Poradnik widza: jak oglądać Age of Empires 2?

Jak to jest, że gra mająca ponad 21 lat aspiruje dziś do miana najpopularniejszego RTS-a na świecie? Age of Empires II w wersji

Taktyk w Age of Empires II jest cała masa. Zależą one od map, trybów, cywilizacji wybranych przez obu zawodników, a także najnowszych trendów czy balansu rozgrywki. Można jednak wymienić kilka podstawowych kategorii. Pierwsza z nich, Boom, zakłada zabunkrowanie się w swojej bazie, stawiając mury i inne budynki na jej granicach, by móc w spokoju skupić się na swojej gospodarce i produkcji surowców, w celu zapewnienia sobie przewagi ekonomicznej w późniejszej fazie. Przeciwieństwem są wszelkiego rodzaju Rushe, czy agresywne zagrywki w początkowych etapach gry, których zadaniem jest wywołanie jak największych obrażeń, albo nawet zmuszenie przeciwnika do natychmiastowego poddania się, a wszystko to kosztem osłabienia własnej ekonomii. Standardowe strategie zakładają balans między gospodarką a produkcją wojsk i walką, dzięki czemu można prowadzić rozgrywkę w zbilansowany sposób. Można także postawić na inne, nieco ryzykowne strategie, zakładające na przykład ekspresowy awans do wyższej epoki i wykorzystanie chwilowej przewagi technologicznej, by zalać przeciwnika masą silniejszych jednostek. Można też postawić na nieszablonową strategię, taką jak ukrycie Koszar i Strzelnic w okolicy bazy przeciwnika, by móc niezauważonym wyszkolić całą armię na jego terytorium.