Kolejna polska gra podbija światowy rynek! Tym razem sukcesy odnosi warszawskie studio People Can Fly, które wcześniej wydało m.in. Painkillera czy Bulletstorma, a także współtworzyło Gears of War i Fornite. Outriders to efekt ponad pięciu lat pracy developerów, a dzisiaj jest na ustach wszystkich fanów sieciowych strzelanek opartych na kooperacji. Każdy, kto lubi produkcje pokroju The Division czy Mass Effect poczuje się tutaj jak ryba w wodzie, ale mniej doświadczeni gracze mogą na początku być nieco przytłoczeni Outriders. Nie jest to typowa strzelanka trzecioosobowa, do których mogliśmy się przyzwyczaić przed ostatnie dwie dekady, więc trzeba jej poświęcić nieco więcej czasu i uwagi. Właśnie dlatego przybliżamy podstawy gry dla tych, którzy dopiero poznają systemy i filozofię Outriders.

Rozwój postaci

Na początku musisz dokonać wyboru jednej z czterech klas postaci. Są to Piromanta, Manipulant, Niszczyciel lub Technomanta. Każda z nich różni się ogólnym stylem gry, więc wybierz postać kierując się opisem w menu. Potem jednak możesz dostosować bohatera do konkretnych potrzeb, lecz nie możesz już zmienić klasy. Na szczęście w każdym momencie, za darmo, możesz zresetować drzewko klasy, co oznacza, że warto eksperymentować. Przestudiuj uważnie całą listę i przemyśl, w którym kierunku chcesz poprowadzić postać i na początku skup się tylko na jednej gałęzi. Gdy już odblokujesz wszystkie interesujące cię perki (tzw. Węzły) z jednego drzewka, zainwestuj pozostałe punkty w innej kategorii. Pamiętaj jednak: multi klasowość w Outriders się nie opłaca, gdyż do rozdysponowania mamy jedynie 20 punktów. Wybieraj więc tylko te Węzły , które współgrają z twoim głównym zamysłem.

Rozwój postaci w Outriders można jednak traktować bardzo liberalnie. Jeśli znajdziesz na przykład wyjątkowo dobrą broń, która niekoniecznie pasuje do twojego stylu gry i wybranych umiejętności, to nie wahaj się przed zresetowaniem całego drzewka. To nic nie kosztuje, a w każdym momencie możesz zmienić zdanie. To pomoże także z różnorodnością zabawy, więc eksperymentuj!

Ulepszanie ekwipunku

Gdy już zdecydujesz się na konkretne drzewko, pora dostosować cały sprzęt do swojej postaci. Przez pierwszych kilka godzin nie musisz przywiązywać zbyt dużej uwagi do ekwipunku, po prostu zbieraj wszystko, co tylko się da i regularnie wymieniaj sprzęt na nowszy. Na wyższych poziomach musisz już kombinować.

Zacznijmy od broni. Do wyboru jest kilkanaście rodzajów pukawek podstawowych i wszelkiej maści pistoletów. Każda z nich, poza rewolwerami, ma od dwóch do czterech wariantów zmieniających ich podstawowe statystyki. Na przykład wariant Precyzyjny do karabinów szturmowych nakierowany jest na niskie obrażenia bazowe, lecz wysokie ataki krytyczne, zaś wariant taktyczny zmienia tryb ognia na serię i nadaje się do walki na średni dystans. Po wyborze kategorii broni i jej wariantu, pora na modyfikacje wyposażenia, czyli wybór maksymalnie dwóch modów dających dodatkowe bonusy. Te dzielą się na trzy rangi, a zdobywa się je rozbierając podnoszone przedmioty. Minie wiele czasu, zanim odblokujesz wszystkie z nich, więc na początku nie wszystko będzie idealnie współgrało z twoim stylem. Pamiętaj jednak, że modyfikatory o tej samej nazwie się nie kumulują! Następnie należy zadbać o podnoszenie atrybutów broni. Rodzaje atrybutów przypisane są do broni na stałe, a zwiększać je można wydając Odłamki. Te pozyskasz rozmontowując inne przedmioty, a gdy już zdecydujesz się na gruntowne zmiany ekwipunku, znaczną część zainwestowanych Odłamków odzyskasz przy rozbiórce starego modelu. Nie krępuj się więc i wydawaj je liberalnie. Możesz także zdecydować się na zwiększenie poziomu przedmiotu, ale jest to raczej niewskazane, chyba że mamy do czynienia z ekwipunkiem legendarnym. Pamiętaj też, że wejście na wyższy poziom spowoduje ponowne wylosowanie wartości atrybutów, więc nie działaj pochopnie!

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku uboiru. Tutaj mamy pięć rodzajów ekwipunku: hełmy, pancerze, spodnie, rękawice i buty. Tak samo jak w przypadku broni palnej, do każdego elementu można dobrać po dwa mody. Tutaj musisz przywiązać szczególną uwagę duplikatom, które się nie kumulują! Kwestia podnoszenia atrybutów i ogólnego poziomu sprzętu jest dokładnie taka sama, jak w przypadku broni, lecz nie można już zmienić wariantu.

Wszystkie modyfikacje ekwipunku odbywają się przy użyciu zasobów. Poza wspomnianymi już Odłamkami, mamy też Skórę i Żelazo (tych zawsze mamy w bród, więc wydawaj je ile wlezie!), a także rzadki Tytan potrzebny do zwiększania poziomu i rzadkości broni. Tytanu jest na tyle mało, że trzeba wydawać go z rozwagą. Najmniej istotna jest główna waluta gry, Złom, potrzebny wyłącznie do handlu, który nie jest zbyt dobrym źródłem pozyskiwania standardowego sprzętu. Nie marnuj więc złomu na Rzadkie lub Epickie przedmioty, a zachowaj je tylko na Legendarne.

System walki

W pierwszych słowach tej części poradnika trzeba podkreślić jedno: Outriders to nie Gears of War czy The Division! Tak, w polskiej strzelance też istnieje system osłon, ale w przeciwieństwie do innych gier tego typu nie odgrywa on decydującej roli. Im silniejsza twoja postać i im więcej doświadczenia nabierzesz, tym rzadziej będziesz korzystać z osłon. Te są bardzo często wręcz niewskazane. Sztuczna inteligencja przeciwników w Outriders stoi na bardzo wysokim, niespotykanym u konkurencji poziomie, a niemilcy bezlitośnie karają pasywnych, statycznych graczy.

Filozofia systemu walki w Outriders bardziej przypomina DOOM Eternal, niżeli Gears of War. Tutaj trzeba być ciągle w ruchu, myśleć szybko, i jeszcze szybciej strzelać. Niektóre umiejętności dają nawet bonus do walki na bardzo bliskim dystansie, z dala od osłon. Jeśli masz więc odpowiednio zbudowaną postać, nie bój rzucać się prosto w wir walki!

Do dyspozycji graczy oddano osiem rodzajów statusów, które można “rzucać” na przeciwników. Można je podzielić na trzy ogólne kategorie. Pierwsza z nich służy do tzw. kontroli tłumu. Są to statusy Zamrożenia i Spopielenia, które na kilka sekund unieruchamiają wrogów. Do drugiej grupy zaliczają się Krwawienie, Podpalenie i Toksyczność, a służą one do zadawania obrażeń wraz z upływem czasu. Do trzeciej kategorii zaliczymy Wrażliwość, Osłabienie i Spowolnienie, które znacząco zmniejszają statystyki przeciwników – zarówno ofensywne, jak i defensywne. Należy pamiętać, że w przypadku gry wieloosobowej, statusy się nie kumulują, a każdy gracz może rzucić na każdego przeciwnika tylko po jednym efekcie.

Outriders © Square Enix

Przeciwnicy dzielą się na wiele różnych rodzajów o innych statystykach i funkcji na polu bitwy, co wydaje się oczywiste. Snajperzy będą trzymać się na dystans, za osłonami, a podstawowe potwory będą bezmyślnie rzucać się wprost na graczy. Tutaj istotne są statystyki walki na bliski i daleki dystans. Podstawowa granice to odpowiedniego maksymalnie 10 metrów oraz minimalnie 25 metrów, jednak odpowiednie Węzły mogą zmodyfikować ten zasięg. Dobieraj więc odpowiednią broń do odpowiednich sytuacji. Na szczególną uwagę zasługują przeciwnicy elitarni oznaczani ikoną czaszki. Każdy z nich posiada własne odporności na efekty, a także umiejętności podobne do tych, z których korzystają gracze. Musisz więc przestudiować unikalne charakterystyki każdego z nich i wykorzystywać ich słabe strony.

W Outriders nie chodzi o to, by unikać ognia przeciwnika. To praktycznie niemożliwe, a obrażeń de facto nie da się uniknąć. Tutaj chodzi natomiast o szybkie eliminowanie przeciwników i regenerację swojego zdrowia. Co prawda część życia można przywrócić po prostu chowając się za osłoną na kilka sekund, ale pasywna regeneracja daje naprawdę niewiele. Każda z klas natomiast ma swój własny sposób na leczenie, a efekt ten można spotęgować konkretnymi umiejętnościami, Węzłami, czy brońmi i ich modyfikatorami. Musisz więc pamiętać o tym, by mieć w swoim arsenale solidny sposób na leczenie, inaczej nie przetrwasz na polu bitwy dłużej, niż kilkadziesiąt sekund. Poza zdrowiem możesz też liczyć na tarcze, jednak te nie działają “w domyśle”. Generowanie tarczy także odbywa się za pomocą umiejętności, Węzłów i modyfikatorów, więc im większa jest twoja skuteczność w walce, tym więcej będziesz mieć punktów tarcz, ale pamiętaj, że te bardzo szybko znikają z czasem.

