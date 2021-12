Polacy mistrzami świata w Valoranta!

to postacie, które zdołały przebić się do szerszej świadomości esportowych fanów z Polski. Główne ten drugi utorował sobie drogę jako wielki talent, gdyż w pewnym momencie otrzymał angaż w G2 Esports.

Patryk "starxo" Kopczyński i Aleksander "zeek" Zygmunt to postacie, które zdołały przebić się do szerszej świadomości esportowych fanów z Polski. Główne ten drugi utorował sobie drogę jako wielki talent, gdyż w pewnym momencie otrzymał angaż w G2 Esports.

Obecnie obaj reprezentują barwy Acend. Drużyna miała okazję wystąpić w VALORANT Championship, które uznawane są za mistrzostwa świata w tę grę. Potwierdziła to pula nagród turnieju, wynosząca milion dolarów.

Przed rozpoczęciem zmagań raczej nie dawano Acend wielkich szans na zwycięstwo. Od pierwszego meczu zespół pokazał jednak, że przyjechał do Berlina sprawić niespodziankę. Najpierw o sile drużyny przekonało się Keyd Stars, przegrywając w mapach 1:2. Polacy i spółka poszli za ciosem, spotkanie z Team Envy wygrywając bez straty placu gry.

Dzięki temu Acend awansowało do ćwierćfinału z pierwszego miejsca grupy A. Pierwszy pojedynek w fazie pucharowej to pewna wygrana nad Team Secret. Jeszcze lepiej "zeek" i "starxo" wraz z kolegami poradzili sobie w półfinale, deklasując Team Liquid.

