Polacy w wielkim finale Speedway od Nations!

Żużlowa Reprezentacja Polski awansowała do finału Speedway of Nations. Biało – czerwoni wywalczyli promocję do decydującego turnieju podczas zawodów rozgrywanych w Manchesterze. W imprezie wystartowało siedem nacji, a Polacy zajęli drugie miejsce, premiowane bezpośrednim awansem do finału. Wygrali Szwedzi, awans wywalczyli także Niemcy.