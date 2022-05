Zobacz i posłuchaj, jak breaking łączy się z muzyką w singlu „Cypher”

Raper Youngsta CPT, DJ Azuhl i DJ Ready D kontra b-boye: Meaty, B-Boy Shorty Blitz and B-Boy The Curse. Zobacz i posłuchaj, co powstało z połączenia muzyki i breakingu.

DJ Ready D i DJ Azuhl skupili się z kolei na tym, by ich produkcja jak najlepiej oddawała różnorodność tanecznych bitew i cypherów. Jako że numer powstał w RPA, dołożyli do niego afrykańskich akcentów, by nadać mu lokalnegom smaku. „RPA tętni muzyką, chcieliśmy to podkreślić. Jest tu także mocna scena taneczna, która zasługuj, by pokazać ją światu. Jestem przekonany, że jeśli ktoś usłyszy nasz kawałek, powie pod nosem: wow, co to jest?! I zacznie do niego tańczyć” – komentuje B-Boy Shorty Blitz.