Polskie tango: Słuchamy nowych płyt Taco Hemingwaya, Lua Preta i innych

„Jestem legendą, nie słyszałeś o mnie? Dobra, nie pie*dol / Nawinąłem najwięcej punchy w tym kraju, najlepsze wersy kojarzą się ze mną” – nawija Białas na swojej nowej płycie w numerze „Nowa legenda”. I tylko w tym kawałku podsuwa jeszcze kilka innych linijek, które potwierdzają jego tezę. „Złoto zdobi nasze karki, mowa to jest nasze srebro / Chcesz zarabiać grube hajsy, zajmij się deweloperką” – rzuca do wszystkich „zazdrosnych, zawistnych, nieśmiałych i prześmiewczych”. Stawia ich do pionu, prawi morały, ale przede wszystkim przekonuje słuchacza, że „jestem normalnym chłopakiem”. Bo „prawdziwy król, to nie ten co ciągle poprawia koronę / Prawdziwy król, wychodzi do ludzi i wyciąga dłonie” – jak tłumaczy. A ja mu wierzę i życiowe rozkminy przyjmuję z uwagą, niektóre nawet biorąc jak za swoje. Bo ja też kiedyś „zbuduję nam chatę i będziemy jeść na talerzach Versace / Nasze dzieci będą aż takimi bananowcami, że sam ich dojadę”, typie!

