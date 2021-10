Ustawienia CS:GO okiem profesjonalistów

Red Bull Flick powrócił z nową edycją, a lokalne kwalifikacje ruszają pełną parą, by w ciągu kilku najbliższych tygodni wyłonić reprezentantów Polski. Zanim jednak weźmiesz udział w rozgrywkach CS:GO, warto poświęcić nieco czasu na odpowiednie ustawienie parametrów gry.

W Counter-Strike: Global Offensive liczy się każdy szczegół. O ile dobór odpowiedniego monitora, myszki czy klawiatury wydaje się oczywisty dla wszystkich użytkowników, to ustawienia samej gry wciąż mogą stanowić pewną zagadkę. Nie pozwól, by przeciwnik miał nad tobą przewagę - wystarczy zaledwie kilka minut, by ustawić grę tak, jak to robią czołowi esportowcy .

Aby dobrze się przygotować do rozgrywek, porozmawialiśmy z zawodowcami z trzech światowej sławy drużyn: ENCE, Team Spirit i FURIA. Sprawdziliśmy z profesjonalistami, jakich ustawień oni używają i jak przygotować swój sprzęt do gry w Red Bull Flick.

4:3 czy 16:9?

CS:GO, podobnie jak w wielu innych strzelankach, istotna jest rozdzielczość ekranu. Wielu starszych zawodników wciąż używa ustawienia 4:3, co wynika m.in. z ich przyzwyczajenia wyrobionego jeszcze w czasach CS 1.6. Kapitan ENCE, Marco "Snappi" Pfeiffer, stwierdza, że to wynika to z indywidualnych preferencji: "jeśli grasz na 4:3, to modele postaci stają się większe na ekranie, ale tracisz tym samym szeroką wizję, jaką masz przy rozdzielczości 16:10 lub 16:9."

Duńczyk podkreśla, że na zawodowym poziomie widzenie peryferyjne nie ma aż tak dużego znaczenia, gdyż i tak w większości sytuacji będziesz patrzeć w odpowiednim kierunku. A jeśli nie, to po prostu nie będziesz miał czasu na reakcję i zginiesz.

Abdulkhalik "degster" Gasanov z Team Spirt dodaje: "Na 4:3 modele postaci są szersze, ale poruszają się na ekranie relatywnie szybciej. Na 16:9 natomiast modele są węższe, ale za to poruszają się wolniej. To kwestia wyboru tego, co nam bardziej pasuje."

Można więc odpowiedzieć na postawione pytanie w sposób akademicki: to zależy. Od tego, jakie są twoje indywidualne preferencje i z czym czujesz się bardziej komfortowo. Nagła zmiana rozdzielczości ekranu tylko zepsuje twoją celność aż do momentu, w którym przyzwyczaisz się do nowych warunków, więc lepiej nie ruszać tych ustawień na ostatnią chwilę.

Ułożenie klawiatury

Jeśli kiedykolwiek oglądałeś profesjonalny mecz CS:GO, to z pewnością zawróciłeś uwagę na niecodziennie ułożenie klawiatury na biurkach niektórych zawodników . Standardowo klawiaturę układa się równolegle do monitora, w połowie odległości między oczami a ekranem, ale profesjonaliści miewają inne podejście. Wielu z nich układa swoje klawiatury pod kątem 45 stopni, tuż pod monitorem. Snappi wskazuje, że to kolejne przyzwyczajenie jeszcze ze starych czasów, kiedy to na turniejach CS 1.6 drużyny miały bardzo mało miejsca na biurkach. Stąd to niecodzienne, ciasne ułożenie peryferiów.

Inni profesjonaliści potwierdzają tę teorię o starych przyzwyczajeniach. W rzeczywistości nie ma już dziś żadnych realnych powodów, by tak ustawiać klawiaturę, a na współczesnych eventach gracze mają wystarczająco dużo miejsca, by się wygodnie rozsiąść przy biurkach. Ale skoro są już przyzwyczajeni, to nie ma sensu teraz tego zmieniać. Wszystko sprowadza się do indywidualnych potrzeb i preferencji. Jeśli czujesz się komfortowo, to nie zmieniaj na siłę ustawień, bo tylko stracisz tym samym koncentrację.

Rozgrywki Red Bull Flick © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Czułość myszki

Celność to absolutna podstawa gry w CS:GO. Bez sprawnych ruchów myszką po prostu nie masz szans na zwycięstwo - takie są już strzelanki. Ale nie zmienia to faktu, że kluczowe jest odpowiednie ustawienie parametrów gryzonia.

Boris "magixx" Vorobiev z Team Spirit preferuje bardzo niskie ustawienia czułości gdyż, jak stwierdza, "sprawia to, że jego ruchy są bardziej konsekwentne." Podkreśla jednak, że wyższa czułość potrafi pomóc w niektórych sytuacjach, na przykład przy szybkim odwracaniu wzroku przed wybuchem granatu błyskowego. Brazylijczyk Yuri "yuurih" Santos lubi nieco wyższą czułość: korzysta z ustawienia 2.5 na 400 DPI i zaznacza, że dzięki temu nie musi aż tak dużo poruszać całym ramieniem.

O ile nie ma zgodności wśród profesjonalistów, jaka jest idealna czułość, to wszyscy zaznaczają, że trzeba znaleźć dla siebie złoty środek. Niska czułość pomaga w precyzji, ale wyższa pozwala na szybsze, bardziej dynamiczne ruchy bez przeciążania ramienia. Najlepsi z najlepszych potrafią latami przyzwyczajać się do ustawień myszy, więc tutaj trzeba po prostu włożyć dużo pracy.

Klawisze

CS:GO nie wymaga wysokiego APM-u, jakim charakteryzują się gry strategiczne - tutaj mysz ma większe znaczenie, od klawiatury - ale nie można ignorować ustawienia klawiszy. Snappi podzielił się swoją klawiszologią: "Pod C mam przypisany flash, T na granaty dymne, V na mołotowa i N na skok. Zmieniam także perspektywę z lewej na prawą dodatkowymi przyciskami na myszce."

Victor "somedieyoung" Orudzhev używa natomiast spacji do kucania. "kucanie ma kluczowe znaczenie w CS:GO, więc po prostu przypisałem to do największego przycisku na klawiaturze. Co ciekawe, większość zawodowców używa przycisków na górze klawiatury, by kupować broń na początku rundy, ale Kaike "KSCERATO" Cerato woli używać klawiatury numerycznej, z której rezygnuje zdecydowana większość zawodowców.

Zarejestruj się do Red Bull Flick

Jeśli czujesz, że masz wszystkie ustawienia pod kontrolą i jesteś gotowy do gry, to nie wahaj się przed zapisami do Red Bull Flick ! Polskie kwalifikacje odbywają się 6-21 października i podzielone są na osiem rund.