Dlaczego Half-Life 2, a nie

? Obie części dzieli tylko (i aż) sześć lat, obie zrewolucjonizowały gatunek FPS i obie do dziś tkwią w pamięci graczy. Nie ma jednak wątpliwości, że dwójka jest bardziej ponadczasowa. Powód jest prozaiczny: strzelanka z 1998 roku, nawet tak wybitna, nie jest w stanie przetrwać próby czasu tak dobrze, jak kilka lat młodszy sequel. Jakby się tak zastanowić, to standardy wyznaczone przez HL2 obowiązują do dziś, a przecież były one “tylko” rozwinięciem rozwiązań znanych z jedynki. Co więcej, sequel stał się bazą dla znacznie większej listy produkcji – czy to rozbudowanych modów, czy pełnoprawnych gier wykorzystujących silnik Source. Nie zmienia to oczywiście faktu, że pierwsza część przygód Gordona Freemana wciąż daję masę dobrej zabawy, czy to w swojej oryginalnej postaci, czy w odświeżonych wersjach, takich jak Black Mesa.