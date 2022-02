Rowerowe treningi: Dlaczego warto jeździć z (za) kimś lepszym?

Jeśli chcesz jeździć lepiej, prostu staraj się „gonić” za riderami, którzy są lepsi od Ciebie. To stare rowerowe porzekadło, które ma jednak naukowe uzasadnienia. Nie będziemy tu teraz przytaczać zasad mechaniki kwantowej, ale skupimy się na rozwinięciu pewnych kluczowych hipotez. Tak, tak, już kończymy z teorią. Jak wiadomo, to praktyka czyni mistrza!

Jeśli chcesz jeździć lepiej, prostu staraj się „gonić” za riderami, którzy są lepsi od Ciebie. To stare rowerowe porzekadło, które ma jednak naukowe uzasadnienia. Nie będziemy tu teraz przytaczać zasad mechaniki kwantowej, ale skupimy się na rozwinięciu pewnych kluczowych hipotez. Tak, tak, już kończymy z teorią. Jak wiadomo, to praktyka czyni mistrza!

Jeśli chcesz jeździć lepiej, prostu staraj się „gonić” za riderami, którzy są lepsi od Ciebie. To stare rowerowe porzekadło, które ma jednak naukowe uzasadnienia. Nie będziemy tu teraz przytaczać zasad mechaniki kwantowej, ale skupimy się na rozwinięciu pewnych kluczowych hipotez. Tak, tak, już kończymy z teorią. Jak wiadomo, to praktyka czyni mistrza!

Czasem, w trakcie treningów lub zwykłych wypadów na rower, dochodzimy do przysłowiowej ściany. Chodzi nam o te momenty, w których wiesz, że da się jechać szybciej, ale nie masz pojęcia dlaczego ciągle nie możesz przyspieszyć. Wyciskasz z siebie siódme poty, pompujesz każdą nierówność, praktycznie nie hamujesz, a czas na stravie nie chce drgnąć nawet o sekundę. Twój „problem” leży prawdopodobnie w przyzwyczajeniu do danej trasy. Gdy jeździsz jedną linią kilkadziesiąt razy, trudno jest przełamać się do eksperymentowania i testowania nowych opcji. Po prostu ich nie dostrzegasz, bo chociaż Twoje umiejętności są teraz na zupełnie innym poziomie, „schemat” utarty w głowie podpowiada Ci ciągle tą samą, oklepaną linię przejazdu. Jeśli trenujesz w pojedynkę, szansa na opuszczenie tej „błędnej pętli” jest naprawdę bardzo niewielka.

Czasem, w trakcie treningów lub zwykłych wypadów na rower, dochodzimy do przysłowiowej ściany. Chodzi nam o te momenty, w których wiesz, że da się jechać szybciej, ale nie masz pojęcia dlaczego ciągle nie możesz przyspieszyć. Wyciskasz z siebie siódme poty, pompujesz każdą nierówność, praktycznie nie hamujesz, a czas na stravie nie chce drgnąć nawet o sekundę. Twój „problem” leży prawdopodobnie w przyzwyczajeniu do danej trasy. Gdy jeździsz jedną linią kilkadziesiąt razy, trudno jest przełamać się do eksperymentowania i testowania nowych opcji. Po prostu ich nie dostrzegasz, bo chociaż Twoje umiejętności są teraz na zupełnie innym poziomie, „schemat” utarty w głowie podpowiada Ci ciągle tą samą, oklepaną linię przejazdu. Jeśli trenujesz w pojedynkę, szansa na opuszczenie tej „błędnej pętli” jest naprawdę bardzo niewielka.

Czasem, w trakcie treningów lub zwykłych wypadów na rower, dochodzimy do przysłowiowej ściany. Chodzi nam o te momenty, w których wiesz, że da się jechać szybciej, ale nie masz pojęcia dlaczego ciągle nie możesz przyspieszyć. Wyciskasz z siebie siódme poty, pompujesz każdą nierówność, praktycznie nie hamujesz, a czas na stravie nie chce drgnąć nawet o sekundę. Twój „problem” leży prawdopodobnie w przyzwyczajeniu do danej trasy. Gdy jeździsz jedną linią kilkadziesiąt razy, trudno jest przełamać się do eksperymentowania i testowania nowych opcji. Po prostu ich nie dostrzegasz, bo chociaż Twoje umiejętności są teraz na zupełnie innym poziomie, „schemat” utarty w głowie podpowiada Ci ciągle tą samą, oklepaną linię przejazdu. Jeśli trenujesz w pojedynkę, szansa na opuszczenie tej „błędnej pętli” jest naprawdę bardzo niewielka.