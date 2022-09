Podsumowanie: Rowerowe szaleństwo na Red Bull District Ride 2022

Szósta edycja miejskich zawodów slopestyle'owych udowodniła nam wszystkim, że do przysłowiowego "sufitu" jest w slopestyle'u jeszcze bardzo daleko! Progres, jaki zawodnicy zaliczyli w ciągu ostatnich 5 lat, to czysta abstrakcja. Na imprezie posypała się cała masa trików, których nikt, nigdy nie wylądował na żadnych zawodach. Pierwszy raz w historii, na trasie pojawiły się również Panie! Dziewczyny mocno odpaliły się w best tricku i pokazały, że rywalizacja kobiet w zawodach slopestyle'owych, jest dużo bliżej niż się wszystkim wydawało!

W skrócie - Red Bull District Ride to zdecydowanie najbardziej kozacka impreza rowerowa tego (i nie tylko tego) sezonu! Spektakularne triki, przełomowe momenty i EPICKA atmosfera. Organizatorzy obliczyli, że przez dwa dni, zawody obejrzało na miejscu ponad 120 tysięcy kibiców! Zobacz najlepsze akcje w wideo poniżej, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przewiń dalej i sprawdź co wydarzyło się na Best Tricku oraz głównych zawodach.

1 min Najlepsze akcje Zobacz najlepsze momenty z zawodów Red Bull District Ride 2022, które 2-3 września odbyły się w niemieckiej Norymberdze!

01 Slopestyle na Red Bull District Ride

Dzięki zaradności organizatorów zawodnicy zaliczyli w Norymberdze nie dwa, a aż trzy przejazdy. (pierwszy po piątkowych treningach). Najlepszy przejazd, zgodnie z przewidywaniami zaliczył Emil Johansson , który otrzymał od sędziów aż 90 punktów! Warto podkreślić, że było to 9 z rzędu zwycięstwo Szweda w zawodach diamentowej rangi FMB World Tour. Drugie miejsce zajął nasz ulubiony, szalony Amerykanin - Nicholi Rogatkin , który swój trzeci przejazd kończył bez siodełka. Podium dopełnił gospodarz zawodów - Erik Fedko , który o niecałe 2 punkty wyprzedził Dawida Godźka .

02 Zobacz powtórkę zawodów:

Finały Najlepsi riderzy z całego świata i szalona trasa podzielona na najbardziej szalone, rowerowe dystrykty! Oglądaj zawody Red Bull District Ride na żywo w Red Bull TV!

Co ciekawe, przed swoim drugim przejazdem Emil Johansson znalazł się w dość nietypowej (jak na niego), trzeciej pozycji. Po świetnych przejazdach Erika Fedko i Nicholiego Rogatkina Szwed musiał opuścić strefę komfortu i pokazać sędziom coś więcej niż swój safe run. Przypominamy, że Amerykanin szarpnął na ostatniej hopie 1440-tkę, a reprezentant Niemiec wypchał swój przejazd najbardziej efektownymi, technicznymi kombinacjami.

ALE! Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, Emil to człowiek z nerwami ze stali. W swojej drugiej próbie, na każdej przeszkodzie dołożył nowe triki do wcześniej wylądowanych kombinacji, a na ostatniej, największej skoczni odjechał 360 tailwhip catch downside tailwhip i ostatecznie odzyskał prowadzenie w tabeli. W trzecim przejeździe pozostali faworyci - Dawid Godziek i Nicholi Rogatkin zaliczyli gleby, a ponieważ Erik Fedko odpuścił dalszą walkę, Johansson mógł cieszyć się kolejnym victory lapem!

Super Erik Fedko wleciał na 3 pozycję ze stylowym flip seatgrab supermanem! © Christoph Laue/Red Bull Content Pool Front Flip z pierwszego dropa w wykonaniu Rogatkina to czyste szaleństwo! © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool Kombo Tailwhipów zapewniło Johanssonowi zwycięstwo! © Christoph Laue/Red Bull Content Pool Tom Isted świetnie poradził sobie z technicznym dystryktem boxów! © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool Thomas Genon jak zwykle zaprezentował niezwykłą stylówkę! © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

"To naprawdę wiele dla mnie znaczy. To, że możemy pokazać naszą dyscyplinę tak wielkiej publiczności w tak niezwykłym miejscu, to czyste szaleństwo." Komentował Johansson odbierając kolejne trofeum.

Red Bull District Ride 2022 - Wyniki 1 90 2 88,34 3 85,32 4 82,45 5 81,79 Show all results Pozycja Rider Wynik 1 90 2 88,34 3 85,32 4 82,45 5 81,79 6 81,18 7 79,28 8 79,11 9 78,76 10 77,33 11 77,16 12 65,44 13 50,95

03 Best Trick

Dawid Godziek i Twister Nohander do Barspina © Red Bull Content Pool

To miał być tylko wstęp, a zawodnicy i zawodniczki zgotowali nam epicki best trick contest, który oglądało się niemal tak dobrze jak zawody. Pierwszy raz w historii, w trakcie krótkiego, 45-minutowego jamu kibice zobaczyli 4 zupełnie nowe triki! Mamy wrażenie, że na tą krótką chwilę, prawa fizyki obowiązujące w "normalnych" warunkach zostały po prostu wyłączone. W przeciwnym wypadku nie wiemy jak wyjaśnić, to co wydarzyło się na ostatnim kickerze...

5 min 5 najlepszych trików Zobacz pięć najlepszych trików wylądowanych w trakcie Best Tricka na zawodach Red Bull District Ride!

W każdym bądź razie, po dość kontrowersyjnej decyzji sędziów, nagrodę za najlepszy trik otrzymał Emil Johansson. Zamieszanie wynikało główne z tego, że 15 minut wcześniej Dawid Godziek wylądował pierwszego na świecie Twister no-handera z barspinem i większość kibiców oswoiła się już z myślą, że nagroda w końcu wpadnie właśnie w ręce reprezentanta Polski. Jednak gdy Emil szarpnął 360 taiwhip barspin do downside whipa 3 minuty przed końcem jamu, stało się jasne, że sędziowie, będą mieli naprawdę twardy orzech do zgryzienia...

"Jaram się, że udało mi się wylądować ten trik, bo miałem go w głowie już od dłuższego czasu. Nie sądziłem, że uda mi się go wykonać właśnie na tej hopie, ale wszystko idealnie się złożyło, więc bardzo się cieszę!" Komentował zwycięzca.

Jak już wspominaliśmy, drugie miejsce w best tricku zajął Dawid. Trzecia lokata została obstawiona przez Nicholiego Rogatkina, który po 5 latach przerwy ponownie odpalił 1440-tkę. Tuż za podium znaleźli się Alejandro Bonafe z Cash Roll tailwhipem do barspina oraz Diego Caversazi z Backflip Cliffhangerem do Tailwhipa.

Pierwszy raz w historii Red Bull District Ride, na starcie best tricka stanęły również Panie! Zawody rozegrane w ramach "Progression Session" wygrała Gemma Corbea , która zaskoczyła kibiców kilkoma naprawdę stylowymi flipami. Ze świetnej strony zaprezentowała się również reprezentująca Niemcy Patricia Druwen . 15-latka podeszła do hopy z respektem, ale odjechała kilka naprawdę pięknie wyciągniętych no-handerów, które przez lokalną publiczność zostały docenione równie mocno, jak najbardziej spektakularne sztuczki!

Gemma Corbera wylądowała flipa i objechała całą trasę zawodów! © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool