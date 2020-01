10 spektakularnych wyczynów Polaków w 2019 roku!

4. miejsce Krystiana Kowalewskiego na Red Bull Art of Motion

czekał na swoją szansę dwa lata. Poprzednio, w Grecji, nie wystartował w głównej części turnieju nie chcąc pogłębiać urazu z treningów. Żeby zakwalifikować się ponownie na Red Bull Art of Motion, w tym roku po raz pierwszy organizowane we Włoszech, wcześniej wygrał inne zawody – Air Wipp Challenge. Zobacz finałowy bieg Krystiana na dachach i murach włoskiej Matery:

Kolejne zwycięstwo Dominiki Stelmach w Wings for Life World Run

Nurkowanie Marcela Korkusia na wulkanie

Poprzednio, gdy stał się rekordzistą Guinnessa, organizacja obniżyła wymogi co do głębokości i czasu nurkowania, przez co jego wynik szybko został pobity. Marcel nie poddał się jednak. Dotarł do informacji o zbiornikach wodnych położonych najwyżej na świecie i uparcie dążył do tego, aby w nich zanurkować. Udało się dopiero podczas trzeciej wysokogórskiej wyprawy do Ameryki Południowej. Próby dokonano na wysokości około 6400 m n.p.m. na zboczach wulkanu

Ewa Rzewuska jako pierwsza Polka przetrawersowała Grenlandię

B.A.S.E. Jump z Salto Angel – Paweł Jankowski

Marcin Dzieński wygrał wyścig z windą

ścigał się z windą wspinając się na 6. piętro Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Przeźroczysta ściana była o około 8 metrów wyższa od tej, po której normalnie wbiega mistrz świata z 2016 roku we wspinaczce na czas. No i pomimo wielu prób, rywal, z którym sportowiec musiał wygrać... w ogóle się nie zmęczył.

Video: Marcin Dzieński vs. winda - to trzeba zobaczyć!

Roman Ficek przebiegł Łuk Karpat

2000 km, 39 dni i 11 godzin oraz najwyższe pasma Karpat – to biegowy wyczyn na naprawdę wielką skalę. „Moim celem było zdobycie czterech najwyższych szczytów państw, poprzez które biegłem, a w tym Gerlacha – najwyższego szczytu Karpat. No i chciałem ciągnąć trasę najwyższymi pasmami, graniówkami, przez które często prowadził czerwony szlak” -

4. miejsce Kuby Przygońskiego w Rajdzie Dakar

Od przesiadki z motocykla do samochodu, co roku

Rekord głębokości w nurkowaniu swobodnym Agaty Bogusz

Dokonała tego w Kalamacie w Grecji. W konkurencji, w której startowała, używa się monopłetwy i stałego balastu, co oznacza, że na powierzchnię trzeba wrócić z tym samym obciążeniem, które początkowo pomaga w zanurzaniu. To już 13. rekord Polski należący do Agaty. Głębiej od niej nurkuje tylko kilka kobiet na świecie.

Podróżniczy Wielki Szlem Grażyny Machnik