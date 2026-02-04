5 prostych porad Ortisa, by poprawić swoją formę

Forma fizyczna to coś, o co naprawdę warto zadbać. I na co nigdy nie jest za późno. I nie, nie trzeba od razu stawać się wyczynowym sportowcem. Nawet kilka minut ruchu, czy proste nawyki, mogą zauważalnie poprawić naszą jakość życia. Zwłaszcza, jeżeli jego lwią część spędzamy przed ekranem komputera.

Wiadomo jednak, że początki bywają najtrudniejsze. Dlatego też poprosiliśmy Ortisa, który od kilkunastu lat łączy gaming i streaming z zajawką do siłowni, o kilka wskazówek, na co warto zwrócić uwagę, stawiając pierwsze kroki na drodze ku lepszej formie.

Uczestnicy Red Bull Enjoy The Game © Mateusz Szachowski

"To kilka prostych rzeczy, które naprawdę działają. Ktoś może powiedzieć, że to populizmy, ale naprawdę rozwiązują one 90 procent problemów. Oczywiście mówimy o takich podstawowych kwestiach zdrowotnych, a nie chronicznych czy przewlekłych problemach" - tłumaczy Ortis.

01 1. Sen

Brzmi banalnie, ale właśnie dlatego też, przez wielu jest to aspekt całkowicie pomijany. Brak odpowiedniej ilości snu może natomiast wpływać nie tylko na zmęczenie, ale też na metabolizm, koncentrację czy nawet odporność organizmu

"Warto zadbać o swój sen. Warto starać się, by przespać te 7-8 godzin. Wielu graczy powinno sobie to wziąć do serca, bo istotność snu w naszym życiu jest naprawdę przeogromna" - podkreśla Ortis.

Badania pokazują bowiem, że chroniczny niedobór snu może prowadzić też do przyrostu masy ciała, problemów z pamięcią i zwiększonego ryzyka chorób serca

02 2. Dieta

Nie, nie trzeba od razu jeść samych zdrowych rzeczy i liczyć każdy składnik odżywczy.

"Ważne, by ta dieta była zbilansowana, tak aby posiłki miały w swoim składzie też warzywa i owoce, a także starać się jeść jak najmniej przetworzonych rzeczy. To są takie oczywistości, ale ludzie często nie doceniają, jak wiele to potrafi zmienić" - mówi Ortis.

Jesteś tym, co jesz © Brooke Lark

Wystarczy zatem po prostu czasem zwrócić uwagę, by zamiast fast foodów i słodyczy, włączyć do swojej diety bardziej wartościowe elementy. Warto też spróbować gotować samemu, w domu. Nawet proste dania, jak sałatka z kurczakiem, zrobią tu robotę.

"Wiele osób od razu szuka jakichś złotych środków, niesamowitych suplementów. Natomiast prawda jest taka, że wystarczy zadbać o podstawy" - dodaje Ortis.

03 3. Ruch

Tu również nie trzeba od razu rzucać się na dyscypliny wyczynowe i siłownię 5 razy w tygodniu.

"Na początek wystarczą nawet 2 razy w tygodniu. To może też być po prostu zwykły spacer czy poruszanie się w domu. Możecie kupić sobie stepper, bądź jakąś małą bieżnię. Najważniejsze to zacząć. Coś ze sobą robić" - wymienia Ortis.

Matematyka jest tu bowiem brutalnie prosta. Regularny ruch poprawia krążenie, wzmacnia mięśnie, redukuje stres i pomaga w spalaniu kalorii. Siedzący tryb życia prowadzi natomiast do bólu pleców, osłabienia kości i problemów z wagą

"Później warto zastanowić się, w którą stronę chcielibyśmy iść z dalszym treningiem. Jednak jeżeli naprawdę spędzacie dużo czasu przed komputerem, to warto jest po prostu jakkolwiek się ruszać" - mówi Ortis.

04 4. Rutyna

"Moim zdaniem bardzo ważne jest wyrobić sobie jakąś poranną rutynę. Po prostu, abyśmy mieli coś, co zawsze robimy z rana, co stanie się takim naszym rytuałem. Chociażby to, że wstajemy, robimy sobie skin care, potem jemy śniadanie i dopiero potem zaczynamy swój dzień. Może to też być jakiś spacer czy nawet medytacja. Chodzi o to, by nasz mózg wszedł w taki stan, że jak się budzimy, to wiemy co robić, działamy na autopilocie, co oszczędza nam masę czasu" - wyjaśnia Ortis.

Rozpocznij dzień od medytacji © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool

Tutaj pole manewru jest naprawdę szerokie, a ogranicza was jedynie wasza pomysłowość. Swój rytuał dostosujcie do siebie. Zobaczycie, że już po kilkunastu dniach rutyna ta, zacznie przeradzać się w nawyk, a wy poczujecie się bardziej zorganizowani, co przełoży się na lepszą formę psychiczną i fizyczną.

05 5. Plan

Tu podpunkt dla nieco bardziej ambitnych. Jeżeli bowiem chcecie zaangażować się w regularny trening na siłowni, warto go sobie monitorować.

"Zawsze miejcie plan treningowy. Zapisujcie serie, powtórzenia. To najlepszy sposób, by ocenić, jak nam idzie, czy progresujemy. Bez tego naprawdę nietrudno się zgubić, a wiele osób o tym zapomina, czy też wydaje im się, że przecież będą pamiętać. Nie. Nawet ja sam, choć mam praktycznie ten sam plan od lat, też czasem zapominam jaki ciężar i co robiłem. Tu wystarczy nawet jakiś zwykły zeszyt, jeżeli ktoś nie lubi zapisywać w telefonie. To jest gamechanger!" - podkreśla Ortis.

To co, jesteście gotowi wprowadzić te kilka poprawek i sprawdzić, jak wpłyną na jakość waszego życia?