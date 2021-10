Przed nami już ostatni przystanek Mistrzostw Świata Hard Enduro 2021 i to właśnie na GetzenRodeo w Niemczech poznamy pierwszego Mistrza! Czy będzie to Billy Bolt , czy może jednak Manuel Lettenbichler? To okaże się już w sobotę podczas finałowego wyścigu, który będziecie mogli obejrzeć o 13:30 na Red Bull TV!

Oprócz walki o mistrzostwo nas również będzie nie mniej ciekawił występ Polaków, bo na GetzenRodeo wystartuje ich aż pięciu!

Zapowiedź GetzenRodeo

Oprócz wracającego po przerwie spowodowanej kontuzją Tadka Błażusiaka i rozkręcającego się w tym sezonie Dominika Olszowego - zobaczymy jeszcze czterech czołowych zawodników, których mieliśmy ostatnio okazję oglądać podczas Finału Red Bull Enduro Ligi 2021.

Emil Juszczak, Oskar Kaczmarczyk, Kacper Dudzic i Przemek Kaczmarczyk zapowiadają gotowość do walki nie tylko o finał, ale również o jak najlepsze wyniki!

Sprawdźcie, co słychać u naszych chłopaków przed startem na GetzenRodeo 2021 i przygotujcie się do kibicowania podczas transmisji na żywo w sobotę o 13:30 na Red Bull TV!

Taddy Błażusiak przed GetzenRodeo:

"Ramię ma się już dużo lepiej niż podczas polskiej rundy Mistrzostw Świata Hard Enduro, gdzie nie byłem wycofać się z wyścigu. Odpuściłem kilka tygodni jazdy na motocyklu i treningów na siłowni. Jeszcze nie jest w stu procentach sprawne i kiedyś będzie trzeba je zoperować, ale to zrobimy, jak będzie na to czas. Na razie ciśniemy w Niemczech. Pogoda jest tu rewelacyjna, tor napewno będzie wymagający. Napewno nie jestem w rewelacyjnej formie przez tą przerwę, ale najważniejsze to dojechać cało zawody i zobaczyć, jak spisuje się ramie, bo już powoli trzeba się skupiać na sezonie halowym. Zapraszam wszystkich do oglądania transmisji na Red Bull TV i oczywiście na trybuny w grudniu do Atlas Areny!"

Najlepsze momenty Tadka Błażusiaka na GetzenRodeo!

Dominik Olszowy przed GetzenRodeo:

"Od razu po Red Bull Enduro Lidze wróciłem do Hiszpanii, żeby przygotować się do ostatnich rund Mistrzostw Świata Hard Enduro. Na Hixpanii nie obyło się bez przygód i niestety nie poszło tak, jak na to liczyłem, ale udało się utrzymać w TOP10 klasyfikacji generalnej. Teraz czas na finał i GetzenRodeo. Jesteśmy już na miejscu, gdzie trasa wygląda bardzo ciekawie. Napewno będzie ciężko, ale została ona poprawiona względem zeszłego roku. Szykuje się więc ciekawe ściganie. Niesamowite jest na jak niewielkim obszarze rozgrywane są całe zawody!"

Red Bull Enduro Liga 2021 © Damian Kramski / Red Bull Content Pool

Oskar Kaczmarczyk przed GetzenRodeo:

"Przed nami ostatnia runda cyklu Hard Enduro 2021. Będzie nią wymagający Getzen Rodeo. Start w tegorocznej edycji będzie moim drugim w karierze, tak więc jadąc tam, już mniej więcej wiem, czego się spodziewać. I wiem, że będzie naprawdę ekstremalnie. Getzen to specyficzne zawody. Trasa jest stosunkowo krótka (pętla), ale niemal na całej długości jest naszpikowana bardzo trudnymi, technicznymi przeszkodami. Pionowe podjazdy/zjazdy, skały, potoki no i do tego to tempo. Bywa też bardzo ciasno. Na tego typu trasie, gdzie jedzie się z najlepszymi z całego świata (elitarna grupa kilkudziesięciu zawodników), nie ma po prostu miejsca na odpoczynek. W swoich przygotowaniach skupiłem się więc na szlifowaniu technicznych sekcji i wytrzymałości. Chciałbym zachować płynność przejazdu i jechać swoje przez pełne 2 godziny wyścigu eliminacyjnego. O dostanie się do najlepszej 15-tki będzie niezwykle trudno. Dwa lata temu awansowało 20 zawodników, a ja skończyłem jako 30. W tym roku będzie jeszcze trudniej, ale jadę tam dać z siebie wszystko. Nastawienie jest pozytywne i bojowe, a mój GASGAS EC 300 aż pali się do walki!"

Red Bull Enduro Liga 2021 © Tomasz Parzychowski / Red Bull Content Pool

Emil Juszczak przed GetzenRodeo:

"Na GetzenRodeo chciałem już wystartować kilka lat temu, ale wtedy się nie udało. W tym roku do startu namówił mnie kolega i jesteśmy razem tu w Niemczech. Jako, że nie za bardzo wiem, czego się spodziewać, bo nigdy tu nie byłem, spróbuję pojechać trochę ostrożniej i bardziej techniczne. Chcę dojechać do mety w jednym kawałku, ale oczywiście nie będę odpuszczał walki o jak najwyższe pozycje. Trasa wygląda na wymagającą, ale więc lekko nie będzie, dlatego mam zamiar zostawić trochę potu i dać z siebie wszystko".

Red Bull Enduro Liga 2021 © Damian Kramski / Red Bull Content Pool

Przemek Kaczmarczyk przed GetzenRodeo:

"Dwa lata temu w Getzen Rodeo wystartował mój syn Oskar. W tym roku, po wspólnym starcie m.in. na HEGS i w Dąbrowie Górniczej na Hero Challenge oraz oczywiście w Red Bull Enduro Lidze, postanowiłem to kontynuowac i podjąć również rękawicę w Getzen Rodeo. Wiem, że łatwo nie będzie, bo dwa lata temu jako support Oskara widziałem na własne oczy, co tam się działo i niektóre sekcje są naprawdę sporym wyzwaniem. Chcę się jednak spróbować. Fajnie byłoby dostać się do Getzen Champ, czyli do finału, ale do Niemiec jadę raczej z nastawieniem na dobrą zabawę w pierwszej fazie zawodów, czyli 2-godzinnym wyścigu. Te zawody mają być dla mnie efektownym podsumowaniem sezonu 2021, ale też chcę złapać nowe doświadczenia, którymi później będę mógł dzielić się z ludźmi podczas treningów. No i jak chyba każdy rider Hard Enduro - po prostu chcę się sprawdzić!"

Red Bull Enduro Liga 2021 © Tomasz Parzychowski / Red Bull Content Pool

Kacper Dudzic przed GetzenRodeo

"Po Red Bull Enduro Lidze nie zwalniamy tempa i dalej ciśniemy z zawodami. W Dębskiej Woli miałem dobry trening startów, bo pojechałem we wszystkich wyścigach łącznie z LCQ. Teraz GetzenRodeo, więc już typowe Hard Enduro. Spodziewam się, że jak przystało na finał Mistrzostw Świata będzie dobry wpierdziel, także na to się szykowałem. Myślę, że forma jest, także powinno być dobrze."