12 sposobów na poprawę techniki biegowej

Lessons from the Edge Biegacze długodystansowi Ryan Sandes i Ryno Griesel postanawiają przebiec Wielki Szlak Himalajów w najszybszym czasie w historii.

Każdy biegacz wie, jakie to uczucie, gdy wpada w swój własny, biegowy rytm. To doskonałe doznanie. Wiesz, że twoje tempo jest idealne i masz wrażenie jakby lepszej formy, która w każdej chwili pozwoli ci walczyć o życiówkę. Po drugiej stronie jest ten stan, gdy nic nie idzie dobrze, a każdy trening jest jak góra, na którą trzeba się wspiąć. Dobra technika biegowa jest jednym z elementów, który robi różnicę - nie tylko w osiąganych rezultatach, ale również w tym, czy w ogóle odczuwasz przyjemność z biegania. O to, jakie są sekrety poprawiania techniki biegowej, zapytaliśmy

Bieganie powinno być naturalne. Musisz zrozumieć, jak twoje ciało się porusza i kiedy robi to w najbardziej efektywny sposób. Uważam, że bieganie na boso po miękkim podłożu może dać ci dobrą biegową formę. Zazwyczaj robiąc to, dodaję trochę ćwiczeń, takich jak sprinty, unoszenie kolan itd. Nie wolno przy tym za dużo myśleć. Kiedy za bardzo skupiam się na tętnie, czy też na samej technice, wszystko zaczyna się komplikować.

to mocna sylwetka i lepsza technika w dłuższym okresie czasu w trakcie biegania. Trenując siłę stajemy się bardziej kuloodporni. Chroni nas to przed kontuzjami.

pomagają stawać się lepszym biegaczem. Takie ćwiczenia, to nie tylko siłownia. Przebieżki, podbiegi, bieganie po schodach to ważna część biegowych treningów. Ja zyskuję więcej dorzucając odrobinę ćwiczeń siłowych i odejmując nieco czystego biegania. Tutaj każdy musi znaleźć właściwy balans.

w działaniu to duża część biegania i jeśli możesz trenować bez kontuzji, to naprawdę pomaga. Pamiętaj, żeby rozdzielać dystans. Nie robię dwóch naprawdę długich wybiegań w tygodniu. Lepiej zrobić cztery krótsze, ale zachować większą konsekwencję w ich wykonywaniu.

, co czasami sprawia, że chęć samego trenowania bierze górę nad dążeniem do robienia postępów. Są też ludzie, którzy na początku bardzo szybko robią postępy w bieganiu, aż lądują na płaskowyżu formy. Chcąc się poprawiać dalej zwiększają kilometraż, co może doprowadzić do kontuzji.

Wiele osób, które biegają rekreacyjnie ma bardzo mało czasu na tę aktywność i nie chce poświęcać dodatkowych 10-15 minut na rozgrzewkę. Jednak to bardzo ważne, żeby zrobić odpowiednie ćwiczenia przed biegiem. Ja robię krążenia bioder, ponieważ moje biodra często się spinają. Do tego trochę rozgrzewam stopy i robię wymachy. To pomaga uruchomić mięśnie, co zapewnia lepszą technikę już na początku biegu.

Stopa powinna lądować pod biodrami, co jest bardzo ważne. Gdy ląduje wyprzedzając środek ciężkości, to mówiąc bardzo ogólnie, wybija cię z rytmu i hamuje.

