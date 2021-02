Polscy raperzy na europejskim szlaku

Onra, Rytmus czy Sfera Ebbasta to tylko kilka przykładów z brzegu – poważni europejscy gracze z chęcią przyjmują zaproszenia od polskich twórców. Jednak oczywiście nie tylko wyżej wymienieni dogrywali się na polskie projekty. Przypominamy, czyje zwrotki i produkcje jeszcze ubarwiły naszą rapową scenę, a mieliśmy do czynenia z naprawdę dużymi ksywami!

Muzyczne drogi Sokoła i Shuko po raz pierwszy skrzyżowały się w 2005 roku. Od tamtego momentu niemiecki producent pojawiał się na prawie każdym krążku Wojtka Sokoła - produkował dla niego m.in. głośny utwór „Spotkanie”. O numerze zrobiło się głośno nie tylko z powodów czysto muzycznych, ale i przez małe zamieszanie z podkładem. Shuko trochę się zaplątał i wysłał ten sam bit do Polski i... Stanów Zjednoczonych. The Rugged Man, kilka miesięcy po premierze płyty Sokoła i Marysi Starosty, opublikował w sieci utwór na identycznym podkładzie. Po pewnym czasie zauważył, że pod jego kawałkiem jest mnóstwo - delikatnie pisząc - negatywnych komentarzy z Polski. Sprawa na szczęście z czasem się wyjaśniła, a obaj posiadacze bitu spotkali się w Warszawie. Pamiątką z tegoż spotkania jest wspólny, spontaniczny numer Rugged Mana i Sokoła, na którego premierę czekamy już kolejny rok. Podobnie, jak i czekamy na drugi album Zip Składu, nad którym kilka lat temu pracował Shuko.

Biorąc pod uwagę, że Sido był wówczas w szczytowej formie, numer został zauważony także u naszych zachodnich sąsiadów. Chęć jego prezentowania wyraziła m.in. niemiecka Viva, ale niestety nie udało się zrealizować teledysku. Problemem były oczywiście finanse. Ekipa Sido oczekiwała wysokiego poziomu obrazka, ale i dużej skali samej produkcji. Nie chcieli robić surowego, undergroundowego klipu. Zależało im na konkretnym planie zdjęciowym i angażu w projekt profesjonalnej załogi filmowej. W Polsce było już wtedy kilka ekip, które mogłyby się podjąć zadania, ale koszty takiego przedsięwzięcia (sięgające około 30-40 tysięcy euro) były wtedy dla polskich wytwórni po prostu nieosiągalne. Pomysł na klip nie wypalił, ale Sido przyjechał za to do Polski na kilka koncertów, występując w 2005 roku na jednej scenie z Guralem m.in. na płockim festiwalu Hip-Hop Desant.

