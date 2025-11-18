Pola & SHDØW: Masz 5 minut?

Ona inspiruje się m.in. Billie Eilish i Clairo. On dowoził bity na płyty Okiego, Sobla i duetu Kanye West & Ty Dolla Sign . Kiedy spotkali się w studiu, nagrali spontanicznie epkę „5 Minutes” – przyjemną, ciepłą, w klimatach bedroom popu i easy listening. Płyty warto posłuchać m.in. na Spotify , a tę dwójkę bliżej poznać. Bo, jak zdradzają w rozmowie z Red Bullem, to dopiero początek ich „ciekawej” przygody.

Epka „5 Minutes” to solowy projekt Poli czy duet z SHDØW-em?

Pola: To jest nasz wspólny projekt. Ja śpiewam i piszę teksty, Konrad – czyli SHDØW – robi bity.

Pola, jaka jest twoja muzyczna historia? Od kiedy śpiewasz?

Pola: Już jako dziecko uczyłam się przez dwa lata w szkole muzycznej gry na fortepianie. Później przyszedł czas na ukulele i gitarę elektryczną. Zaczęłam na poważniej śpiewać na początku 2025 roku, przy okazji nagrywając moją pierwszą epkę. Od niedawna chodzę też na lekcje wokalu.

Co cię najbardziej fascynuje w muzyce?

Pola: W muzyce fascynujące jest to, że towarzyszy nam w każdym momencie życia, nieważne czy są to święta, urodziny, czy zwykły dzień. Sięgamy po nią zawsze naturalnie. Muszę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie dnia bez muzyki.

Pola na okładce płyty "5 Minutes", którą nagrała z SHDØW-em © Pola & SHDØW

A co swoimi piosenkami chcesz opowiedzieć?

Pola: Wydaje mi się, że nie jest ważne, co ja bym chciała przekazać moimi piosenkami. Najbardziej mi zależy na tym, aby trafiły do właściwych słuchaczy, którzy nadadzą im nowe, własne znaczenie i będą mogli się z nimi w jakiś sposób utożsamić.

Jak ci się pracuje z SHDØW-em?

Pola: Bardzo dobrze. Dzięki temu, że już się znamy jakiś czas, nie było między nami żadnej bariery ani niezręczności. Pierwszą epkę „5 Minutes” udało nam się zrobić w bardzo krótkim czasie.

SHDØW, co słyszysz w głosie Poli?

SHDØW: Na pewno duży potencjał. Pola przyszła do mnie w styczniu tego roku bez jakiegokolwiek przygotowania i po pierwszej nagranej, wspólnie piosence wiedziałem, że może z tego wyjść coś naprawdę ciekawego.

Produkcje, które trafiły na pierwszą płytę to twoje nowe rzeczy, czy też wcześniej niewykorzystane pomysły?

SHDØW: Całkowicie nowe, inspirowane wpływami muzycznymi Poli. Lubię wyzwania i na pewno nie boję się próbować nowych rzeczy. Wcześniej nie „romansowałem” z takimi stylistykami jak bedroom pop, ale z pewnością posiada on znajome mi elementy produkcji czy sound designu, które bardzo przypadły mi do gustu. Potraktowałem to jak pewnego rodzaju wyzwanie dla mojej kreatywności i możliwość rozwoju. Dużym motywatorem był dla mnie fakt, że Pola bardzo często zaskakiwała mnie pozytywnie swoimi inspiracjami. Jest to dla mnie ciekawa, artystycznie przygoda.

SHDØW dowoził bity na płytę duetu Kanye West & Ty Dolla Sign © SHDØW

Jaką przyszłość ma ten układ: Pola prod. SHDOW?

SHDØW: Na ten moment chciałbym pomóc Poli wdrożyć się w kreatywny proces, może trochę „wychować” muzycznie-mindsetowo pod siebie? Nie chcę, żeby miało to pejoratywny wydźwięk, ale jest to jednak pierwsza artystka, którą na swój sposób „podpisałem”, wydając jej album i produkując go od A do Z. Widzę w niej potencjał i czuję, że wyznajemy podobne wartości artystyczne.

A ty? Gdzie się widzisz za rok, dwa?

SHDØW: Jak widać po epce „5 Minutes”, można się spodziewać po mnie wiele. (uśmiech) Na pewno będę starał się zawsze zaskakiwać i dowozić wizję, którą sobie wykreowałem w głowie. Tworząc w zgodzie ze sztuką i nie pędząc ślepo za trendami. Chciałbym na pewno udzielać się więcej na zagranicznych albumach. Od mojego ostatniego zagranicznego sukcesu miną niedługo dwa lata, ale mam nadzieję, że wkrótce znów będzie głośno. Na ten moment mogę jeszcze zdradzić, że na pewno usłyszycie nasz duet Pola x SHDØW ponownie, być może jeszcze w tym roku. Czas pokaże.