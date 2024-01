Polskie imprezy rowerowe, które musisz zaliczyć w sezonie 2024

Ponieważ styczeń to idealny moment na snucie planów o rowerowych podbojach oraz intensywne przygotowania do sezonu, postanowiliśmy ogarnąć pakiet najważniejszych informacji, które ułatwią Ci organizację kalendarza na nadchodzący sezon. Zaczniemy klasycznie - od największego w Polsce festiwalu rowerowego, na którym po prostu trzeba być, później cofniemy się o 3 tygodnie do pierwszego w historii naszego pięknego kraju Pucharu Świata w zjeździe i enduro, a następnie przeskoczymy do Mistrzostw Polski oraz cyklicznego ścigania na pumptracku i trasach zjazdowych. Wybacz bałagan z chronologią. (normalnie powiedzielibyśmy, że to jakaś forma artystycznego wyrażania swoich myśli, ale pewnie nikt się na to nie nabierze) Zapinaj pasy, bo będzie się działo!

01 Małopolska Joy Ride Festiwal / 6-8 czerwca 2024 / Kluszkowce

10 dyscyplin sportowych, 70 namiotów z rowerami i sprzętem, epicka atmosfera i całe polskie środowisko rowerowe zgromadzone w jednym miejscu. Brzmi jak plan? No jasne, że tak, dlatego mamy nadzieję, że wycieczkę na festiwal zaplanowałeś już dawno temu. Zwłaszcza, że po ubiegłorocznym sukcesie nowej formuły zawodów Red Bull Bez Łańcucha, w tym sezonie znów dołożymy do pieca! Poza ściganiem w zawodach z Szymonem i Dawidem Godźkiem , nasza ekipa zadba również o odpowiednią atmosferę na wieczornych afterkach, tak by każdy aspekt rowerowego życia został odpowiednio zaopiekowany. “Ride Hard, Party Harder” - czy jakoś tak?

02 Puchar Świata w Zjeździe i Enduro / 17-19 maja 2024 / Bielsko, Szczyrk

W końcu. Po tylu latach doczekaliśmy się polskiego przystanku pucharu świata w kolarstwie grawitacyjnym. Rzecz jasna możemy ciągle marudzić na temat naszej “reprezentacji”, która poza Sławkiem Łukasikiem (top 10 w PŚ. enduro) i kilkoma juniorami nie ma większych szans na przebicie się przez eliminacje, ale my wolimy skupić się na pozytywach. Będzie to niezwykła okazja na to, by zobaczyć jak wygląda największa, najbardziej poważna impreza związana z kolarstwem górskim, bez tłuczenia się busem do Austrii lub pakowania się do samolotu w celu odwiedzenia Szkockiego Fort William. Podobnie jak w przypadku wspomnianego wyżej festiwalu, spodziewamy się, że w Bielsku również pojawią się wszyscy amatorzy dwóch kółek. Nie po to by startować, ale po to by spotkać się, kibicować największym gwiazdom sportu, a następnie tupnąć nóżką w jednym z lokalnych klubów. Ciężki sezon się zapowiada. Oj ciężki… (dużo tego imprezowania)

03 Local Series of Downhill / 4 edycje

Poza dwoma imprezami z cyklu Hard Downhill League i miejskim ściganiem Doka Downhill City Tour, Local Series of Downhill jest jedyną konkretną serią zawodów zjazdowych. Od kilku lat słyszymy na różnych spotkaniach, że downhill umiera, ale ponieważ my nigdy w to nie uwierzymy, zachęcamy wszystkich do podjęcia rękawicy i stawienia się na starcie zawodów LSD. To jasne, że frekwencja nie jest już taka jak kilka(naście) lat temu, gdy na każdych zawodach pojawiało się 500 riderów napalonych na to, by rzeczywiście walczyć o czołowe lokaty z pełną zaciętością. Na szczęście ta piękna tradycja jest ciągle podtrzymywane przez grupę harpaganów, którzy katują w bike parkach na ciężkich zjazdowych rowerach, gdy cała reszta środowiska przesiadła się na eleganckie i wygodne enduro e-bike’i… Moda na downhill jeszcze wróci. Zobaczcie!

04 Nie Pompujesz - Nie Jedziesz / cykl zawodów na pumptrackach (lokalizacje i termin wkrótce)

Szymon Godziek na zawodach Nie pompujesz - nie jedziesz © Adam Glosowic

O tym, że pumptrack jest jednym z najwspanialszych wynalazków na świecie pisaliśmy już niejednokrotnie. Ciągle nie ustaliliśmy, czy ktoś otrzymał za ten pomysł nagrodę Nobla, ale jeśli nie, to niedługo postaramy się złożyć w tej sprawie formalny wniosek. Dobrze. Zanim znów zaczniemy tłumaczyć, że każdy rowerzysta powinien jeździć na pumptracku, by opanować podstawową technikę i kontrolę nad rowerem, wrócimy do serii Nie Pompujesz - Nie Jedziesz. Cykl imprez rozgrywanych na najlepszych polskich torach ma w tym roku wskoczyć na zupełnie nowy poziom, a z tego co wstępnie zdradzili nam organizatorzy, na uczestników czeka kilka naprawdę konkretnych niespodzianek. Od kilku lat wspieramy tą inicjatywę i gołym okiem dostrzegamy, jak dynamicznie rozwija się dzięki niej polska scena pumptrackowa. A! Prawie zapomnieliśmy! Start w zawodach jest bezpłatny, a mocny podział kategorii umożliwia najmłodszym adeptom rowerowego racingu zaciętą rywalizację o kozackie nagrody! Info o zapisach ma się pojawić wkrótce.

05 Mistrzostwa Polski w Enduro i Zjeździe / 14-15 i 20-21.07.2024 / Czarna Góra

Od kilku lat Mistrzostwa Polski w Zjeździe i Enduro odbywają się właśnie w Czarnej Górze. Czy to dobrze, że zawodnicy ciągle rywalizują w tym samym miejscu? Nie nam oceniać. Jaramy się, że lokalna ekipa dbająca o bike park co roku mocno uwija się przy trasach, by zaskoczyć riderów nowymi pomysłami i “kreatywnymi” przeszkodami. Konsultowaliśmy się z grupą ekspertów, którzy regularnie startują w zawodach i wszyscy zgodnie uznali, że nie ma w Polsce tras trudniejszych niż te, które powstały w Czarnej Górze. Jak walczyć o mistrzowski tytuł, to chyba właśnie w takim miejscu, co?