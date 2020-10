Polskie tango: A_GIM, Błoto, Włodi i „coś dla moich ziomów”

Remiksował

z Taco Hemingwayem, rozjaśniał swoim udział kompilację

, teraz w końcu daje się lepiej poznać jako samodzielny twórca, osłuchany w fajnych i nowych brzmieniach. To one pomogły mu nagrać album-wspomnienie po swojej babci i ujarzmić „skrywaną złość, melancholię i ogromny smutek spowodowany odejściem kogoś bliskiego”. Co jednak ważne, „Afterimages” nie jest płytą smutną. Ani ponurą. Wręcz przeciwnie – to iskrząca od tanecznych rytmów, zadziornych bitów i zapraszających do zabawy wokali (Runforrest – ukłony) produkcja, która każe się cieszyć każdym przywołanym podczas słuchania miłym wspomnieniem. Także któregoś popołudnia z twoją własną, ukochaną osobą.