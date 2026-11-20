Jeśli czytasz ten artykuł to albo jesteś już po, albo przed odpaleniem GTA 6. „Przez 13 lat seria GTA wyznaczała standardy w gatunku gier z otwartym światem, przyciągając miliony graczy na całym świecie. Teraz GTA 6 szykuje się z do wejścia na zupełnie nowy poziom” – pisaliśmy w zapowiedzi najgorętszej premiery nie tylko tego roku, ale ostatnich lat. I to nie jedynie w świecie gier, ale całego show-biznesu. Wpływ serii GTA na współczesną popkulturę jest niesamowity. I słychać go także na naszym, polskim podwórku, odpalając choćby numery popularnych raperów.
Chcę z nią grać w GTA i mieć w dupie cały świat
GTA wciąga. W linkowanym już wcześniej tekście o tej grze zaznaczaliśmy: jednym z najbardziej palących pytań przy okazji premiery każdej odsłony GTA jest oczywiście „jak duży jest świat gry?”. I w przypadku GTA 6 odpowiedź brzmi: „gigantyczny”. Jeśli więc ktoś, jak Kukon, grał we wcześniejsze odsłony serii i rozrywka była na tyle angażująca, że zapominało się o otaczającym świecie, zakładamy, że w przypadku GTA 6 zapomnicie na dłużej i bardziej. Pamiętaj tylko o jedzeniu i nawadnianiu!
Od najmłodszych lat grałem se w GTA II, a nie Miami Vice / Na filmach widziałem ten z Miami hajs
„Hm, podobno wyczekane smakuje najlepiej” – napisał Sarius pod jednym ze swoich ostatnich postów na Instagramie. Wiedzą coś o tym fani GTA, którzy na szóstą część czekali 13 lat. Wiedzą też fani Sariusa, którzy chcieliby jego intensywności i aktywności z najlepszych czasów „Antihype”. Spokojnie, doczekacie się. Śledźcie tylko jego kanały, na których wskakują kolejne odsłony najnowszego projektu, robionego przez Sariusa z Blagą. Utalentowanym producentem i raperem, znanym m.in. z krakowskiej ekipy Hashashins Deysa.
Razi w oczy jutrzenka, wtedy myślę o sobie / Ściszam TV w obawie, że będzie coś słychać / Słychać silnik, w GTA mnie goni policja
Budzik wyłączony, drugi dzień już telefon w trybie samolotowym – schafter w goścince u Taco Hemingwaya ładnie opisał typowego gracza GTA. On grał w popularną grę środkiem lata, wspólny numer pochodzi z płyty Taco „Pocztówka z WWA, Lato'19”. Właśnie wydana szósta część ma bardziej sprzyjające warunki do grania: krótkie dni, długie noce, można jeździć!
Kiedyś bez wstępu, a teraz VIP loża / Porsche to Porsche, chcę dodać / Jak w GTA garaż furami zakopać
Kiedy Young Igi wypuszczał numer „Porsche”, był rok 2017. Czyli sześć lat po premierze GTA 5, a dziewięć przed GTA 6. Szmat czasu. Widać to po samej karierze Igiego, który dziś w topce młodych raperów – niedawno dał świetny występ na Red Bull 64 Bars Live. Grając na jednej scenie obok Szpaka, Białasa, Palucha czy Aviego. Podczas tego koncertu przypomniał nam, jak jego inny kawałek – „Bestia” – świetnie pasuje do świata GTA. Auta, diamenty, trofea – nic tylko puścić ten numer i grać.
Jestem jak Stevie Wonder, ej / Mam ten styl, no popatrz, ej / Jakbym grał na kodach, ej / W GTA na blokach, bang
Na blokach, na przedmieściach, w domach jednorodzinych i wsiach. GTA 6 została już odpalana wszędzie. Czy Tymek już w nią grał, tego nie wiemy. Nie mamy też info, czy korzystał z tych kodów zebranych na naszej stronie przy okazji GTA 5, ale pewne jest jedno: jeśli szukasz najważniejszych informacji o premierze GTA 6, koniecznie sprawdzaj gamingowe strony Red Bulla!