Duet No Nie Wiem broni tytułu mistrzów Red Bull Flick!

raks0n_ i mati przeszli przez drabinkę finałową jak burza. Aż do wielkiego finału nikt nie był w stanie urwać im ani jednego dużego punktu, a po drodze zrzucili do dolnej drabinki kolejno reprezentantów Retired i Gramy w Gierkę. Zwycięzcy pierwszego turnieju kwalifikacyjnego do Red Bull Flick, Garnuchy, przegrali w finale drabinki wygranych, ale otrzymali szansę na rewanż na No Nie Wiem pokonując Antylovel w finale drabinki przegranych.