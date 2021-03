Poradnik MTB: Jaką kurtkę na rower wybrać i dlaczego?

Deszcz, wiatr, śnieg, niska temperatura - czyli po co komu kurtka rowerowa?

"Czy nie mogę jeździć w zwykłej wiatrówce, którą kilka lat temu wyrwałem na promocji w lokalnym outlecie?" Oczywiście, że możesz. Ba! Powiemy nawet, że powinieneś. Jeśli tylko wygodnie Ci się w niej jeździ, nie przeszkadza Ci ani wiatr, ani woda pryskająca spod kół, to nie widzimy żadnego problemu. Nie zamierzamy zasypywać Cię setkami argumentów, wynikami badań, relacjami z testów, bo zupełnie nie o to nam chodzi. Nie handlujemy odzieżą, więc nie musimy namawiać Cię do zakupu nowych łaszków, ale ponieważ jeździmy na rowerach i mieliśmy okazję kilka razy naprawdę solidnie zmoknąć i przemarznąć, postanowiliśmy napisać ten tekst.

