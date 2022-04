Wings For Life Run 2022: Będzie Cię gonić Porsche Taycan Sport Turismo

Taycan Sport Turismo , czyli flagowe ekologiczne auto elektryczne koncernu Porsche , będzie zarówno mobilną metą podczas Biegu Flagowego Wings for Life World Run w Poznaniu 8 maja , jak również popędzi wirtualnie za tymi, którzy wybiorą udział w naszym biegu z aplikacją.

Bieg inny niż wszystkie

Wings For Life Run to bieg inny niż wszystkie, bo jako jedyny zaprasza do udziału na tych samych zasadach zawodowców, amatorów i startujących na wózkach. Celem jest udział z myślą o tych, którzy biegać nie mogą. Od 2014 roku bieg jest misją na rzecz wynalezienia metody leczenia urazów rdzenia kręgowego – 100% opłat startowych i dobrowolnych datków jest przeznaczane właśnie na ten cel.

Liczby robią wrażenie. Od początku istnienia biegu w Wings For Life Run uczestniczyło dokładnie 925 096 osób ze 195 krajów. Wszyscy przebiegli łącznie 9 034 954,4 km. Mało? Przełożyło się to na 33,3 mln euro realnej pomocy. A na tym nie koniec, bo wielkimi krokami zbliża się start edycji 2022.

Porsche Taycan Sport Turismo © Porsche Polska

W tym roku pobiegniemy 8 maja o godz. 13. Co więcej, wracamy do formuły biegu ulicznego – tradycyjnie Wings For Life Run będzie gościł w Poznaniu. Pakiety startowe, a było ich aż osiem tysięcy, rozeszły się w mgnieniu oka. To jednak nie znaczy, że możliwości wzięcia udziału w naszej inicjatywie się wyczerpały. Cały czas można dołączyć do biegu z aplikacją!

Uciekaj przed Porsche

Wings For Life Run jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swój charytatywny charakter, ale też na format biegu – zawodnicy we wszystkich zakątkach globu startują o tej samej porze. Co jeszcze jest absolutnie inne? Nie ma linii mety. Zamiast niej, 30 minut po starcie, na trasę wyrusza Samochód Pościgowy i wyprzedza biegaczy oraz uczestników na wózkach, doganiając każdego po kolei. I naprawdę doścignie każdego - auto przez pierwsze pół godziny porusza się z stałą prędkością 14 km/h, a potem co 30 minut zwiększa tempo.

Porsche Taycan Sport Turismo © Porsche Polska

W edycji 2022 w rolę samochodu pościgowego wcieli się Porsche Taycan Sport Turismo. To trzeci rok z rzędu, gdy elektryczne Porsche goni uczestników Wings For Life Run. W 2020 roku funkcję pełnił sedan Taycan , rok później przyszła kolej na uterenowionego Taycana Cross Turismo . Ale dopiero teraz Taycan Sport Turismo będzie pierwszym z rodziny bezemisyjnych aut marki Porsche, który naprawdę wyjedzie na ulicę, bo poprzednie dwie edycje odbyły się jedynie wirtualnie, w aplikacji Wings for Life World Run.

Czy trudny to rywal? Bardzo. Nie dość, że dzięki elektrycznym silnikom porusza się bezszelestnie, to jeszcze jego baterie pozwalają na pokonanie nawet 620 km (Taycan Turbo Cross Turismo wg normy WLTP).

Taycan już jest hitem

Linia modelowa Taycan to kamień milowy w dziejach legendarnej marki. To pierwsze auto koncernu z Zuffenhausen, które jest w pełni elektryczne. Pracowano nad nim przez cztery lata. Zapowiadał go prototyp zwany Mission E z 2015 roku, którego wiele elementów stylistycznych można odnaleźć w finalnej wersji. Choć Taycan to samochód na wskroś nowoczesny, widać też w nim cechy charakterystyczne dla marki, jak krótki przedni zwis znany choćby z legendarnej 911. Niespełna pięć metrów długości i czworo drzwi w zgrabnej sylwetce coupé nawiązywało do modelu Panamera.

Porsche Taycan Sport Turismo © Porsche Polska Porsche Taycan Sport Turismo © Porsche Polska Porsche Taycan Sport Turismo © Porsche Polska Porsche Taycan Sport Turismo © Porsche Polska

Wyniki sprzedaży potwierdzają, że kierowcy pokochali nowy model Porsche. W 2021 roku na całym świecie na drogi wyjechało 41 926 Taycanów, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Jeszcze jedna liczba imponuje – w 2021 roku więcej klientów na świecie zdecydowało się na elektryczne Porsche niż na kultową 911. To pokazuje, że świat zmierza w kierunku elektromobilności, a niemiecka marka odpowiada na potrzeby klientów prezentując kolejną, trzecią już wersję nadwozia Taycana, czyli model Sport Turismo.

Porsche z krwi i kości

Porsche wprowadzając Taycana udowodniło, że można pozostać wiernym DNA marki i jednocześnie wpisywać się w aktualne trendy. Mimo wszechobecnej technologii, we wnętrzu czuć klimat Porsche. Mamy doskonałą, sportową pozycję za kierownicą i na miejscach dla pasażerów oraz mięsistą kierownicę – wyścigowy rodowód Porsche daje o sobie znać. Klienci bardzo takie smaczki doceniają. Dodatkowo w wersji Sport Turismo zyskujemy dodatkowe centymetry dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń i większy bagażnik (pojemność aż do 1212 litrów) z łatwym dostępem do przewożonych przedmiotów. Auto ma też przedni bagażnik o pojemności 84 litrów.

Porsche Taycan Sport Turismo - wnętrze © Porsche Polska

Taycan jest naszpikowany najnowocześniejszą technologią, co dowodzi, że Porsche podeszło do koncepcji auta z najwyższą powagą. Klamki wysuwają się automatycznie, gdy chcemy otworzyć drzwi, a zaraz potem chowają, by w trakcie jazdy nie zaburzać oporów aerodynamicznych. Do tego dochodzą czteropunktowe reflektory LED z wiązką matrycową. W środku mamy do dyspozycji aż cztery wyświetlacze, za pomocą których nie tylko dostajemy informacje o tym, co się dzieje z autem, ale możemy też m.in. sterować innowacyjną klimatyzacją, nawigacją, multimediami czy po prostu łączyć się ze światem. Wariant Sport Turismo wprowadza jeszcze jedną nowinkę – panoramiczny dach z funkcją kontroli stopnia nasłonecznienia, czyli elektryczną ochroną przed oślepianiem. Szklana powierzchnia jest podzielona na dziewięć sekcji, którymi można indywidualnie sterować. Oznacza to, że określone sekcje lub cały dach mogą być przezroczyste lub nieprzezroczyste – zależnie od ilości światła, jaka jest pożądana we wnętrzu.

Jak na auto elektryczne przystało, poruszamy się w ciszy. Do uszu pasażerów dochodzi tylko szum opon i powietrza – o dobre wyciszenie kabiny zadbali najznamienitsi akustycy. Zatroszczyli się oni jednak również o tych, którzy łakną doznań sportowych, dzięki systemowi Porsche Electric Sport Sound – innowacyjne rozwiązanie sprawia, że brzmienie układu napędowego staje się jeszcze bardziej emocjonujące – zarówno na zewnątrz, jak i w środku.

Porsche Taycan Sport Turismo © Porsche Polska

Taycan Sport Turismo, czyli skuteczne auto pościgowe

Zadaniem twórców Porsche było stworzenie w pełni elektrycznego samochodu, który będzie dawał niesamowite wrażenia z jazdy. Dlatego pod efektowną i elegancją karoserią ukryto najnowsze zdobycze technologii oraz inżynierskie rozwiązania. Ciężkie baterie, zwiększające ogólną masę samochodu zamontowano w centralnej części płyty podłogowej. Dzięki temu auto ma środek ciężkości niżej niż model 911, co ma szczególne znaczenie w aucie sportowym, zwłaszcza podczas pokonywania zakrętów. W dynamicznej jeździe kierowcę wspierają też aktywne pneumatyczne zawieszenie z funkcją stabilizacji przechyłów oraz tylna skrętna oś, które jest też dostępna w tej wersji nadwoziowej.

Taycan Sport Turismo występuje w dwóch opcjach napędu (na tył lub na cztery koła), z dwoma rodzajami baterii i w pięciu wersjach. Zasadnicza różnica między poszczególnymi autami to moc i osiągi. Bazowy Taycan Sport Turismo ma 408 KM i napęd na tył. W Taycanie 4S Sport Turismo moc rośnie do 530 KM, a napęd od tej wersji wędruje na obie osie. Taycan GTS Sport Turismo ma 598 KM, wersja Turbo Sport Turismo oznacza 680 KM, a topowy Taycan Turbo S Sport Turismo ma aż 761 KM. Te liczby robią wrażenie. Podobnie jak działanie całego zespołu napędowego.

Porsche Taycan Sport Turismo © Porsche Polska

Energia z mieszczącej 93,4 kwH baterii Performance Plus wędruje do aż dwóch silników synchronicznych z magnesami trwałymi – jeden wprawia w ruch koła przednie, drugi zamontowany jest przy tylnej osi (wersje 4S, GTS, Turbo, Turbo S). Ciekawostką są dwa biegi tylnego motoru – pierwszy pozwala na jazdę z wykorzystaniem pełnego potencjału napędu, drugi służy do wydajnej jazdy na długich dystansach.

Jeśli ktoś obawia się, że Porsche Taycan Sport Turismo rozładuje się, zanim dogoni liderów, uspokajamy – auto w wersji Turbo Sport Turismo ma prognozowany zasięg na poziomie nawet 620 km. A najlepsi w dotychczasowych edycjach Wings for Life World Run przebiegali ponad 90 km, zanim dogoniła ich ruchoma meta. Gdyby okazało się, że jednak auto potrzebowało prądu, to zapasy uzupełni błyskawicznie. 800-woltowa architektura pozwala na pobieranie w optymalnych warunkach energii elektrycznej z mocą 270kW. To pozwala w nieco ponad 20 minut uzupełnić baterię do poziomu 80 procent lub zyskać 100 km zasięgu w zaledwie pięć minut. Auto jest też przystosowane do pobierania energii z domowego gniazdka. Wtedy naładowanie auta ma trwać mniej niż 11 godzin.

Wings for Life World Run 2022 wspierają: