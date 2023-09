Sprawdziliśmy wszystkie (serio) rowerowe funkcje w zegarku Garmin Epix 7

01 3 słowa wstępu

“Kiedyś było fajnie, bo liczyła się tylko jazda na rowerze, a nie stravy, zegarki i inne bajery.” Powiedział Pan maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca dziecięcych uśmiechów. Oczywiście, możemy się bawić w romantyzowanie epoki kamienia łupanego, ale prawda jest taka, że technologia powstaje i rozwija się właśnie po to, by było nam łatwiej, a nie trudniej. Oczywiście trzeba pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku, jednak heroiczna obrona przed nowinkami technologicznymi i inteligentnymi aplikacjami, ma mniej więcej tyle samo sensu co rozpalanie ognia przy pomocy dwóch patyków, gdy zapalniczkę ma się w kieszeni - można to robić, ale po co?

Nie jesteś ciekawy jakie tętno masz w trakcie przejazdów?

1 min Szymon Godziek, tętno 160 i POV z trasy Red Bull Roof Ride Zobacz, jak wygląda trasa Red Bull Roof Ride z perspektywy zawodnika - w roli głównej Szymon Godziek, który dodatkowo założył zegarek Garmin Instinct, żeby zmierzyć swoje tętno w trakcie przejazdu.

No właśnie. Od dłuższego podejmujemy wszelkiego typu aktywności z zegarkiem sportowym na ręce. Nie dlatego, że każdy swój wynik udostępniamy na Facebooku lub ścigamy się w ilości przejechanych kilometrów z najbardziej nielubianym kolegą z pracy. Robimy to dla siebie, by monitorować swoje postępy i mieć się na baczności. O korzyściach płynących z posiadanie inteligentnych zegarkach pisaliśmy już wielokrotnie, jednak nigdy nie mieliśmy czasu, by porządnie skupić się na wszystkich opcjach oferowanych przez nowoczesnego smartwatcha. Po testach Epix 7 od Garmina, w końcu nadeszła pora na pełne podsumowanie podzielone na najważniejsze segmenty...

02 Zegarek czy licznik?

To może jednak licznik? © Bartek Pawlikowski

Zaczniemy od pytania, które nurtuje wielu rowerzystów: "Potrzebuję inteligentnego zegarka, czy jednak zaawansowanego licznika?" Oczywiście należy podkreślić, że odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od indywidualnych preferencji, jednak testując równocześnie zegarek i licznik, doszliśmy do jednego, bardzo prostego wniosku. Zegarek (który dodatkowo został przypięty do kierownicy), można po zakończeniu treningu wykorzystywać w codziennym życiu i każdej innej dyscyplinie, a licznik, nawet najlepszy, ciężko będzie założyć na nadgarstek. Nie mówimy, że się nie da, bo pewnie pół rolki taśmy i kilka pasków elastycznych załatwiłoby sprawę, jednak podejrzewamy, że niespecjalnie chcielibyśmy się takim “zegarem” pochwalić przed znajomymi i kumplami.

Szczerze mówiąc, licznik, miał jedną zdecydowaną przewagę zegarkiem - rozmiar wyświetlacza. O ile młoda osoba z sokolim wzrokiem bez problemu zobaczy wszystko na tarczy smartwatcha, to rowerzysta z lekką wadą wzroku może mieć z tym delikatny problem. Zawsze można podnieść rękę przed oczy lub nachylić się nad kierownicą, gdy zegarek jest do niej przypięty. To kwestia indywidualnych preferencji, jednak w przypadku ekranu “+” dla licznika. Cała reszta funkcji oraz możliwość parowania się z zewnętrznymi czujnikami wygląda niemal identycznie w przypadku najbardziej zaawansowanych zegarków i liczników, więc w tym wypadku “+” dla zegarka!

03 Bezpieczeństwo na rowerze

Jak się przewracać, to przy świadkach. Albo z Garminem na ręce! © Bartek_Woliński

Wielokrotnie słyszeliśmy, że “na rowerze nie powinno się jeździć samemu”. Oczywiście jest to prawda, zwłaszcza w wypadku bardziej wymagających treningów górskich, czy jazdy po niebezpiecznych trasach. Jeśli jednak starasz się poświęcać sporo czasu na trening, dobrze wiesz, że nie zawsze możesz zsynchronizować kalendarz z trenującymi kumplami, więc indywidualne misje w górach po prostu się zdarzają. To właśnie w takich momentach kluczowe okazuje się dobre przygotowanie i zabezpieczenie na wypadek nieoczekiwanego zwrotu akcji. To właśnie w tym miejscu, kluczowa okazuje się zaawansowana technologia, którą w swojej ofercie posiada jedynie Garmin.

Nowe zegarki mają wbudowany system wykrywania wypadków i wzywania pomocy. W momencie, w którym dojdzie do “nieplanowanego kontaktu” z glebą, samochodem, albo łosiem, który akurat planował przeskoczyć nad trasą, smartwatch natychmiast aktywuje procedurę, mającą na celu sprawdzenie, czy wszystko z Tobą w porządku. Brak odpowiedzi aktywuje kolejny zestaw działań, który skutkuje wysłaniem sygnału S.O.S. z Twoją lokalizacją do bliskiej osoby i placówki ratunkowej. Testowaliśmy, tą funkcję i na szczęście wyłączyliśmy opcję wzywania pomocy o własnych siłach, ale gdyby sprawy potoczyły się trochę inaczej, mogłaby się okazać naprawdę nieoceniona. Niby to tylko dodatek, do wielu zaawansowanych funkcji, ale naszym zdaniem, to właśnie takie elementy pracują na pozycję rynkowego lidera, z której od lat cieszy się Garmin.

04 Trening i motywacja dla profesjonalistów i amatorów

Zakup smartwatcha to niemały wydatek, więc przed inwestycją warto zadać sobie kilka pytań. “Czego oczekuję od nowego zegarka?”, “Co chcę nim mierzyć?” Wbrew pozorom, to wszystko wcale nie jest takie oczywiste. Inteligentne zegarki mają to do siebie, że poza czasem mierzą kilka (naście albo nawet dziesiąt) różnych parametrów, które następnie szybko analizują i prezentują w formie łatwo dostępnej dla użytkownika. Poziom wytrenowania, obciążenie treningowe, poziom stresu, jakość snu, to tylko kilka prostych przykładów tego, co znajdzie się w nowoczesnym zegarku. Do tego najbardziej zaawansowany system map i nawigacji, w których można planować swoje wycieczki. System analizy najbliższych wzniesień, (to jest genialne) który automatycznie informuje nas o nachyleniu podjazdu i pomaga odpowiednio rozłożyć siły. Seria planów treningowych przygotowanych z myślą o określonych dystansach i typach zawodów i dużo, dużo więcej. Każdy trening zapisuje się nie tylko na zegarku, ale również w zoptymalizowanej aplikacji, która informuje nas o postępach lub spadkach i dostosowuje do naszych osiągnięć plany na kolejne sesje treningowe.

Co więcej, aplikacja daje możliwość na dołączenie do ogromnej społeczności posiadaczy sprzętu garmina, która uczestniczy w wielu internetowych wyzwaniach. Zdobywanie odznak, medali i pucharów, to coś co spodoba się każdemu amatorowi o sportowym zacięciu, więc jeśli z jakiegoś powodu brakuje Ci motywacji i pomysłu na trening, to nowy, inteligentny zegarek jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Poza wymienionymi wyżej opcjami są również funkcję dla profesjonalistów, z których korzysta obecnie każdy sportowiec. Możliwość synchronizacji zegarka z zaawansowanym czujnikiem tętna (zegarek ma wbudowany czujnik o nieco mniejszej precyzji pomiarowej) lub czujnikiem mocy umożliwiającym analizę ilości i jakości wykręconych Vatów to już klasyka. Co więcej, w trakcie zimowych sesji na trenażerze, zegarek można spiąć z systemem zwift, a synchronizacja systemu Garmin ze Stravą daje szansę na wspólne ściganie się ze znajomymi na wytyczonych wcześniej odcinkach…

05 Warto?

Test trasy Garmin Gravel Race i komputerów rowerowych GPS © Robert Urbaniak / Garmin

Po dokładnej analizie różnic między licznikiem, a zegarkiem, postawieniu bezpieczeństwa na pierwszym miejscu i sprawdzeniu możliwości związanych z optymalizacją treningu odpowiedź jest jedna: Nie można, ale trzeba!