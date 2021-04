Przewodnik po imprezach rowerowych - oglądaj na żywo w Red Bull TV

Odliczanie do pierwszych zawodów rowerowych powoli dobiega końca. Przed nami mnóstwo wysokich lotów i szybkiej jazdy po niesamowitych trasach. Sezon rozpoczniemy w maju, od wyścigów w cross country, a w czerwcu dołożymy do pieca, na zawodach zjazdowych i festiwalu Crankworx w Innsbrucku. Ale po kolei...

Cross Country to dyscyplina, w której o czołowe lokaty walczą odrobinę szaleni "sportowi masochiści". Ci atleci wyróżniają się niesamowitą siłą psychiczną i nieprawdopodobną wszechstronnością. Trasy wyścigów składają się z kilku pętli, pełnych stromych, krętych podjazdów i technicznych zjazdów, z którymi są w stanie poradzić sobie tylko najlepsi riderzy w stawce. Wspólny start, przepychanki, wyprzedzanie na wąskich prostych - to sport tylko dla największych twardzieli!

Rywalizacja w kolarstwie górskim (zwłaszcza w cross country) jest w ostatnich latach niesamowicie zacięta. W kategorii kobiet, praktycznie każda zawodniczka z pierwsze dwudziestki ma szansę na pudło! Jeśli mielibyśmy wskazać nasze faworytki, to zdecydowanie warto bacznie obserwować