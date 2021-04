Porsche Taycan Cross Turismo Samochodem Pościgowym Wings for Life World Run

Dowiedz się więcej Wings for Life World Run 2021 Info o evencie

Szczególny cel, wyjątkowy format i niesamowita atmosfera. Wings for Life World Run od 2014 roku porusza nie tylko tysiące biegaczy, ale również realizuje specjalną misję, jaką jest wynalezienie metody leczenia urazów rdzenia kręgowego – 100% opłat startowych i dobrowolnych datków jest przeznaczane właśnie na ten cel. Na przestrzeni siedmiu edycji, dzięki Wings for Life World Run w 19 różnych krajach ufundowanych zostało w sumie 239 projektów badawczych, a 59 z nich nadal trwa. Uczestnicy przekazali w sumie ponad 29,3 mln euro, a licznik nadal bije.

740 tys. osób ze 195 krajów pokonało w ramach tej inicjatywy blisko 7,4 mln km. Wyjątkowość biegu polega na tym, że odbywa się w ten sam dzień i o tej samej porze w różnych częściach świata - w tym roku będzie to 9 maja o godzinie 13:00 czasu polskiego. Co jeszcze jest absolutnie inne? Nie ma linii mety. Zamiast niej, 30 minut po starcie, na trasę wyrusza Samochód Pościgowy i wyprzedza biegaczy oraz uczestników na wózkach, doganiając każdego po kolei. Mimo, że w tym roku bieg odbywa się tylko dzięki aplikacji, biegacze będą mogli sobie wyobrazić, że goni ich nowy model Porsche. Wszyscy wierzymy, że w przyszłym roku spotkamy się na biegu Flagowym i tam Taycana Cross Turismo w 2022 nie zabraknie!

Porsche Taycan 4 Cross Turismo © Wings for Life

Zresztą, wybór akurat tego modelu Porsche na Samochód Pościgowy wydaje się strzałem w dziesiątkę! Setki tysięcy biegaczy na całym świecie będą starać się umknąć maszynie, która nie dość, że porusza się bezszelestnie dzięki innowacyjnemu, elektrycznemu napędowi na cztery koła, to uterenowiony charakter pozwoli zboczyć z głównej drogi za tymi, którzy postanowią bieg z aplikacją wyznaczyć poza utartymi ścieżkami. Taycan Cross Turismo takich wyzwań się nie boi.

Sukces Taycana i większa rodzina

Model Taycan to kamień milowy w dziejach legendarnej marki. To pierwsze auto koncernu z Zuffenhausen, które jest w pełni elektryczne. Pracowano nad nim przez cztery lata. Zapowiadał go prototyp zwany Mission E z 2015 roku, z którego to wiele smaczków stylistycznych można odnaleźć w finalnej wersji. Choć Taycan to samochód na wskroś nowoczesny, widać w nim cechy charakterystyczne dla marki, jak krótki przedni zwis znany choćby z legendarnej 911. Niespełna pięć metrów długości i czworo drzwi w zgrabnej sylwetce coupe nawiązywało do modelu Panamera. W skrócie - to recepta na sukces, którą potwierdzają wyniki sprzedaży.

Porsche Taycan 4 Cross Turismo © Porsche

W pierwszym roku na całym świecie klientów znalazło nieco ponad 20 tys. Taycanów. To oznacza, że prawie jedno na 10 aut, które opuszczały salon niemieckiej marki, było elektryczne. W 2021 roku te liczby będą jeszcze bardziej imponujące, bo rodzina elektrycznych Porsche powiększyła się o model Taycan Cross Turismo. I znów - porównania z Panamerą są jak najbardziej na miejscu. Bo Cross Turismo to de facto inny wariant nadwoziowy Taycana tak jak w przypadku Panamery w odmianie Sport Turismo. W przypadku elektrycznego Porsche klient otrzymuje coś ekstra. Bo to nie tylko bardziej pakowna wersja, ale także nieco dzielniejsza w terenie. Wszystko za sprawą dodatkowych dwóch centymetrów prześwitu (lub trzech z pakietem Off-Road). To dlatego mamy pewność, że sprawdzi się jako Samochód Pościgowy. A to wszystko przy zerowej emisji CO2 - w końcu to elektryk.

DNA Porsche w aucie z przyszłości

Ale czy przejście na napęd w pełni elektryczny nie sprawiło czasem, że to nie jest Porsche z krwi i kości? Nic bardziej mylnego. Mimo wszechobecnej technologii, we wnętrzu czuć klimat Porsche. Mamy doskonałą, sportową pozycję za kierownicą i na miejscach dla pasażerów oraz mięsistą kierownicę, jak na auto z motorsportowym DNA przystało. Dodatkowo, w wersji Cross Turismo zyskujemy dodatkowe centymetry dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń i większy bagażnik (pojemność aż do 1200 litrów) z łatwym dostępem do przewożonych przedmiotów - ale tego mogliśmy się spodziewać po zaprezentowanym w 2018 roku modelu koncepcyjnym Mission E Cross Turismo.

Porsche Taycan 4 Cross Turismo © Porsche

Taycan jest naszpikowany najnowocześniejszą technologią, co dowodzi, że Porsche podeszło do koncepcji auta z najwyższą powagą. Klamki wysuwają się automatycznie, gdy chcemy otworzyć drzwi, a zaraz potem chowają, by w trakcie jazdy nie zaburzać oporów aerodynamicznych. Do tego dochodzą czteropunktowe reflektory LED z wiązką matrycową. W środku mamy do dyspozycji aż cztery wyświetlacze, za pomocą których nie tylko dostajemy informacje o tym, co się dzieje z autem, ale możemy też m.in. sterować innowacyjną klimatyzacją, nawigacją, multimediami czy po prostu łączyć się ze światem. Żeby było ciekawiej - poruszamy się w ciszy. Jak na auto elektryczne przystało, do wnętrza kabiny dochodzi tylko szum opon i powietrza - o dobre wyciszenie kabiny zadbali akustycy. Zatroszczyli się oni jednak również o tych, którzy łakną doznań sportowych, dzięki systemowi Porsche Electric Sport Sound – innowacyjnemu rozwiązaniu, dzięki któremu brzmienie układu napędowego staje się jeszcze bardziej emocjonujące - zarówno na zewnątrz, jak i w środku.

Jak Taycan Cross Turismo cię dogoni

Ale najciekawsze jest to, co kryje się pod karoserią auta. Zadaniem dla inżynierów Porsche było stworzenie w pełni elektrycznego samochodu, który będzie dawał niesamowite wrażenia z jazdy. Napęd elektryczny oznacza przede wszystkim wyższą masę w związku z koniecznością zamontowania pojemnej baterii. W Taycanie Cross Turismo zamontowano ją bardzo nisko, w centralnej części płyty podłogowej, co gwarantuje niski środek ciężkości - w aucie o sportowym charakterze to rzecz kluczowa. Niesamowite doznania zza kierownicy to też zasługa kompletnie nowego, aktywnego pneumatycznego zawieszenia z funkcją stabilizacji przechyłów oraz tylnej skrętnej osi.

Porsche Taycan 4 Cross Turismo © Porsche

Energia z mieszczącej 93,4 kwH baterii wędruje do aż dwóch silników synchronicznych z magnesami trwałymi - jeden wprawia w ruch koła przednie, drugi zamontowany jest przy tylnej osi. Absolutną nowością są dwa biegi tylnego motoru - pierwszy pozwala na jazdę z wykorzystaniem pełnego potencjału napędu, drugi służy do wydajnej jazdy na długich dystansach. Do wykorzystania potencjału do jazdy po bezdrożach posłuży specjalny tryb Gravel, a oprócz niego mamy do dyspozycji opcje Sport, Range oraz tryb Normal, a także możliwość własnych ustawień.

Jeśli ktoś liczy, że Porsche Taycan Cross Turismo 4 rozładuje się, zanim dopędzi liderów, może się srogo rozczarować - auto ma prognozowany zasięg na poziomie nawet 541 km. A najlepsi w dotychczasowych edycjach Wings for Life World Run przebiegali ponad 90 km zanim dogoniła ich ruchoma meta. Ale gdyby okazało się, że jednak auto potrzebowało prądu, to zapasy uzupełni błyskawicznie. 800-woltowa architektura pozwala na pobieranie w optymalnych warunkach energii elektrycznej z mocą 270kW. To pozwala w nieco ponad 20 minut uzupełnić baterię do poziomu 80 procent. Auto jest też przystosowane do pobierania energii z domowego gniazda. Wtedy naładowanie auta ma trwać mniej niż 11 godzin.

Taycan Turbo S Cross Turismo - dane techniczne / osiągi:

Moc silnika: 761 KM/560 KW

Przyspieszenie 0-100 km/h: 2,9 sekundy

Prędkość maksymalna: 250 km/h

Zasięg na jednym ładowaniu: 495 km

Czas ładowania 100 km zasięgu: 31 minut

Sprawdź o co chodzi w Biegu z Aplikacją Wings for Life World Run i pobiegnij dla tych, którzy nie mogą:

