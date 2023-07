Polska ze złotem! Janowski bohaterem ostatniej akcji!

Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Janusz Kołodziej. To od soboty najlepsza żużlowa reprezentacja na Ziemi! Napisać, że finał Drużynowego Pucharu Świata miał dramatyczny i ekscytujący przebieg, to nic nie napisać! Alfred Hitchcock mógłby się uczyć od reprezentantów Polski, jak budować napięcie i reżyserować zwroty akcji w kluczowych momentach. Kibice, którzy do ostatniego miejsca wypełnili trybuny Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, przeżywali na zmianę: trwogę i nadzieję, smutek i radość, niepewność i absolutną euforię! Cały ten żużlowy rollercoaster zakończyło podrzucanie do góry Maciej Janowskiego przez kolegów z drużyny. Choć, jak to u Hitchcocka, zaczęło się oczywiście trzęsieniem ziemi…