na najwyższym poziomie. Dość powiedzieć, że sześciokrotnie próbował swoich sił na Worldsach i choć zawsze dochodził w nich do fazy play-off, nigdy nie było mu dane zasmakować wygranej. Aż do tego roku.

Przed startem imprezy nic jednak na to nie wskazywało. DRX było 4. siłą Korei. Do turnieju musiało przebijać się przez play-iny. To z automatu stawiało ich nieco w drugim szeregu, jeżeli chodzi o kandydatów do tytułu. Zresztą "Deft" i spółka rozpędzali się dość mozolnie. O ich zwycięstwie w grupie musiał decydować tie-breaker. W ćwierćfinale natomiast przegrywali już 0:2 z EDG. To wszystko nie zatrzymało jednak dzielnych Koreańczyków i po zwycięstwie 3:2 z faworyzowanym T1 w finale, "Deft" wreszcie miał swój moment chwały.

"Nie powinienem tyle płakać, bo jestem już dość stary, tak więc przepraszam. Bycie tutaj, w tym momencie, jest jednak czymś, o czym marzyłem każdego dnia od mojego debiutu. Jestem przeszczęśliwy, że teraz to już rzeczywistość. Jest coś, co zawsze chciałem powiedzieć: 'Jestem najlepszy na świecie'” - mówił zapłakany "Deft" wznosząc puchar. Puchar, na który czekał 3505 dni profesjonalnej kariery.

Wytrwałość nagrodzona także w Europie

Andrei "Odoamne" Pascu © Kirill Bashkirov/Riot Games

Postawienia kropki nad "i" brakowało także graczom Rogue. "Łotrzyki" od dłuższego czasu należały do ścisłej czołówki europejskiego League of Legends. 3, 2, 3, 2 - to miejsca organizacji w czterech kolejnych splitach. Zawsze jednak ostatecznie czegoś brakowało. Bolesny mógł być zwłaszcza finał z 2021 roku, w którym to "Odoamne" i spółka prowadzili już 2:0 z MAD Lions, by ostatecznie przegrać 2:3.

Doszło nawet do tego, że w Europie zaczęto traktować Rogue niczym synonim wywrotki na ostatniej prostej. Jeżeli można było gdzieś nie wykorzystać szansy, Rogue na pewno z tego skorzystało.

Przełom nastąpił w ostatniej chwili, na moment przed zmianą szyldu na KOI. Jesień 2022 roku należała do Rogue. Fani organizacji na długo zapamiętają wielki szok w finale, gdy po gładkiej porażce 0:3 rundę wcześniej z G2 Esports, w decydującym starciu, to "Łotrzyki" odprawiły "Samurajów" bez straty mapy.

"Zajęło to chwilę, ale to moja kolej, by roznieść rywali" - wykrzyczał tuż po wygranym finale "Odoamne". Rumun, podobnie jak "Deft" długo czekał, aby wznieść trofeum. 475 gier w najlepszych rozgrywkach Europy - nikt inny nie grał w nich tak długo bez żadnego sukcesu.

Koniec ery w polskim League of Legends

Esports Unfold - Marcin “Jankos” Jankowski © Lukas Pilz / Red Bull Content Pool

To wydarzenie bezsprzecznie najważniejsze dla polskich fanów gry. Po 5, pełnych sukcesów, latach, z G2 Esports oficjalnie pożegnał się Marcin "Jankos" Jankowski.

Taki ruch był pokłosiem kolejnego rozczarowującego roku w wykonaniu "Samurajów". Choć ten zaczął się zaskakująco dobrze, od wygranej w wiosennym splicie LEC. Z czasem jednak było tylko gorzej. Wspomniana porażka latem z Rogue, a następnie zaledwie 1 wygrana na Worldsach i ostatnie miejsce w grupie sprawiły, że władze organizacji postanowiły poszukać nowych rozwiązań. Tym razem padło na Polaka oraz duet z dolnej alei - "Flakkeda" oraz "Targamasa". To jednak odejście "Jankosa" wywołało najwięcej emocji. Przez te wszystkie lata stał się on ikoną G2, bez której trudno sobie wyobrazić zespół.

"Najfajniejsze lata mojej dotychczasowej kariery. Będę za wami tęsknić. Powodzenia w przyszłości" - pożegnał się na Twitterze "Jankos", który swoją karierę kontynuować będzie w Heretics. Jego miejsce w G2 zajął natomiast 5 lat młodszy Szwed - Martin "Yike" Sundelin.

Klątwa Ultraligi trwa w najlepsze

Choć za nami już 9 (licząc zerowy) pełnych sezonów Ultraligi, to wciąż polscy kibice nie doczekali się zespołu, który obroniłby w niej tytuł.

Oczywiście pierwszym i najbardziej oczywistym do tego kandydatem byłby zespół AGO Rogue, który zwyciężał ją w sumie 3-krotnie. Jeżeli jednak przenieść pewne określenia ze świata futbolu, to AGO śmiało można określić mianem "Rycerzy wiosny". Wygrywali oni bowiem wiosenne splity kolejno w 2020, 2021 oraz 2022 roku. Latem jednak zawsze coś, a w zasadzie ktoś, stawał na ich drodze. Tym razem w finale drugiego splitu mocniejsze okazało się Zero Tenacity.

"Nie wiem kto wymyślił tę klątwę lata dla Rogue, ale mnie zdenerwował" - pisał po porażce na swoim Twitterze "Sinmivak".

Ogromny niedosyt ikony

Faker © Red Bull

Czy kończąc rok ze srebrem MSI, srebrem Worldsów oraz mistrzostwem i wicemistrzostwem Korei można kandydować do miana największego przegranego? Można, jeżeli jesteś "Fakerem".

Dla trzykrotnego mistrza świata wszystko poniżej 1. miejsca jest bowiem porażką. W tym roku natomiast jego T1, po nieco słabszych latach, miało wreszcie powrócić w glorii i chwale. Na Worldsach uchodzili za głównych faworytów. W samym finale - w zasadzie za murowanych.

Teorie jednak swoje, a Summoner's Rift swoje. "Wierzę, że z dzisiejszej porażki można się wiele nauczyć" - komentował "Faker".

I nie rzuca on słów na wiatr. W listopadzie przedłużył on kontrakt z T1 o kolejne 3 lata, co oznacza, że może on spędzić w jednej organizacji 12 lat - wyczyn absolutnie nieosiągalny na profesjonalnej scenie LoLa. A 3 kolejne lata to także szansa na 3 kolejne Puchary Przywoływacza.