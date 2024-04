Polskie firmy rowerowe, o których powinieneś wiedzieć

01 Antidote

Czy to jeden z najbardziej niezwykłych rowerów na rynku? Prawdopodobnie tak. I przemawia za tym nie tylko cena i wygląd, ale przede wszystkim jakość wykonania oraz technologia, która zapewnia niezwykłe wrażenia z jazdy. Siedziba firmy znajduje się pod Krakowem, a marka znana jest przede wszystkim ze swojego modelu zjazdowego - Antidote Darkmatter oraz roweru enduro - Antidote Carbonjack. Wszystkie ramy produkowane są ręcznie z włókna węglowego. System zawieszenia został wymyślony i opatentowany przez polską ekipę, a jego praktyczne zastosowanie jest od wielu lat testowane przez najszybszych polskich (i nie tylko) zjazdowców z ekipy Gravity Revolt. Podsumowując: Cena, wygląd i właściwości jezdne - 10/10.

02 Prime Cycles

To naprawdę Polski produkt? Tak! Cała wizja marki powstała w głowie byłego zawodnika, który zamarzył o tym, by trochę namieszać w rowerowym Pucharze Świata. Jeśli nie samemu, to dlaczego miałby nie spróbować razem z własnym teamem! Prime Cycles to rowery zaprojektowany z myślą o ściganiu. Nie nadają się na luźne wycieczki i spokojne pedałowanie po płaskich odcinkach. To rowery z charakterem, które chcą się ścigać i najlepiej radzą sobie właśnie w najtrudniejszym i najbardziej wymagającym terenie. W tym roku kilku juniorów będzie się na nich ścigać w Pucharze Świata w Szczyrku. Zobaczymy jak lokalna marka wypadnie przed własną publicznością, ale jeśli rowery jeżdżą równie szybko, jak wyglądają, to chyba nie mamy się o co martwić!

03 Black Math Bike

Czy to najdziwniejszy rower na świecie? W naszym dzisiejszym zestawieniu na pewno. Maszyna powstała z pasji do projektowania najbardziej nietuzinkowych rozwiązań. Jego bazą jest rama ze zmienną geometrią. ALE! Te geometria nie zmienia się tak, jak sobie wyobrażasz. Drobne dostrojenie kąta główki o jeden lub dwa stopnie, to już przeszłość, a ekipa z Black Math ewidentnie żyje w przyszłości. Maszyna jest jednocześnie agresywnym rowerem enduro o skoku 170 mm i ścieżkowcem o zawieszeniu 140 mm. Jak to możliwe?

Rama posiada zaawansowany system umożliwiający opuszczenie siodełka i przestawienie całego roweru w tryb zjazdu - kąt główki staje się bardziej agresywny, suport opada, a zawieszenie osiąga 170 mm skoku. Podniesienie siodełka dostraja rower do trybu podjazdowego. W praktyce oznacza to mniej agresywny kąt główki, wyżej położony suport oraz zmniejszony skok zawieszenia do 140 mm. Krótszy skok przy takim samym ustawieniu amortyzatora usztywnia zawieszenie i sprawia, że rower lepiej spisuje się w trakcie pedałowania, nie tracąc przy tym energii. Czarna magia? Dla nas zdecydowanie!

04 NS BIKES (Octane one)

Red Bull Rampage 2021 bikes – Szymon Godziek's NS Fuzz © Bartek Woliński

Tej marki chyba nie musimy nikomu przedstawiać, zwłaszcza, że przez ostatnie lata bracia Szymon i Dawid Godziek byli jej globalnymi ambasadorami. NS Bikes to marka, która została stworzona przez ridera z myślą o innych riderach i naszym zdaniem, to właśnie ta cecha przesądziła o jej globalnym sukcesie. Wszystko zaczęło się od zaprojektowania jednej ramy, która była odpowiedzią na brak odpowiednich rozwiązań na rynku. W początkowych fazach rozwoju, ekipa z NS'a uznawana była za bandę wariatów, którzy sami nie wiedzą co robią. Czas jednak płynął, a po kilkunastu latach obecności na rynku i wywalczeniu wielu cennych nagród oraz medali na największych międzynarodowych imprezach, polska marka rozwinęła sieć dystrybucji i stała się ogromną korporacją sprzedającą tysiące rowerów na całym świecie. Nawet przez nasze ręce przewinęło się kilka rowerów tej marki. Da się? Jak się chce, to pewnie, że się da!

05 Dartmoor Bikes

Czy jest tutaj ktoś, kto nigdy, chociaż przez chwilę nie jeździł na Dartmoorze? Nie? No właśnie. Największą zaletą tych rowerów jest stosunek ceny do jakości oraz dobra dostępność (zwłaszcza na polskim rynku). Takie zestawienie cech sprawiło, że kilkanaście lat temu co drugi zawodnik napotykany na trasach śmigał na Hornecie lub innym sztywniaku zaprojektowanym przez ekipę z Dartmoora. O ile w przeszłości, po internecie krążyły plotki na temat wytrzymałości poszczególnych komponentów oraz jakości ich wykonania, to obecnie, nowe rakiety Dartmoora, wcale nie odstają od rozwiązań proponowanych przez największych międzynarodowych gigantów. Firma zachowała swój core i specjalizuje się w produkcji rowerów do najróżniejszych odmian kolarstwa grawitacyjnego. Ambasadorzy Dartmoora tacy jak Piotrek Krajewski, Natalia Budner czy Janek Kiliński od lat zawzięcie testują wszystkie rozwiązania, próbując znaleźć słabe punkty lub niedopracowane elementy. Trzeba przyznać, że radzą sobie całkiem nieźle, bo z roku na rok rowery wyglądają i jeżdżą coraz lepiej, a nowy model Rocbier, to już absolutnie górna półka maszyn do enduro i all mountain!

06 TOSA BIKES

"Rowery Tosa powstały w wyniku połączenia rowerowej pasji i determinacji jednego człowieka." Chyba pisaliśmy już podobne zdanie przy innej marce, ale nie ma w tym nic złego. Wręcz przeciwnie. Naszym zdaniem nawet najlepszy, najbardziej wszechstronny, działający optymalnie biznesman nie utrzyma się w branży rowerowej bez miłości do dwóch kółek. Rowerzyści są bardzo przenikliwi i z kilometra czują, gdy jakiś temat śmierdzi brakiem autentyczności. Na szczęście w przypadku chłopaków z ekipy Tosa Bikes, na brak wiarygodności nie można narzekać. Obserwujemy ich od kiedy pojawili się na rodzimym rynku i gołym okiem widzimy, że stworzyli rowery, na których przede wszystkim sami chcą jeździć. Ich specjalność to elektryki do jazdy grawitacyjnej, które od pewnego czasu testuje rowerowy człowiek-legenda - Piotrek "Szwed" Szwedowski. Z ekipą zaufanych ludzi i takim zawodnikiem na pokładzie, ten projekt po prostu musi się rozwijać!