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. „Przez 13 lat seria GTA wyznaczała standardy w gatunku gier z otwartym światem, przyciągając miliony graczy na całym świecie. Teraz GTA 6 szykuje się z do wejścia na zupełnie nowy poziom” –

. I to nie jedynie w świecie gier, ale całego show-biznesu. Wpływ serii GTA na współczesną popkulturę jest niesamowity. I słychać go także na naszym, polskim podwórku, odpalając choćby numery popularnych raperów.