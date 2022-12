5 pomysłów na prezent dla biegacza

Warto kierować się sprytem, a nie intuicją. Na wstępie można pogadać o tym, co robi obdarowywany biegacz. Jakie dystanse pokonuje, po jakim podłożu biega, czy treningi są długie, czy krótkie, czy ten sprzęt, który ma aktualnie wystarczy do startu w zawodach, a może potrzebuje czegoś innego? To są ważne pytania z punktu widzenia Twojego wyboru prezentu, ale też takie, które sprawią, że biegacz poczuje zainteresowanie swoim hobby z Twojej strony. To też cenne. Podejrzyj, co trzyma na półce z butami osoba, której chcesz sprezentować nowiutką parę. Obejrzyj i sprawdź rozmiar, ponieważ nie zawsze buty do biegania kupujemy dokładnie takie same jak te do chodzenia na co dzień – często są dopasowane co do połówki rozmiaru. Zapamiętaj markę. Jeśli znasz rozmiar i wiesz, że ktoś lubi na przykład New Balance, to

i znajdź model, który pasuje kolorystycznie do tego, co udało ci się zobaczyć w szafie. Przeczytaj opis, czy buty pasują do pokonywanych przez obdarowywaną osobę dystansów i podłoża. Brzmi jak misja, ale na pewno sobie poradzisz!