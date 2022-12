Polski rok w esporcie? Sukcesów nie brakowało!

Choć na pierwszy rzut oka w 2022 roku brakowało spektakularnych sukcesów polskich esportowców - wszak w dwóch flagowych tytułach czyli League of Legends oraz CS:GO nasi rodacy nic nie wygrali - to gdy przyjrzeć się głębiej, wcale nie był to zły rok dla naszego esportu.

Polscy fani z sukcesów mogli się cieszyć zwłaszcza, gdy chodziło o rozgrywki, w których bój toczyły ze sobą drużyny narodowe. W tym niecodziennym formacie w świecie gier komputerowych, odnaleźliśmy się doskonale. Nie oznacza to jednak, że Polacy nie odnosili także sukcesów w barwach swoich organizacji.

Sukces underdogów. "Zyskaliśmy dużo respektu"

Na tegoroczne mistrzostwa świata FIFA 22 polscy gracze lecieli bez większych oczekiwań. W zasadzie nastroje mogły być podobne, jak w przypadku reprezentacji piłkarskiej. 17 spośród 24 drużyn biorących udział w turnieju było notowanych wyżej niż polskie trio w składzie: Damian "Damie" Augustyniak, Kacper "Furman" Furmanek oraz Bartosz "Bejott" Jakubowski.

Polacy jednak od samego początku świetnie weszli w turniej. W grupie, o włos, ustąpili jedynie Meksykowi, po czym w play-offach odsyłali do domu kolejne faworyzowane drużyny. Prawdziwym popisem umiejętności naszych zawodników był półfinał, w którym to rozbili oni Szwedów aż 6:1.

Rozpędzony polski walec zatrzymać zdołali dopiero Brazylijczycy, którzy po zaciętym boju pokonali naszych w finale 2:1. - Wydaje mi się, że turniejem w Kopenhadze zyskaliśmy dużo respektu wśród najmocniejszych nacji FIFY - komentował "Bejott".

Polscy mistrzowie świata!

To był powrót wielkiego esportu do świata Fortnite'a . Po latach gry wyłącznie online, jedna z najpopularniejszych gier na świecie powróciła do rozgrywek LAN-owych. I to od razu organizując w ten sposób FNCS Invitational 2022 czyli nieoficjalne mistrzostwa świata.

Od początku dwudniowych zmagań znakomicie prezentował się polski duet Iwo "Setty" Zając oraz Michał "Kami" Kamiński. Tak naprawdę jedynymi zawodnikami, którzy potrafili dotrzymać im kroku był brytyjsko-serbski duet Harry "veno" Pearson i Aleksa "Queasy" Cvetkovic.

Ostatecznie wszystko miało rozstrzygnąć się w ostatniej grze. Oba duety nie czekały jednak do końca mapy, a starły się już na samym jej początku! Po kilkudziesięciu sekundach było jednak jasne, że to Polacy będą świętować wygraną w całym turnieju.

Przeciętny rok w CS'ie? Nie u kobiet!

"Angelka", "Vicu", "Haniaa", "Liina" oraz "Danuu" - oto nicki mistrzyń świata w kobiecym CS:GO! Piątka naszych reprezentantek, które na co dzień grają wspólnie w NaVi Javelins, była bezkonkurencyjna w rozgrywanym na Bali turnieju IESF Female World Esports Championship 2022.

Aby jednak w ogóle do niego awansować, dziewczyny musiały wygrać europejskie kwalifikacje, w których okazały się lepsze od Rosjanek czy Holenderek. W finale natomiast "Angelka" i spółka nie dały szans kolejno Indonezyjkom, a następnie dwukrotnie Argentynkom.

"Jesteśmy mistrzyniami świata w kobiecym esporcie. Wygrałyśmy finał z Argentyną 2:0, GG dla nich. To coś pięknego. Dziś spełniłam swoje marzenie, wygrywając pierwszego lana w moim życiu. Dziękuję wam wszystkim za wasze wsparcie" - nie kryła po wszystkim wzruszenia Angelika "Angelka" Kozłowska.

Polacy najlepsi także w kosmosie

Lata lecą, a w StarCraft II polscy gracze niezmiennie należą do światowej czołówki. Po raz kolejny potwierdzili to Mikołaj "Elazer" Ogonowski i Piotr "Spirit" Walukiewicz, którzy zwyciężyli 7. edycję turnieju Nation Wars.

Nation Wars to unikatowe rozgrywki, które nie dość, że rozgrywane są w parach (podczas gdy StarCraft II to przede wszystkim gra indywidualna), to dodatkowo gracze reprezentują w nich nie swoje organizacje, a państwa.

W lipcu, w rozgrywanym w Paryżu turnieju, najlepsi okazali się właśnie "Elazer" oraz "Spirit". Polski duet rozpędzał się dość powoli. Gdy jednak wszedł na najwyższe obroty, nie miał sobie równych. Półfinał? Rozbicie 4:0 USA. Finał? Ten sam wynik z rosyjskim duetem startującym pod neutralną flagą.

"Lelouch" bezkonkurencyjny w Europie

Znakomite wyniki w minionym roku osiągaliśmy również w TFT, a zwłaszcza Nadim "Lelouch" Maani, który wygrywając turniej DRAGONLANDS - Rising Legends został nowym mistrzem Europy!

"Lelouch" imponował przede wszystkim stabilnością. W kwalifikacjach zaledwie raz wypadł poza topową czwórkę, natomiast w finale jeszcze podkręcił tempo plasując się dwa razy na drugim miejscu, raz na trzecim oraz trzy razy na czwartym. To wystarczyło, by po zsumowaniu wyników to przy jego nicku widniała największa liczba punktów.

Nieco gorzej dla "Leloucha" wypadły mistrzostwa świata, w których zajął 10. miejsce pośród 32 uczestników. Mimo wszystko potwierdził w nich miano najlepszego Europejczyka ulegając jedynie Azjatom oraz Argentyńczykom.

"Nisha" z roku na rok coraz bliżej mistrzostwa

Dota 2 w Polsce to wciąż bardzo niszowy tytuł. Serca fanów gier typu MOBA bezpowrotnie skradło bowiem League of Legends. Nie przeszkadza to jednak Michałowi "Nishy" Jankowskiemu , by od lat utrzymywać się na szczycie właśnie tej drugiej gry.

W 2019 roku, wraz z Teamem Secret zajął 4. miejsce w turnieju The International czyli mistrzostwach świata Dota 2. W 2021 roku było to już 3. miejsce. W tym roku natomiast Polak sięgnął po wicemistrzostwo globu, przegrywając w finale z Tundra Esports.

Patrząc jednak na rokroczny progres "Nishy" pozostaje tylko czekać na mistrzostwo. O to jednak przyjdzie mu powalczyć z nowym zespołem, bowiem po ponad 4 latach w Teamie Secret zdecydował się przejść do Teamu Liquid.

Zobacz też lepiej historię jednego z najlepszych polskich graczy CS:GO - Wiktora "TaZa" Wojtasa:

13 min TaZ: Moja esportowa droga "To była czysta pasja, która przerodziła się w pracę. Jeśli nie wygramy turnieju, nie będziemy mieć na chleb" - zobacz dokument o esportowej karierze Wiktora "TaZ-a" Wojtasa, legendy sceny CS.