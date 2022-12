Rok nauki i pracy - sezon 2022 w F1 w wykonaniu Scuderii AlphaTauri

Sezon 2021 był debiutanckim dla japońskiego kierowcy AlphyTauri, który kilkukrotnie w jego trakcie zaimponował, jednak popełniał także kosztowne (finansowo i punktowo) błędy. Rok 2022 był dla niego pod tym względem znacznie lepszy, przynosząc ze sobą przede wszystkim mniej wpadek. Jednym z sekretów rozwoju Yukiego było wsparcie psychologa. Zawodnik odwdzięczył się ekipie za okazane zaufanie i pozytywnie zaskakiwał m.in. tempem w kwalifikacjach. W sezonie 2021 tylko raz pokonał swojego partnera w czasówce, podczas gdy w tegorocznej kampanii okazywał się on szybszy od Pierre'a Gasly'ego aż dziewięciokrotnie. W 22 rozegranych w tym roku wyścigach zdobył łącznie 12 punktów w porównaniu do 23 wywalczonych przez Francuza, plasując się ostatecznie na 17. miejscu w klasyfikacji generalnej, podczas gdy Gasly zajął 14. lokatę. Różnica ta wynikała jednak nie tylko z formy i pracy obu zawodników. Duży wkład w nią miał pech Tsunody, który w kilku wyścigach miał mniejsze i większe problemy. W porównaniu z sezonem 2021 rzadziej jednak były one efektem jego własnych błędów, co bez wątpienia należy mu zaliczyć na duży plus.

Sezon 2021 był debiutanckim dla japońskiego kierowcy AlphyTauri, który kilkukrotnie w jego trakcie zaimponował, jednak popełniał także kosztowne (finansowo i punktowo) błędy. Rok 2022 był dla niego pod tym względem znacznie lepszy, przynosząc ze sobą przede wszystkim mniej wpadek. Jednym z sekretów rozwoju Yukiego było wsparcie psychologa. Zawodnik odwdzięczył się ekipie za okazane zaufanie i pozytywnie zaskakiwał m.in. tempem w kwalifikacjach. W sezonie 2021 tylko raz pokonał swojego partnera w czasówce, podczas gdy w tegorocznej kampanii okazywał się on szybszy od Pierre'a Gasly'ego aż dziewięciokrotnie. W 22 rozegranych w tym roku wyścigach zdobył łącznie 12 punktów w porównaniu do 23 wywalczonych przez Francuza, plasując się ostatecznie na 17. miejscu w klasyfikacji generalnej, podczas gdy Gasly zajął 14. lokatę. Różnica ta wynikała jednak nie tylko z formy i pracy obu zawodników. Duży wkład w nią miał pech Tsunody, który w kilku wyścigach miał mniejsze i większe problemy. W porównaniu z sezonem 2021 rzadziej jednak były one efektem jego własnych błędów, co bez wątpienia należy mu zaliczyć na duży plus.

Sezon 2021 był debiutanckim dla japońskiego kierowcy AlphyTauri, który kilkukrotnie w jego trakcie zaimponował, jednak popełniał także kosztowne (finansowo i punktowo) błędy. Rok 2022 był dla niego pod tym względem znacznie lepszy, przynosząc ze sobą przede wszystkim mniej wpadek. Jednym z sekretów rozwoju Yukiego było wsparcie psychologa. Zawodnik odwdzięczył się ekipie za okazane zaufanie i pozytywnie zaskakiwał m.in. tempem w kwalifikacjach. W sezonie 2021 tylko raz pokonał swojego partnera w czasówce, podczas gdy w tegorocznej kampanii okazywał się on szybszy od Pierre'a Gasly'ego aż dziewięciokrotnie. W 22 rozegranych w tym roku wyścigach zdobył łącznie 12 punktów w porównaniu do 23 wywalczonych przez Francuza, plasując się ostatecznie na 17. miejscu w klasyfikacji generalnej, podczas gdy Gasly zajął 14. lokatę. Różnica ta wynikała jednak nie tylko z formy i pracy obu zawodników. Duży wkład w nią miał pech Tsunody, który w kilku wyścigach miał mniejsze i większe problemy. W porównaniu z sezonem 2021 rzadziej jednak były one efektem jego własnych błędów, co bez wątpienia należy mu zaliczyć na duży plus.

Pierre Gasly był w sezonie 2021 liderem AlphyTauri. Na początku tegorocznej kampanii nadal odgrywał on tę rolę, jednak z biegiem czasu widać było, że musi włożyć dużo pracy w przystosowanie się do nowego samochodu. Mimo tych trudności miał kontrakt na sezon 2023 i ekipa wciąż wiązała z nim przyszłość. Warto także podkreślić, że jeśli już udało mu się "dogadać" z samochodem, radził sobie bardzo dobrze. Najlepszym wyścigiem dla zespołu było Grand Prix Azerbejdżanu, w którym Gasly zajął 6., a Tsunoda 8. miejsce. Tamten moment pokazał, że choć AT03 ma pewne niedostatki, w odpowiednich warunkach jest w stanie sprawić niespodziankę i umożliwić kierowcom walkę o dobre rezultaty. Pierre i Yuki pokazali natomiast, że niezależnie od przejściowych problemów są w stanie jeździć szybko, kiedy mają do tego odpowiednie narzędzia.

Pierre Gasly był w sezonie 2021 liderem AlphyTauri. Na początku tegorocznej kampanii nadal odgrywał on tę rolę, jednak z biegiem czasu widać było, że musi włożyć dużo pracy w przystosowanie się do nowego samochodu. Mimo tych trudności miał kontrakt na sezon 2023 i ekipa wciąż wiązała z nim przyszłość. Warto także podkreślić, że jeśli już udało mu się "dogadać" z samochodem, radził sobie bardzo dobrze. Najlepszym wyścigiem dla zespołu było Grand Prix Azerbejdżanu, w którym Gasly zajął 6., a Tsunoda 8. miejsce. Tamten moment pokazał, że choć AT03 ma pewne niedostatki, w odpowiednich warunkach jest w stanie sprawić niespodziankę i umożliwić kierowcom walkę o dobre rezultaty. Pierre i Yuki pokazali natomiast, że niezależnie od przejściowych problemów są w stanie jeździć szybko, kiedy mają do tego odpowiednie narzędzia.

Pierre Gasly był w sezonie 2021 liderem AlphyTauri. Na początku tegorocznej kampanii nadal odgrywał on tę rolę, jednak z biegiem czasu widać było, że musi włożyć dużo pracy w przystosowanie się do nowego samochodu. Mimo tych trudności miał kontrakt na sezon 2023 i ekipa wciąż wiązała z nim przyszłość. Warto także podkreślić, że jeśli już udało mu się "dogadać" z samochodem, radził sobie bardzo dobrze. Najlepszym wyścigiem dla zespołu było Grand Prix Azerbejdżanu, w którym Gasly zajął 6., a Tsunoda 8. miejsce. Tamten moment pokazał, że choć AT03 ma pewne niedostatki, w odpowiednich warunkach jest w stanie sprawić niespodziankę i umożliwić kierowcom walkę o dobre rezultaty. Pierre i Yuki pokazali natomiast, że niezależnie od przejściowych problemów są w stanie jeździć szybko, kiedy mają do tego odpowiednie narzędzia.