Polski hip-hop, ale to emoji. Ilu raperów i numerów poznasz po emotkach?

„HAHA mocne!”
Najtrudniejszy jest początek. Jak odgadnąć ten pierwszy zestaw emotek? Jak je czytać? Czy to będą proste, oczywiste podpowiedzi, czy jakaś większa rozkmina? Spróbujmy na przykładzie Krzy Krzysztofa, hypemana Quebonafide i Tymoteusza Puchacza, który kiedy nie gra w piłkę, jest nieoficjalnym członkiem 2115. Pierwsze zadanie: kulka żółta jak słońce, mikrofon, jakaś biała. Może… Solar & Białas?
Po jednej emotce poznamy się
Dobra, rozgrzewka za nami. Tam zgadywaliśmy raperów z polski i zagranicy, w kolejnym wyzwaniu – polskich raperów/grupy i ich numery. Rozrzut jest więc nieco większy. Ale czy quiz przez to trudniejszy? Nie, kiedy biorą się za niego takie rapowe wygi, jak skład Molesta Ewenement, których gościliśmy w Red Bull Rap & Mat.
Jeżyk się jeży
Zostajemy w kategorii „co to za numer”, ale zawężamy ją tylko do jednego artysty. Łatwizna? Nie zawsze dla kogoś, kto sam ten utwory nagrał i napisał. Sprawdziliśmy to na Okim, tuż przed jego występem na Red Bull SoundClash. I jak? Okazało się, że najłatwiejsza odpowiedź była tą najtrudniejszą. :)
Emotka rzygania???
To samo zadanie, też przed Red Bull SoundClash, dostał Kukon. „O jakie to trudne, damn!” - rzucił do kamery. Ale się nie poddawał! Pewnie gdyby sam zamieniał tytuły swoich numerów na emotki, wybrałby inne, ale wtedy jest szansa, że nikt nie napisałby w komentarzu: „Ale on jest słodki”.
Uczta z sanah
Wyjdźmy na chwilę z polskiego hip-hopu. Ale tylko jedną nogą. Cały czas drugą stoi w nim Oliwka Brazil, ale kiedy pojawiła się na planie Red Bull Rap & Mat, przetestowaliśmy ją ze znajomości polskich, ale popowych gwiazd. Na nagraniu nie widać jej miny, gdy została o to zapytana, ale… co na obrazku już zobaczy każdy, poradziła sobie koncertowo.
Płomień ile?
Jak dobrze znasz polskie składy hiphopowe? Teraz masz okazję to sprawdzić. Odpal wideo, które na planie Red Bull Rap & Mat nagraliśmy z chłopakami z Mięthy i odpowiadaj razem z nimi. Podpowiedź: najstarszą z wymienionych grup założono w 1993 roku...
Jak na placu zabaw
„Jak na mnie, to można już podziękować, pożegnać i pójść” – śpiewa Vito Bambino w swojej piosence „Rampage”. Chwila, chwila, jeszcze nie skończyliśmy. Ostatnia seria zabaw z emoji to z Vito właśnie, któremu na planie Red Bull Rap & Mat towarzyszyli koledzy z Bitaminy: Moo.Latte i Amar. Teraz ty też już wiesz, jak w to grać. Spróbuj więc tego w domu!