5 dowodów na to, że na rower lepiej wychodzić z ekipą

01 Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne

Gleby © Dominik Svoboda

Niezależnie od tego, czy na górską przygodę zabieramy narty, czekan, czy rower, musimy pamiętać o tym, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jak pewnie wiesz wypadki chodzą po ludziach, zwłaszcza po tych, którzy uprawiają sporty ekstremalne i lubią spędzać czas w miejscach, w których panują zmienne warunki atmosferyczne. Na wszystko można się jednak przygotować, a odpowiednie zaplanowanie każdej przygody zwiększa nasze szanse, na zakończenie każdej misji powodzeniem. Skupmy się jednak na rowerach, bo to one są tematem przewodnim naszych dzisiejszych rozważań…

Czasem każdy ma ochotę wyjść na rower w pojedynkę. Motywy są różne. Chęć „odparowania” po intensywnym tygodniu, potrzeba spędzenia czasu w samotności, odpoczynek od jakichkolwiek interakcji społecznych. Powód nie ma znaczenia. Tak po prostu jest i już. Wyobraźmy sobie jednak hipotetyczną sytuację: Jedziesz trenować zjazdy na rzadko uczęszczanej trasie rowerowej. Jest późne popołudnie, a Ty czujesz się wprost doskonale. Z każdym zjazdem jedziesz szybciej i szybciej, aż tu nagle w pewnym momencie światło gaśnie, a ty budzisz się na ziemi i nie masz pojęcia co się stało, ale widzisz, że Twoja kostka (kolano / łokieć / dowolna część ciała), chyba nie znajduje się w naturalnym dla siebie miejscu, które zajmowała do tej pory. Telefon nie działa, po zderzeniu z glebą. W takiej chwili i w takiej sytuacji możesz już tylko liczyć na łut szczęścia i z nadzieją czekać na ratunek. A wystarczyłoby, żebyś zabrał ze sobą kumpla…

02 Wsparcie techniczne

Naprawa roweru w terenie to często niełatwe zadanie! © Lezyne

Po przepracowaniu najbardziej drastycznego ze wszystkich scenariuszy, możemy skupić się na bardziej przyziemnych tematach. Znów zakładamy hipotetyczny scenariusz, w którym na treningu psujesz swój rower. Przebijasz oponę, zrywasz łańcuch, urywasz przewód hamulcowy lub na przykład gniesz hak przerzutki. Jeśli jesteś złotą rączką i masz w plecaku pół warsztatu rowerowego, być może uda Ci się ogarnąć rower do tego stopnia, by na spokojnie dotoczyć się do domu… Trening nie wypalił, dzień spisany na straty. Szkoda.

Teraz przeanalizujmy drugi scenariusz, w którym na rower zabrałeś całą ekipę swoich rowerowych ziomków. Blokujesz swój amortyzator, łamiesz ramę, albo psujesz swój rower w inny, możliwie najbardziej absurdalny sposób. Dajemy sobie uciąć rękę, że przy wsparciu ekipy i przekopaniu plecaków w poszukiwaniu „awaryjnych” komponentów, będziecie w stanie zbudować od zera, drugi, zapasowy rower. Oczywiście trochę teraz hiperbolizujemy, ale w gruncie rzeczy chodzi nam o to, że „co dwie głowy, to nie jedna”, a jeśli tych głów jest na przykład cztery, albo pięć, to w zasadzie nie ma problemu, którego nie dałoby się rozwiązać. Po pewnym czasie, w każdej ekipie rowerowej naturalnie pojawia się „człowiek złota rączka”, który przy pomocy dwóch zapałek i imbusa piątki jest w stanie odpowietrzyć hamulec, naprostować korbę lub załatać oponę. Przy planowaniu dłuższych wyjazdów i wypraw rowerowych warto mieć takiego człowieka na pokładzie. Zamiast denerwować się tym, że usterka zepsuła Ci wyjazd, będziesz mógł ze spokojem cisnąć na 150% wiedząc, że jeśli sprzęt nie wytrzyma, masz ze sobą człowieka MacGyvera, który uratuje Ci tyłek.

03 Motywacja

2 min Brandon Semenuk w stylowym przejeździe przez Coastal Gravity Park Podążajcie za Brandon'em Semenuk'iem pokonując wielkie skoki, olbrzymie bandy i wiele ciekawych przeszkód w Coastal Gravity Parku w Kanadzie!

„No dobra, dziś odpuszczę, bo…” (tutaj wstaw dowolną wymówkę). Ile razy powiedziałeś tak sobie w myślach? Zła pogoda, remont tras, gorszy humor, niewystarczająca ilość snu lub niekorzystna faza księżyca to kity, na które możesz nabrać tylko siebie. Nikt inny Ci w to nie uwierzy.

I o ile z niekorzystną fazą księżyca trochę żartujemy, to pewnie dobrze wiesz o co nam chodzi. Wymówki najłatwiej stosować, gdy tłumaczymy się tylko przed sobą. Teraz wyobraź sobie, że umówiłeś się na jazdki z grupą ziomali, którzy od pół godziny wydzwaniają do Ciebie, żeby dowiedzieć się, który z Twoich chomików zachorował tym razem. Najgorzej będzie, jeśli któryś z nich rzuci: „Dobrze. Nie chcesz, nie jedź. Przecież nikt Cię nie będzie na siłę ciągnął. Tylko nie płacz później na trasach, że jeździmy od Ciebie szybciej, skaczemy wyżej i katujemy trudniejsze przeszkody.” Jeśli taki wjazd na ambicje nie podniesie cię z fotela, to nic tego nie zrobi.

Słyszeliśmy, że niektóre, bardzo ambitne grupy wprowadzają nawet symboliczne opłaty za omijanie ustawek i wspólnych treningów. Nie chcemy tutaj nikogo namawiać do wprowadzania drastycznych zmian, ale z drugiej strony, jeśli masz w ekipie ziomka, któremu ewidentnie brakuje motywacji, a zależy Ci na tym, by jednak zrobił w tym sezonie formę, to może warto spróbować? Kto wie, może jak po pewnym czasie nie będzie już na Ciebie obrażony, to nawet Ci podziękuje?

04 Rozwój

3 min Parallel ll Brandon Semenuk i Kade Edwards łączą siły w filmie Parallel ll

Wszystkie trzy, wymienione wyżej elementy przekładają się na stworzenie „bezpiecznej przestrzeni”, w której każdy członek ekipy będzie mógł naturalnie progresować. No bo pomyśl: Po pierwsze czujesz się bezpiecznie i wiesz, że możesz przekraczać własne granie. Oczywiście, wszystko trzeba robić z głową, ale dzięki sprawdzonej ekipie kumpli, masz świadomość, że jeśli popełnisz jakiś błąd, to ktoś po prostu pomoże Ci się pozbierać i udzieli Ci pomocy. Po drugie, Twój sprzęt może zostać poddany najbardziej hardkorowym testom. Zepsuje się? Trudno. Razem jakoś to naprawicie, więc możesz skupić się na progresowaniu, a nie martwić się o to, co zrobisz, gdy strzeli Ci szprycha w kole. No i po trzecie, nie ma lepszych motywatorów niż rowerowi znajomi. Oni najlepiej wiedzą, że czasem trzeba Ci dodać trochę odwagi, a czasem trzeba jednak lekko przyhamować Twoje ambicje. W każdym razie, (przynajmniej w teorii) zależy im na Tobie i Twoim bezpieczeństwie, więc możesz im zaufać.* Gdy możesz skupić się na jeździe, nie musisz martwić się o swoje bezpieczeństwo, swój sprzęt i masz przy sobie wspierającą ekipę, progres będzie niejako „efektem ubocznym” współpracy całej ekipy.

*”Dwie korby i lecisz”, nie zawsze działa.

Budowanie społeczności

1 h 17 min The Moment W lasach Kanady trzej śmiałkowie zmieniają oblicze kolarstwa.

Kolarstwo górskie to jednak ciągle sport niszowy, na którego rozwój wpływają oddolne inicjatywy podejmowane przez grupy skupione wokół pasjonatów. Czasem mała, kilkuosobowa grupa znajomych może zapoczątkować cały ruch zmian, które w efekcie doprowadzą do budowy kozackich tras, a nawet oficjalnej legalizacji miejscówki. To wszystko nie wydarzy się jednak, jeśli ciągle będziesz jeździć w samotności. Nie będziemy Cię namawiać do podejmowania współpracy z każdą napotkaną na trasach osobą, ale zorganizowanie wspólnych, regularnych wypadów na rower może mieć korzystny wpływ nie tylko na Ciebie, ale na otaczającą Cię, rowerową rzeczywistość.

To jak? Widzimy się na rowerze? Dajmy na to w piątek po robocie. O 17:00. (zła pogoda nie będzie wymówką)