Wystartuj w Red Bull Paper Wings - mistrzostwach świata samolotów z papieru

Akrobacje: Tutaj chodzi przede wszystkim o jak najbardziej imponujące triki. Zwyciężczyni z 2019, Ukrainka Kateryna Ahafonova otrzymała od sędziów same dziesiątki za pokaz akrobacji połączony z pokazem akrobatyki. Warto dodać, że wygrała z Polakiem. Tomek Chodyra przygotował wtedy show w klimacie Gwiezdnych Wojen. W kwalifikacjach piloci nie muszą pokazywać się osobiście, a jedynie (w terminie do 28 kwietnia) wrzucić film na TikToka i oznaczyć go profilem @redbull oraz hashtagami #REDBULLPAPERWINGS i #polska . Oceni go krajowe jury biorąc pod uwagę kreatywność pokazu i nagrania, osiągi papierowego samolotu oraz wrażenie, jakie robi on na widzach.