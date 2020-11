Pierwsze kroki do Valhalli, czyli jak grać w nowego Assassin's Creed?

Assassin's Creed Valhalla to długo wyczekiwana odsłona popularnego cyklu o skrytobójcach walczących z templariuszami , która osadzona została w czasach burzy normańskiej. Po egipskich klimatach z Origins i greckiej przygodzie w Odyssey , przyszedł czas na wikingów. Gracz wcieli się w Eivora Wilczą Paszczę i towarzyszyć będzie protagoniście w brutalnym podboju Anglii. Oto wskazówki, które pomogą o wiele skuteczniej walczyć z wojskami Sasów i wydzierać ich tereny pod normańską ekspansję.

Nie zatrzymuj się w Norwegii!

Akcja gry Assassin's Creed Valhalla rozpoczyna się w skutej lodem i przykrytej zimowym puchem Norwegii . Kraina ta jest niezwykła pod względem wizualnym, ale pod kątem możliwych do realizacji aktywności nie jest tak ekscytująca jak owiana mgłą tajemnicy Anglia. Po kilku misjach fabularnych w Skandynawii i ustabilizowaniu sytuacji politycznej ramię w ramię z Sigurdem , staniesz przed możliwością wskoczenia do langskipa i wyruszenia na wyprawę w kierunku należącej do Sasów wyspy. Nie zwlekaj z wyruszeniem do Anglii ani trochę ponieważ to właśnie tam będzie rozgrywała się lwia część historii - więc zarówno fabułę, jak i rozwój bohatera będziesz mógł popchnąć do przodu jedynie po opuszczeniu Norwegii. Nie przejmuj się jednak, jeśli do tego czasu nie odkryjesz wszystkich punktów widokowych i znajdziek - później będziesz mógł bez problemu wrócić w rodzinne strony i dokończyć eksplorację.

Wirtualna Norwegia jest piękna, ale warto szybko opuścić je terytorium! © Ubisoft

Ulepszaj osadę!

Po przybyciu do Anglii Eivor i jego klan bardzo szybko zakładają swoją osadę - nazwaną dumnie Kruczą Przystanią . Istnieje wiele sposobów na to, by ją ulepszać i z pewnością należy to robić. Oczywiście istnieje ogromna pokusa, by od razu - jedna po drugiej - realizować misje głównego wątku fabularnego, ale zalecamy, by wstrzymać się z szarżowaniem przez historię Eivora, by znaleźć czas na systematyczną rozbudowę Kruczej Przystani . Im szybciej zbuduje się kolejne budowle użytkowe dostępne w wiosce, tym lepiej - do postawienia takich budynków jak biuro Ukrytych (dzięki niemu odblokuje się możliwość eliminacji członków Zakonu Starożytnych - odpowiednika Czcicieli Kosmosa z Assassin's Creed Odyssey ). Rozwój osady wpływa również na jej reputację w Anglii - im ona wyższa, tym więcej osadników będzie ściągać do Kruczej Przystani. Warto ulepszać wioskę przez fakt różnych usprawnień rozgrywki - duża część budynków wpływa m.in. na organizowane wikińskich popijaw, które to wpływają z kolei na statystyki bohatera.

Balangi wikingów przejdą do historii! © Ubisoft

W trakcie rozgrywki natrafiasz na przeróżne materiały - m.in. skórę i żelazo . Kluczem do rozbudowy osady są jednak wikińskie najazdy, których cele oznaczone są na mapie czerwoną ikoną skrzyżowanych toporów. Gdy już znajdziesz takowy, warto do niego podpłynąć, zadąć w róg i rozpocząć natarcie . Smagaj mieczem wszystko w zasięgu wzroku (tylko nie cywili - za ich eliminację Eivor może ulec desynchronizacji w Animusie!), a następnie łup zasoby ze złotych skrzyń i kufrów, które zlokalizujesz dzięki przytrzymaniu (docelowo) przycisku V. Czasem warto zaryzykować atak na obszary, do których podbicia wymagany jest o wiele większy poziom, niż aktualny level bohatera. Nie przejmuj się tym i wyślij swoich kompanów, aby odwrócili uwagę wojskowych - a następnie sam pod osłoną kaptura rabuj skarby i kosztowności niezauważony przez nikogo !

Sprawdź możliwość korzystania z dwóch broni!

Gameplay walki w Assassin's Creed Valhalla tylko z pozoru wygląda na podobny do tego, którego dane nam było doświadczyć w poprzednich odsłonach serii - z naciskiem położonym na uniki i wykorzystywanie mocy specjalnych ułatwiających pokonanie nieprzyjaciół w czasie zabawy. Istnieje jednak kilka istotnych zmian , które dodają pojedynkom pikanterii i brutalności - m.in. możliwość dzierżenia broni w obu rękach! Wiesz co w walce jest lepsze, niż topór? Dwa topory!

Dwa topory są bardziej mordercze, niż jeden - to logiczne! © Ubisoft

Wybierając dla każdej ręki broń białą - zamiast kombinacji topora i tarczy lub jeszcze innego połączenia ofensywno-defensywnego - możesz użyć specjalnego ataku torpedującego obronę wroga. Aktywujesz go po wciśnięciu lewego przycisku myszy, a następnie wduszeniu Q (odpowiedzialnego docelowo za aktywację broni dzierżonej w lewej ręce). Taka umiejka pozwala wykończyć w szybki sposób nieprzyjaciela - ale należy ją stosować ostrożnie, bo równie szybko wykańcza pasek wytrzymałości Eivora niezbędny do wykonywania kolejnych ataków! Opanowanie walki z większą liczbą przeciwników jest niezbędne w Assassin's Creed Valhalla - bo o wiele częściej dochodzi tutaj do zbrojnych i otwartych potyczek, niż skrytobójczych zadań mających na celu wyeliminowanie tylko jednego przeciwnika.

Szukaj Ksiąg Wiedzy!

W Assassin's Creed Valhalla Eivor może skorzystać ze specjalnych umiejętności bitewnych, które zużywają ładunki adrenaliny (mikropaski, które uzupełnia się poprzez eliminację przeciwników). Są to nie tylko efektowne, ale i niezwykle efektywne sposoby robienia krzywdy bliźniemu, które odbierają przeciwnikom sporą część zdrowia. Początkowo jednak Eivor nie dysponuje żadną z nich - odblokowuje je jednak wraz z odnajdywaniem specjalnych Ksiąg Wiedzy , dzięki którym odblokowywane zostają nowe skille (wśród których nie ma jednak Spartańskiego Kopniaka, szkoda)

Księgi Wiedzy pozwalają odblokować specjalne umiejętności Eivora! © Ubisoft

Księgi rozmieszczone są w najróżniejszych miejscach świata - bardzo łatwo odnaleźć je podczas najazdów na miasta i klasztory! Nie mamy pewności dlaczego właśnie w księgach chrześcijańskich mnichów znajduje się tajemna wiedza na temat szaleńczych sposobów egzekucji wroga za pomocą toporów, ale pomińmy ten fakt. Warto więc w każdym większym mieście spamować przyciskaniem klawisza V , by sprawdzić gdzie ukryta może być Księga Wiedzy.

Spakuj kanapki na drogę!

W Assassin's Creed Valhalla mamy do czynienia z nieco archaicznym systemem zdrowia. Oznacza to, że siły witalne bohatera wskazuje specjalny pasek, po zbiciu którego Eivor zginie. Pasek ten jednak automatycznie się regeneruje poza walką - jeśli jednak chcesz odzyskać zdrowie w trakcie walki, musisz spożyć noszone ze sobą racje żywnościowe (o ile oczywiście je masz, więc zawsze warto lootować wszystko, co można zjeść - od leśnych owoców, przez znalezione na swej drodze grzyby, aż po wypełnione strawą kociołki.

Za materiały rzemieślnicze można usprawnić ekwipunek Eivora! © Ubisoft

Kiedy masz tylko możliwość, zawsze próbuj zebrać pożywienie (jeśli osiągniesz limit sakiew, gra poinformuje o tym fakcie i nadprogramowego pożywienia nie zbierzesz). Jeśli pasek zdrowia nie jest pełny, zebrane jedzonko od razu go zregeneruje - jeśli jednak pasek jest pełny, nadmiar zostanie przechowany "na czarną godzinę". Ilość przechowywanego na później jedzenia, a także limit przenoszonych strzał, możesz zwiększyć - o ile oczywiście zbierzesz wystarczającą liczbę niezbędnych do takiej operacji skór i żelaza. Ulepszać możesz także elementy inwentarza - wszystkich upgrade'ów dokonasz w menu ekwipunku, najeżdżając na interesujący przedmiot i przytrzymując prawy przycisk myszy.

Eksploruj świat gry!

Fabuła w Assassin's Creed Valhalla nie pośpiesza gracza w taki sposób, jak historia opowiedziana w poprzednich grach z serii - przygoda Eivora i jego kompanów-wikingów to raczej opowieść snuta powoli. Rozbudowa osady okazuje się być wcale nie mniej ważna od grabieży wrogich wiosek i realizacji misji fabularnych skupiających się na szukaniu sojuszników i podporządkowaniu sobie nowych przyczółków saksońskich. Wszystko to klarownie spina się w jeden duży cel, podbój Anglii - niezależnie od podejmowanej aktualnie czynności . Sama koncepcja przejmowania kawałek po kawałeczku kraju Sasów daje olbrzymie pole do manewru, jeśli chodzi o realizację zadań pobocznych i eksploracji świata gry bez presji, że powinniśmy robić w danej chwili coś zupełnie innego.

Przepiękne widoki i specjalne kule, które wskazują ciekawe punkty na mapie © Ubisoft

A w eksploracji pomagają różnokolorowe kule widoczne nie tylko na mapie świata gry, ale także radarze . Oznaczają one ciekawe miejsca - czasem będzie to ciekawy skarb lub zagadka środowiskowa do rozwiązania, innym razem NPC, z którym wejście w interakcje sprawi, że weźmiemy udział w jednej z miniscenek fabularyzowanych (raczej humorystycznych i stanowiących odskocznię od brutalnej rzeczywistości normańskich podbojów - chociaż nie zawsze!). Warto także synchronizować punkty widokowe , które służą również do aktywacji opcji szybkiej podróży pomiędzy nimi (co jest przydatną opcją, jeśli chce się maksować grę na 100%).

Tytułem zakończenia warto powiedzieć, że Assassin's Creed Valhalla jest podobny do odsłony o podtytule Odyssey - chociaż w wielu aspektach różni się od swej poprzedniczki osadzonej w antycznej Grecji. Wprowadzone zmiany mogą początkowo zaskakiwać, ale są bardzo dobre i sprawiają, że przebywanie w mroźnej Norwegii oraz ukwiecionym kraju Sasów są niezwykle przyjemne. Skål!

Sprawdź czy Jason Paul ucieknie rozwścieczonym wojownikom!