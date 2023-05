Wings for Life World Run 2023 – poradnik uczestnika

Jeśli tu jesteś, to znaczy, że bierzesz udział w 10. edycji Wings for Life World Run. Nie? To szybko się zapisz. Zainstaluj Aplikację na iOS lub Android i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Przygotuj biegowy outfit wcześniej uwzględniając prognozowane warunki atmosferyczne. Jeśli spodziewasz się deszczu lub chłodu, oczywiście weź to pod uwagę, ale przede wszystkim nie przegrzewaj się. Dobrą opcją jest czapka z daszkiem, która chroni zarówno przed słońcem, jak i przed chłodem. Zadbaj o to, żeby strój i buty były sprawdzone na treningach – niczego nie testuj podczas biegu. Miej to naszykowane dzień wcześniej, żeby nie szukać czegoś na ostatnią chwilę. Jeśli zamierzasz się przebrać w wyjątkowy strój, upewnij się, że masz wszystko co trzeba, żeby wskoczyć w swoją pełną humoru stylizację.