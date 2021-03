Co za historia! Przypominamy polską drogę do finałów Red Bull BC One

Każdy zapalony tancerz i miłośnik breakingu na pewno doskonale pamięta TĘ datę. 2004 rok, Biel w Szwajcarii – zawody pod nazwą Red Bull BC One debiutują na mapie światowej rozrywki. Imprezę prowadzi raper i beatboxer Rahzel, za gramofonowi stoi DJ Supreme, a w jury zasiadają: Benny, Lamine, George, Tuff Kid i Asia-One. Tak startują międzynarodowe zawody w systemie pucharowym jeden na jednego, w których bierze udział 16 zawodników – m.in. B-Boy Junior , Ronnie, Kousuke i Omar (który ostatecznie wygra pierwszy, historyczny finał).

O tej imprezie i finałowej walce, długo jeszcze potem będą rozprawiać fani tańca, a samym tancerzom z różnych zakątków świata występ w kolejnych odsłonach Red Bull BC One rozpalać będzie mocno wyobraźnię. Reprezentant tanecznych ekip Funky Masons i Polskee Flavour – B-Boy Kleju – który sześć lat później stanie się pierwszym Polakiem w światowym finale, powie potem, że taki występ to jak spełnienie marzenia.

Red Bull BC One World Final 2010 w Tokio

„Kiedy zaczynałem tańczyć, kilka lat temu, artykuły na temat Red Bull BC One miałem przyklejone na szafie. Teraz jadę na te zawody, by walczyć o zwycięstwo. Zaproszenie do Tokio ma dla mnie ogromne znaczenie” – podkreślał B-Boy Kleju przed wylotem na światowy finał w Japonii. Historyczny i przełomowy nie tylko dla niego, ale i dla całej sceny breakingowej w naszym kraju. W internecie pisano wtedy: „polska scena właśnie postawiła milowy krok naprzód. 27 listopada 2010 roku wchodzi do kalendarza jako mega istotna data dla rodzimej sceny tańca” .

Zobacz zdjęcia polskich b-boys i b-girls w finałach Red Bull BC One

+14

Na drodze po tytuł mistrzowski podczas Red Bull BC One World Final 2010 w Tokio, Kleju musiał ustąpić miejsca B-Boyowi Marcio z Francji, ale i tak historycznego wyczynu nikt mu nie odbierze. Co więcej, według wielu oglądających tamtą bitwę, to właśnie Polak zaprezentował się z lepszej strony. Sam Kleju mówił po występie: „Nie sądzę, że przegrałem. Nie uważam, żeby Marcio był lepszy ode mnie. On wykonywał akrobacje, figury siłowe, ale to nie był taniec”. Ale co go wtedy nie zabiło, to… I jeszcze wróci na scenę światowego finału.

Kleju vs Marcio - Red Bull BC One World Final 2010 w Tokio

Red Bull BC One World Final 2011 w Moskwie

Po finale w Tokio, najlepszych B-Boyów świata zapraszała do siebie Moskwa. Żeby tam się dostać – polscy tancerze musieli najpierw zmierzyć się ze sobą podczas eliminacji – Red Bull BC One Cypher – w Parku Sowińskiego. W zawodach wzięło udział szesnastu tancerzy – czternastu b-boyów i dwie b-girls, spośród których najlepsza dwójka miała potem reprezentować nasz kraj na kwalifikacjach dla Europy Wschodniej w Stambule. Do Turcji polecieli b-boye: Maniek i Kleju, ale na tych zawodach ich droga do ścisłego finału musiała się zakończyć. Maniek odpadł po walce w pierwszej rundzie eliminacji z Lucky Lookiem, Kleju – najpierw pokonał G-Hata, ale w drugiej rundzie przegrał z Flying Buddhą.

Przypomnij sobie z nami, jak wyglądał Red Bull BC One Cypher w 2011 roku:

Red Bull BC One Cypher Poland 2011

Red Bull BC One World Final 2012 w Rio de Janerio

Rok później, tym razem podczas Red Bull BC One Eastern European Qualifier w Sankt Petersburgu, gdzie z kolei można było wygrać bilet do brazylijskiego Rio, Kleju rozpoczął rozgrywkę od wygranej z reprezentacji Turcji, Exenem. W drugiej rundzie trafił na Shadra z Kazachastanu i kiedy tę także wygrał, wyjazd na światowy finał Red Bull BC One był coraz bliżej. A jak sam Kleju wspominał w jednym z wywiadów przed wyjazdem do Rosji, bardzo chciałby do Brazylii polecieć ponownie. Miał bowiem wcześniej okazję odwiedzić Sao Paulo, na zawodach Batalha na Vila, gdzie wystąpił w roli sędziego: „Udało mi się polecieć na jeden dzień do Rio i zdecydowanie chciałbym tam wrócić”. Niestety w półfinałowej bitwie, Kleju musiał ostatecznie uznać zwycięstwo gospodarza, reprezentanta Rosji – Alkolila. Tego z kolei w finałowej rozgrywce pokonał bułgarski B-Boy Slav.

Kleju vs Alkolil - Red Bull BC One Eastern European Qualifier 2012

Red Bull BC One World Final 2015 w Rzymie

Półfinałowa bitwa Kleja z Sankt Petersburga w 2012 roku bolała z czasem tym bardziej, że polskiego reprezentanta zabrakło w ścisłej walce o wylot na światowy finał przez dwa kolejne lata. Zarówno w kwalifikacjach dla Europy Wschodniej w 2013 roku (Kijów), jak i w 2014 (Zagrzeb), nie wystąpił żaden z naszych b-boyów. Sytuacja zmieniła się w 2015 roku – kiedy reprezentant ekipy RockaFellaz – B-Boy Thomaz – został wyróżniony dziką kartą i zaproszony na Red Bull BC One World Final w Rzymie. Chwilę później mówił nam w wywiadzie: „Ta wiadomość sprawiła, że miałem więcej motywacji do trenowania. Następnego dnia zacząłem trenować więcej i dłużej , praktycznie codziennie!”.

W pierwszej rundzie rzymskich zawodów Thomaz trafił na B-Boya Alkolila i niestety przegrał, ale jak przyznał, sam udział w światowym finale Red Bull BC One dał mu niezłego kopa i zmotywował do większej liczby treningów oraz skupienia się nad wykończeniem trudniejszych trików. „Wydłużyłem trening, by zbudować lepszą kondycję. Wróciłem też do kilku treningów biegowych i siłowych. Przygotowanie głównie polegało na zwiększeniu dynamiki, wraz z równoczesnym zbudowaniem wytrzymałości, do lepszej kontroli podczas tańca na tak wielkiej scenie” – mówił.

Thomaz vs Alkolil - Red Bull BC One World Final 2012

Red Bull BC One World Final 2016 w Nagoi

Ich umiejętności oceniała trójka jury w składzie: B-Boy Menno z Holandii , B-Boy Freeze ze Szwecji oraz B-Boy Kleju. Ona też spośród finałowej szesnastki za najlepszego ostatecznie uznała Thomaza, który w finale zmierzył się z B-Boyem Bartkiem. Wygrywając Red Bull BC One Poland Cypher Thomaz zdobył już drugą szansę na występ w globalnym finale. Po przylocie do Nagoi musiał jednak wziąć jeszcze udział w ostatnich eliminacjach przed finałem – Last Chance Cypher – gdzie nie udało mu się jednak przejść do finałowej 16-tki.

Bartek vs Thomaz - Finał Red Bull BC One Poland Cypher 2016

Mimo tego, Polska miała podczas Red Bull BC One World Final 2016 swojego reprezentanta – do Nagoi z dziką kartą poleciał bowiem także Kleju, przechodząc od razu do ścisłego turnieju. Jego drugi występ w światowym finale skończył się niestety na pierwszej rundzie, w której Kleju zmierzył się z Victorem – w Japonii broniącym mistrzowskiego tytułu z finału w Rzymu – i niestety gorszą dyspozycją.

„Na moje nieszczęście tydzień przed finałem złapałem dość silne przeziębienie i aż do dnia zawodów czułem się po prostu fatalnie. Na scenie nie było już tego czuć, ale jednak osłabiło mnie to na tyle, żeby nie pokonać swojego rywala” – mówił nam później Kleju w wywiadzie. „Swoją drogą Victor był jednym z najtrudniejszych przeciwników w finale. To w końcu obrońca tytułu z zeszłego roku. Jednak nie dałem mu się pokonać tak łatwo. Dałem z siebie wszystko i pomimo choroby wielu ludziom podobał się mój występ, zatem jestem z siebie zadowolony. Z dzisiejszej perspektywy myślę, że mógłbym troszkę wydłużyć swój występ, bo jak go teraz oglądam, wydaje się troszkę za krótki, ale jednak myślę, że główną przeszkodą było to przeziębienie”.

Kleju vs Victor - Red Bull BC One World Final 2016

Red Bull BC One World Final 2017 w Amsterdamie

„Red Bull BC One to oczywiście impreza dla tancerzy i zajawkowiczów, ale jednocześnie to jeden z tych nielicznych eventów, gdzie dosłownie każdy może znaleźć coś dla siebie. Podczas dwóch godzin możemy zobaczyć najlepszych tancerzy breakingu na świecie oraz doświadczyć niesamowitych emocji w bardzo skondensowanej i ciekawej formie. To swego rodzaju pigułka, gdzie każdy, kto choć trochę utożsamia się z kulturą hip-hop, tańcem oraz szeroko pojętą sztuką, na pewno się odnajdzie i przeżyje coś niesamowitego!” – mówił nam Jarek „Yarko” Kulewicz z ekipy Catch The Flava, który komentował w Red Bull TV transmisję z krajowych eliminacji do kolejnego Red Bull BC One World Final. Tym razem zaplanowanego w Amsterdamie.

Perspektywa wygrania biletu do Holandii przyciągnęła do Starej Zajezdni Kraków niemal wszystkich polskich b-boys i b-girls. Okazja zresztą była podwójna – poza krajowymi eliminacjami do Red Bull BC One, w Krakowie świętowano również 10. rocznicę ekipy Polskee Flavour.

Tak było na Red Bull BC One Poland Cypher 2017!

W decydującym starciu podczas polskiego Cyphera, naprzeciw siebie stanęli: Zawisza i Nikita. W tej wyrównanej bitwie na decyzję sędziów mogły wpłynąć wyłącznie detale. Po trzech zaciętych pojedynkach jury wyłoniło zwycięzcę, którym ostatecznie okazał się Zawisza.

Red Bull BC One to jedna z najlepszych imprez dla doświadczonych b-boys, jak i super wydarzenie dla nowych osób. Na pewno może ich zarazić tańcem poprzez mega energię i wysoki poziom B-Boy Zawisza

Nikita vs Zawisza - Finał Red Bull BC One Cypher Poland 2017

Do Amsterdamu Zawisza poleciał z mocnym nastawieniem. „Od dłuższego czasu staram się trenować praktycznie codziennie, a do tego chodzę trzy razy w tygodniu na basen. Pływanie bardzo pomaga mi poprawić kondycję i szybciej regenerować moje przemęczone ciało” – mówił w rozmowie z Red Bullem . Z Holandii przywiózł ostatecznie nowe doświadczenie i motywację. Jego przygoda ze światowym finałem zakończyła się na Last Chance Cypher, ale rozpoczęła coś innego: „Wyjazd do Amsterdamu dał mi motywację, by jeździć i pokazywać się również na zagranicznych eventach” – mówił w wywiadzie dla Dustyroom.pl.

Red Bull BC One World Final 2018 w Zurychu

146 zgłoszonych tancerzy, ośmiu wcześniej rozstawionych zawodników i raper Grubson jako współprowadzący – tak mniej więcej zapowiadał się krajowy Cypher przed kolejnym światowym finałem Red Bull BC One, tym razem w Zurychu . O tym, kto miał tam się wybrać, decydowała w Krakowie trójka jurorów: Lil Zoo , Intact oraz Victor.

Red Bull BC One Cypher Poland 2018 - Najlepsze momenty

W ścisłym finale, po bardzo wyrównanej i spektakularnej walce Kostka z Thomazem, nowym mistrzem Red Bull BC One Cypher Poland okazał się jednak ten pierwszy, reprezentant ekipy Oczy Ważki, i to on otrzymał zaszczyt reprezentowania naszego kraju podczas Red Bull BC One Last Chance Cypher w Zurychu . Poleciał tam jednak nie sam, a z B-Girl Pauliną , która otrzymała szansę uczestnictwa w pierwszym i historycznym turnieju dla B-Girls .

Kostek vs Thomaz - Red Bull BC One Cypher Poland 2018

Ten taniec uczy, jak się nie poddawać. Uczy, jak być silną i pokorną oraz jak pracować nad sobą. (…) Cała kultura i otoczka wokół breakingu są tak piękne, że po prostu warto iść do przodu! B-Girl Paulina

B-Boy Kostek ostatecznie zakończył swoją przygodę na Last Chance Cypherze, Paulina odpadła po pierwszej rundzie, w której zmierzyła się z Amerykanką Sunny, ale na tym udział Polaków w światowym finale wcale się nie skończył. Paulina, w parze z B-Boyem Roxritem, wygrała organizowany przy okazji w Zurychu konkurs w formule Bonnie and Clyde. Bang, bang!

Rise of the B-Girls: Pozaj historię B-Girl Pauliny

Red Bull BC One World Final 2019 w Mumbaju

„Finały to zupełnie inna bajka w porównaniu do eliminacji! Tam masz przed sobą konkretnych zwycięzców największych zawodów na świecie. Każdy z nich jest doświadczony i posiada bardzo dużo umiejętności i swobody w panowaniu nad swoimi ruchami” – mówił o swoim występie na Red Bull BC One World Final B-Boy Thomaz. W 2019 roku poleciał na taki ponownie, do kolorowego Mumbaju. Wielkie święto breakingu i kultury hip-hop rozegrało się w Indiach, gdzie obok Thomaza zjawiła się również zwyciężczyni krajowego Cyphera dla B-Girls: AGT .

Thomaz vs Nikita - Red Bull BC One Cypher Poland 2019

Na pytanie, czy pamięta swoją pierwszą reakcję po zwycięstwie podczas eliminacji w Krakowie, AGT mówiła nam: „Na pewno spełnienie. Poczułam dużą wdzięczność za wszystkie trudne momenty, które mnie spotkały, bo to one budują charakter”.

Paulina vs AGT - Red Bull BC One Poland Cypher 2019

Nasza b-girl, żeby myśleć o wejściu do ścisłego finału, musiała wcześniej wytańczyć sobie miejsce w gronie szesnastu zawodniczek, które w turnieju B-Girl Battle rywalizowały o wstęp do finałowej czwórki. Niestety, udało się to ostatecznie zawodniczkom: Ayumi , Ami , Kastet oraz Mimz.

Red Bull BC One World Final 2019: B-Girl Battle

Thomaz też zakończył drogę po finał na Last Chance Cypherze. Dwie „dzikie karty”, które pozwalały walczyć o tytuł mistrzowski, zgarnęli b-boye: Nori i Killa Kolya . Występ tego drugiego okazał się zresztą wielką sensacją finału w Mumbaju. Po trzech nieudane próbach dobicia się do najlepszej szesnastki, przeszedł najpierw Red Bull BC One Last Chance Cypher, a potem dotarł do wielkiego finału, w którym zmierzył się z dwukrotnym wówczas mistrzem Red Bull BC One, B-Boyem Menno.

Red Bull BC One Last Chance Cypher 2019

Czekamy teraz, aż podobną drogę przejdzie polski b-boy i polska b-girl. Jak pięknie powiedziała kiedyś Paulina: „Ten taniec uczy, jak się nie poddawać. Uczy, jak być silnym i pokornym oraz jak pracować nad sobą”.

Trzymamy już teraz mocno kciuki za naszych zawodników i mamy nadzieję, że organizowany w 2021 roku Red Bull BC One World w Gdańsku „polski” będzie nie tylko ze względu na lokalizację.