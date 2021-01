Pierwsze miesiące istnienia Honoris były bardzo burzliwe. Drużyna nie miała dobrych wyników, a jej skład często się zmieniał. W swoim pierwszym sezonie w Polskiej Lidze Esportowej ekipa "TaZa" i "NEO" wygrała tylko dwa z siedmiu spotkań, ale potem zdołała zaskoczyć i po ograniu AVEZ Esport awansowała do półfinału. Dla Kubskiego i Wojtasa to dobry prognostyk na 2021 rok.

Pierwsze miesiące istnienia Honoris były bardzo burzliwe. Drużyna nie miała dobrych wyników, a jej skład często się zmieniał. W swoim pierwszym sezonie w Polskiej Lidze Esportowej ekipa "TaZa" i "NEO" wygrała tylko dwa z siedmiu spotkań, ale potem zdołała zaskoczyć i po ograniu AVEZ Esport awansowała do półfinału. Dla Kubskiego i Wojtasa to dobry prognostyk na 2021 rok.

Pierwsze miesiące istnienia Honoris były bardzo burzliwe. Drużyna nie miała dobrych wyników, a jej skład często się zmieniał. W swoim pierwszym sezonie w Polskiej Lidze Esportowej ekipa "TaZa" i "NEO" wygrała tylko dwa z siedmiu spotkań, ale potem zdołała zaskoczyć i po ograniu AVEZ Esport awansowała do półfinału. Dla Kubskiego i Wojtasa to dobry prognostyk na 2021 rok.

- Nigdy nie spotkałem się z czymś takim i to jak żyję już 25 lat. Nigdy nawet w żadnym sporcie, w którym były różne Małyszomanie, Lewandowski i tak dalej. Mam wrażenie, że czegoś takiego nie było. To jest coś, czego myślę, że nie będzie się już dało powtórzyć - mówił Paweł "Delord" Szabla, wówczas trener K1ck.

- Nigdy nie spotkałem się z czymś takim i to jak żyję już 25 lat. Nigdy nawet w żadnym sporcie, w którym były różne Małyszomanie, Lewandowski i tak dalej. Mam wrażenie, że czegoś takiego nie było. To jest coś, czego myślę, że nie będzie się już dało powtórzyć - mówił Paweł "Delord" Szabla, wówczas trener K1ck.

- Nigdy nie spotkałem się z czymś takim i to jak żyję już 25 lat. Nigdy nawet w żadnym sporcie, w którym były różne Małyszomanie, Lewandowski i tak dalej. Mam wrażenie, że czegoś takiego nie było. To jest coś, czego myślę, że nie będzie się już dało powtórzyć - mówił Paweł "Delord" Szabla, wówczas trener K1ck.

- Według nas "Puki" jest zwyczajnie super kolesiem. On zasługuje na coś takiego. Dla mnie jest fenomenem. Jest bardzo ciężko pracującym graczem i cieszę się, że ludzie tak bardzo go polubili - podkreślił "Delord".

- Według nas "Puki" jest zwyczajnie super kolesiem. On zasługuje na coś takiego. Dla mnie jest fenomenem. Jest bardzo ciężko pracującym graczem i cieszę się, że ludzie tak bardzo go polubili - podkreślił "Delord".

- Według nas "Puki" jest zwyczajnie super kolesiem. On zasługuje na coś takiego. Dla mnie jest fenomenem. Jest bardzo ciężko pracującym graczem i cieszę się, że ludzie tak bardzo go polubili - podkreślił "Delord".

- Dochodzimy do momentu, w którym trzeba się angażować w e-sport. Ile osób by się nie sprzeciwiało, nie powstrzymamy rozwoju tej branży. Trzeba się przystosować - argumentował Gortat swoje zaangażowanie w nową odsłonę PLE.

- Dochodzimy do momentu, w którym trzeba się angażować w e-sport. Ile osób by się nie sprzeciwiało, nie powstrzymamy rozwoju tej branży. Trzeba się przystosować - argumentował Gortat swoje zaangażowanie w nową odsłonę PLE.

- Dochodzimy do momentu, w którym trzeba się angażować w e-sport. Ile osób by się nie sprzeciwiało, nie powstrzymamy rozwoju tej branży. Trzeba się przystosować - argumentował Gortat swoje zaangażowanie w nową odsłonę PLE.

Kiedy Marcin Jankowski jedzie na mistrzostwa świata w LoLa, to możemy być pewni, że zajdzie daleko. W 2016 roku doszedł do półfinału jako gracz H2K, dwa lata później powtórzył to z G2 Esports, w roku 2019 był nawet finał.

Kiedy Marcin Jankowski jedzie na mistrzostwa świata w LoLa, to możemy być pewni, że zajdzie daleko. W 2016 roku doszedł do półfinału jako gracz H2K, dwa lata później powtórzył to z G2 Esports, w roku 2019 był nawet finał.

Kiedy Marcin Jankowski jedzie na mistrzostwa świata w LoLa, to możemy być pewni, że zajdzie daleko. W 2016 roku doszedł do półfinału jako gracz H2K, dwa lata później powtórzył to z G2 Esports, w roku 2019 był nawet finał.

, rozgrywanej w Chinach, polski leśnik znów dotarł do najlepszej czwórki. I wydaje się, że w niepasującej do stylu "Samurajów" mecie, w której to leśnicy "nosili na plecach" swoich kolegów, to było maksimum ich możliwości. W walce o finał G2 uległo 1:3 późniejszym mistrzom świata DAMWON Gaming.

- Mam satysfakcję z postępu, jaki zrobiliśmy w trakcie turnieju. Na Worldsy jechaliśmy dość słabi, nie graliśmy dobrze w mecie, która obowiązywała w czasie mistrzostw. Na początku pobytu w Chinach przegrywaliśmy w grach treningowych nawet z zespołami ze Stanów Zjednoczonych, które nie należą do najmocniejszych na świecie. Ale potem z dnia na dzień się poprawialiśmy i pod koniec imprezy wygrywaliśmy większość sparingów z bardzo mocnymi ekipami chińskimi - mówił Jankowski po powrocie do domu.

- Mam satysfakcję z postępu, jaki zrobiliśmy w trakcie turnieju. Na Worldsy jechaliśmy dość słabi, nie graliśmy dobrze w mecie, która obowiązywała w czasie mistrzostw. Na początku pobytu w Chinach przegrywaliśmy w grach treningowych nawet z zespołami ze Stanów Zjednoczonych, które nie należą do najmocniejszych na świecie. Ale potem z dnia na dzień się poprawialiśmy i pod koniec imprezy wygrywaliśmy większość sparingów z bardzo mocnymi ekipami chińskimi - mówił Jankowski po powrocie do domu.

- Mam satysfakcję z postępu, jaki zrobiliśmy w trakcie turnieju. Na Worldsy jechaliśmy dość słabi, nie graliśmy dobrze w mecie, która obowiązywała w czasie mistrzostw. Na początku pobytu w Chinach przegrywaliśmy w grach treningowych nawet z zespołami ze Stanów Zjednoczonych, które nie należą do najmocniejszych na świecie. Ale potem z dnia na dzień się poprawialiśmy i pod koniec imprezy wygrywaliśmy większość sparingów z bardzo mocnymi ekipami chińskimi - mówił Jankowski po powrocie do domu.