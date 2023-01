Rowerowy poradnik: 14 fantów, które przydadzą się każdemu riderowi

01 Ochrona

Skoro uprawiamy sport ekstremalny, warto zminimalizować ryzyko potencjalnych kontuzji przez zakup profesjonalnego kasku i ochraniaczy. Na rynku dostępne są nowoczesne, superlekkie protektory, wyposażone w zaawansowane technologie absorbujące energię przy potencjalnych dachowaniach. Są wygodne i nie ograniczają swobody ruchu, więc nie ma powodu by się przed nimi wzbraniać.

Najważniejszą częścią ekwipunku każdego rowerzysty jest kask. Full-face lub orzech. Zależy od trasy.

Kaski zawodników w namiocie Specialized © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

Kask typu Full Face

Przykładowi producenci: Fox, TLD, 100%, Abus, Leatt

Ceny: Od około 500 zł

Kask typu full face przyda się każdemu riderowi, który planuje rozwijać swoje umiejętności na bardziej wymagających trasach. W przypadku jazdy po pętlach widokowych z rodzinką będzie zupełnie zbędny, ale w trakcie przełamywania się do skakania coraz większych skoczni i zjeżdżania nowych, bardziej stromych ścianek, to w zasadzie konieczność. To jeden z tych elementów, na których nie warto oszczędzać. Droższy kask to większe bezpieczeństwo dla Twojej głowy. Chyba nie musimy Cię przekonywać?

Kask typu orzech

Przykładowi producenci: Fox, TLD, 100%, Abus, Leatt

Ceny: Od około 300 zł

My kask zakładamy przy każdym wyjściu na rower i tobie doradzamy to samo. Niezależnie od tego, czy jedziemy po bułki do sklepu, rozkręcić nogi na lokalnej ścieżce rowerowej, czy na krótki trening, ochrona głowy to totalna podstawa. Pamiętaj, że nawet po ulicy jedziesz ze średnią prędkością 30 km/h. Mała awaria sprzętu, chwila nieuwagi – i nieszczęście gotowe. Poza tym mając kask na głowie, zawsze można zboczyć z asfaltu i "przy okazji" zaliczyć kilka szybkich zjazdów na lokalnych trasach...

Ochraniacze na kolana

Przykładowi producenci: Fox, TLD, 100%, Dakine, Leatt

Ceny: Od około 200 zł

Brook Macdonald : "Ważne żeby ochraniacze nie ograniczały ruchu i "oddychały" tak dobrze, jak to tylko możliwe."

Uderzyłeś się kiedyś w kolano? No właśnie my też i o ile strzał w stolik, krzesełko, czy ścianę nie jest jeszcze taki bolesny, to zderzenie z ziemią po glebie na rowerze jest prawdziwą tragedią. Siniaki, strupy, które nie mogą się zagoić na pracującej nieustannie skórze - istny dramat. A wystarczyło wcisnąć pod spodnie ochronki. Mądry rowerzysta po szkodzie...

02 Narzędzia do kieszeni

Nie ma nic gorszego niż usterka mechaniczna w połowie treningu. Jeśli jeździsz z dala od "bazy" (samochodu/domu/skrzynki z narzędziami), koniecznie wrzuć do kieszeni lub nerki kilka ratujących życie elementów:

Multi-tool

Przykładowi producenci: Topeak, Parktool, Decathlon

Cena: Od 20 zł (za bardzo podstawowe wersje)

Wielu producentów sprzętu zaczęło dorzucać do pudełek z częściami multi-tool'e, przy pomocy których teoretycznie da się złożyć i "naprawić" cały rower. Kilka imbusów, jeden śrubokręt, najbardziej popularny torks i gotowe. Oczywiście to tylko podstawowa wersja tego typu narzędzi, bo prawdziwi gadżeciarze wiedzą, że w profesjonalnym, rozbudowanym przyborniku znajdą się nawet nożyczki i skuwacz do łańcucha. Wszystko zależy od tego, jakim budżetem dysponujemy i jak bardzo chcemy zaimponować swoim rowerowym znajomym.

Nabój C02

Przykładowi producenci: Muc-off, Decathlon, Crank Brothers, Lezyne

Cena: Od około 6 zł za sztukę

Zamiast wozić ze sobą zupełnie nieporęczną, zajmującą dużo miejsca pompkę, wrzuć do kieszeni nabój z CO2 i w przypadku przebicia, opanuj sytuację w mgnieniu oka.

Brook Macdonalnd: "Systemy do łatania opon i naboje CO2 często ratowały mi życie. Teraz zabieram je ze sobą na każdy trening."

Zestaw naprawczy do opon bezdętkowych

Przykładowi producenci: Stan’s No Tubes, Crank Brothers, Lezyne, Muc Off

Cena: Od około 50 zł

W przypadku systemów bezdętkowych przebicia zdarzają się bardzo rzadko. Gdy jednak, jakimś cudem uda nam się w końcu rozciąć oponę, warto mieć przy sobie niewielki, bardzo poręczny zestaw, dzięki któremu w kilka minut dokonamy prostej naprawy. Zapomnij o męczeniu się ze ściąganiem koła i zmienianiem dętki. Jeśli jeszcze nie jeździsz na mleku, koniecznie zainwestuj w takie rozwiązanie!

03 W skrzynce z narzędziami

Jeśli nie da się czegoś naprawić taśmą to musisz użyć więcej taśmy! © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Przed każdym treningiem warto sprawdzić swój rower i w razie potrzeby wykonać szybką naprawę. Nikt nie lubi jeździć na sprzęcie, który nie działa tak jak powinien, a do tego tłucze się się jak stary golf driftujący co noc na parkingu pod lokalną biedronką. Złap za skrzynkę narzędziową, skompletuj niezbędny sprzęt i zadbaj o rower zgodnie z serwisową sztuką!

Zestaw imbusów i torxów

Przykładowi producenci: Park Tool, Decathlon, Topeak

Cena: Od około 50 zł (za zestaw)

90% śrub w twoim rowerze prawdopodobnie da się odkręcić właśnie kluczami imbusowymi. Będziesz z nich korzystał częściej niż myślisz, więc naszym zdaniem warto wyłożyć trochę więcej kasy i zainwestować w zestaw, który nie obrobi śrub przy pierwszej próbie odkręcenia zapieczonego mostka.

Miernik ciśnienia

Przykładowi producenci: Park Tool, Decathlon, Topeak

Cena: Od około 70 zł

Na pewnym poziomie zaawansowania zaczynasz zwracać uwagę na szczegóły. Analiza poszczególnych parametrów, to przecież klucz do dalszego rozwoju. Ciśnienie w oponach i precyzyjne ustawienie zawieszenia to elementy, które prawdopodobnie zaczniesz rozkminiać jako pierwsze, więc czujnik ciśnienia zdecydowanie Ci się przyda.

Skuwacz do łańcucha

Przykładowi producenci: Park Tool, Decathlon, Topeak

Cena: Od około 50 zł

To narzędzie po prostu nie ma żadnego zamiennika i zdecydowanie musi się znaleźć w Twojej skrzynce z narzędziami. Wymiana przerzutki - potrzebujesz rozkuć łańcuch. Czyszczenie napędu - znów przyda się skuwacz. Zmiana łańcucha na nowy dwa razy w sezonie? Znów ten sam patent.

Bacik do kasety

Przykładowi producenci: Park Tool, Decathlon, Topeak

Cena: Od około 50 zł

Kolejne narzędzie z serii "przyda się w najmniej oczekiwanym momencie. Statystycznie rzecz biorąc, ściąganie kasety nie jest operacja, którą wykonuje się bardzo często, ale prędzej czy później to po prostu się zdarzy. Poza tym, jest szansa, że po bardzo mocnym dniu spędzonym na wymagających, kamienistych trasach kaseta zacznie charakterystycznie "dzwonić" bo po prostu się poluzuje. Jeśli nie chcesz przez resztę dni irytować się na "głośny" rower, lepiej miej przy sobie bacik.

Klucz do szprych

Przykładowi producenci: Park Tool, Decathlon, Topeak

Cena: Od 30 zł

Jak już jesteśmy przy "dzwoniących" kołach, to kolejnym elementem, odpowiedzialnym za wydawanie niepokojących elementów są szprychy. Poza samym aspektem dźwiękowym, luźne szprychy negatywnie odbijają się na komforcie jazdy i zwiększają szansę na pokrzywienie koła. Po co wydawać pieniądze na centrowanie w serwisie, skoro wystarczy dokręcić kilka luźnych szprych niewielkim kluczykiem?

Pompka do amortyzatora

Przykładowi producenci: Park Tool, Decathlon, Topeak

Cena: Od około 100 zł

Jak już wspominaliśmy, poprawne ustawienie zawieszenia to coś, co bardzo mocno odbija się na odpowiednim czuciu roweru, a co za tym idzie, komforcie z jazdy. Z doświadczenia wiemy, że nawet idealnie przeserwisowane amortyzatory lubią raz na jakiś czas "zgubić" trochę ciśnienia, więc sprawdzanie parametrów przy pomocy pompki to czynność, którą powinno się wykonywać przed każdym wyjściem na rower.

04 Ciuchy

Brook Macdonald na trasie w Leogangu © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Komfortowa i jakościowa odzież przydaje się zwłaszcza przy długich i wymagających treningach.

Jersey z długim rękawem

Przykładowi producenci: Fox, TLD, 100%, Dakine, Leatt

Ceny: Od około 100 zł

Czemu długi rękaw? A no dlatego, że w przypadku potencjalnego dachowania lub nieplanowanego kontaktu z drzewem, rękaw będzie stanowił minimalną warstwę ochronną. Poza tym w takich koszulkach wygląda się piekielnie stylowo. Co nie?

Spodnie z długą nogawką

Przykładowi producenci: Fox, TLD, 100%, Dakine, Leatt

Cena: Od około 300 zł

Warstwa ochronna, kieszonki, świetna stylówka, dopasowanie do koszulki z długim rękawem - długie gatki mają wszystko czego Ci trzeba.

