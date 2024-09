Półfinały PGE Ekstraligi: Wielka klasa Janowskiego i spółki!

W 14. biegu 4:2 triumfowali goście, ale to oznaczała, że nadal to gorzowianie mogą ten mecz wygrać. W 15. wyścigu to Stal przez pewien czas prowadziła 4:2, ale Maciej Janowski świetnie podjechał pod Jakuba Miśkowiaka i wyprzedził młodszego żużlowca. Tym samym w tym biegu mieliśmy remis, co oznaczało triumf Betard Sparty w całym meczu. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, świetny mecz zanotował Artiom Łaguta - autor 15 punktów w sześciu startach. Ważne “oczka” dorzucili też Maciej Janowski (9) i Bartłomiej Kowalski (11). U gospodarzy najlepiej spisał się Martin Vaculik, który zebrał 13 punktów.