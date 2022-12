Najchętniej wybierane porady treningowe

Regularny trening to także regularny odpoczynek od niego. Organizm potrzebuje czasu na regenerację. Inaczej jest się na prostej drodze do przetrenowania. To nic przyjemnego. Prowadzi do zastoju, braku postępów i zwiększa ryzyko kontuzji, a co za tym idzie może wymuszać regres zamiast pożądanego progresu.

Jeśli Twoim celem jest zrzucanie zbędnych kilogramów, musisz uwzględnić w treningu bilansowanie spożywanych kalorii. Różne formy treningu to różne tempo ich spalania. No i dostarczając kalorie do organizmu, najpierw upewnij się, że

Dobrze jest wiedzieć, co dzieje się z Twoim ciałem podczas treningu. Czy te same ćwiczenia pozwolą ci jednocześnie spalać kalorie i kształtować sylwetkę? Czy lepiej trenować dłużej, czy też krócej, ale za to bardziej intensywnie, żeby zrealizować Twój cel? Dowiedz się:

