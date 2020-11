Polskie tango: Nowe płyty do przetrwania jesieni

Dobre! „Nazwaliśmy nasz debiutancki album The Best Of Bullsayes, żebyś nie musiał czekać trzydziestu lat na klasyczne The Best Of, na którym i tak byłby ten materiał” – piszą we wkładce do swojej pierwszej płyty Mateusz Jarząbek i Darek Łukasik, twórcy zespołu, który gdyby nie ich polskie imiona prędzej uznałbym za nowe dziecko/znalezisko

albo chłopaków z The Black Keys niż przedstawicieli sceny muzycznej z Leszna. Leszno, wybaczy, nie spodziewałem. Panowie wybaczą również, ale mocno mnie zaskoczyli. Ta płyta to rockowy kopniak, jakiego od dawna na polskiej scenie szukałem. Zgodnie z maksymą, że w muzyce już wszystko zostało zagrane, od ciebie tylko zależy, co z tym dalej zrobisz, malują swój rockowy garaż z masy chwytliwych melodii i psychologicznych tekstów, inspirowanych m.in. optymistycznym nihilizmem. I tylko tych tekstów, nieśpiewanych po polsku – a mogących jeszcze bardziej zyskać na wyrazie – na „The Best of Bullseyes” nieco żałuję. Wiem, że na początku próbowali, nagrywali, ale potem kilka czynników wpłynęło na zmianę decyzji. Mimo wszystko mam nadzieję, że i tę da się kiedyś odkręcić.