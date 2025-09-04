3 balony, 3 taśmy, 3 slacklinerów i „tak” prawie kilometr nad ziemią

Podczas Leszczyńskiej Nocy Balonowej ekipa slacklinerów dokonała czegoś naprawdę wyjątkowego. Trzy balony na ogrzane powietrze zostały połączone w trójkąt przy pomocy trzech taśm do slacka. W ten sposób, na wysokości 1 km utworzono potrójny highline, na którym dokonano próby, jaka w Polsce (i według ekipy nigdzie indziej) nie miała dotąd miejsca. Trzech sportowców weszło na taśmy rozpięte pomiędzy koszami balonów jednocześnie. To finał 1,5 roku przygotowań i poświęcenia wielu poranków, które przepadły przez kapryśny wiatr.

Czegoś takiego jeszcze nie było © Tomasz Karpiński

Ekipa i plan

Założenie było proste tylko na kartce: trzy balony, trzy taśmy, trzech slacklinerów jednocześnie. Na taśmach mieli stanąć Adam Kamiński, Paweł Jarosiewicz, Kuba Bałdych i Filip Oleksik , rotacyjnie — tak, by spróbować wspólnego przejścia w trójkę. „Nie chcieliśmy kopiować tego, co wcześniej robiono na świecie. Chcieliśmy pójść krok dalej” — powiedział Filip.

Leszno: pokaz przy światłach i pirotechnice

Dzień przed lotem, 30 sierpnia, podczas Leszczyńskiej Nocy Balonowej ekipa zaprezentowała to co zamierzała zrobić przed publicznością. Choć przeszkadzał wiatr, przez który trzeba było pokaz nieco opóźnić, na płycie lotniska zebrało się około 25 tysięcy widzów. W otoczeniu 60 balonów, przy dźwiękach muzyki, z samolotami, paralotniami i szybowcami nad głowami, zaprezentowano największy jak dotąd slackline’owy show w naszym kraju. Balony zostały zakotwiczone do ziemi i ustabilizowane na 15 metrach. To była również rozgrzewka przed próbą, która miała nastąpić o świcie, gdy powietrze jest dość spokojne.

Przejście pomiędzy koszami było niemożliwe © Filip Oleksik Próba wymagała niesamowitej koordynacji © Klaudia Kika Olszewska

Wczesny start

Pierwsze pół godziny porannego lotu to walka o utrzymanie równego poziomu wszystkich balonów. „Raz jeden balon był wyżej, raz drugi” – mówi Filip. Taśmy zamieniały się wtedy w niemal pionowe tyrolki, po których można było co najwyżej zjechać do sąsiedniego kosza. „Byliśmy blisko decyzji o przerwaniu próby” — przyznał Filip. Piloci - Michał Samson (główny pilot i mózg operacji), Szymon Urbańczak i Mikołaj Gomółka - zrobili jednak kapitalną robotę i wyrównali układ na tyle, by można było spróbować.

Pierwsze kroki i efekt domina

Na wysokości prawie kilometra wszystko odczuwa się bardziej intensywnie. Najpierw usiedli na taśmach. A potem wstali. Gdy jeden z nich spadł i zawisł na lonży, uruchomił efekt domina. Przy tak połączonych balonach każdy ruch na jednej taśmie natychmiast zmienia obciążenie pozostałych, przez co utrzymanie równowagi było ekstremalnie trudne. Paradoks polegał na tym, że właśnie ten pierwszy upadek uwolnił ich od większości obaw. System bezpieczeństwa zadziałał, a piloci mieli sytuację pod kontrolą. Druga próba przyniosła pierwsze wspólne kroki trzech osób, ale gdy balony zbliżyły się do siebie, taśmy utworzyły litery V. Było zbyt stromo, by iść dalej. Kompletne przejścia okazały się niemożliwe.

Każda zmiana obciążenia poruszała całym układem © Tomasz Karpiński Piloci zrobili niesamowitą robotę © Paweł Jarosiewicz

Ujęcia życia i specjalna chwila – zaręczyny w przestworzach

Nie mniej, takiej próby, nie można było nie udokumentować. Kuba Bałdych — świetny slackliner i operator dronów FPV — założył gogle i zaczął latać między taśmami i balonami. Ujęcia, które zrobił przy wschodzącym słońcu robią wrażenie. Kilkadziesiąt metrów dalej pojawił się balon Opolskiego Klubu Balonowego z fotografem Tomaszem Karpińskim. Dwie perspektywy, jeden poranek i bardzo dużo powietrza pod nogami.

Filip miał wejść do balonu pilotowanego przez Michała Samsona i zamienić się na taśmie z Kubą. Gdy próbował to zrobić, jeden z balonów poszedł wyżej i zrobiło się stromo, przez co mogłoby się to nie udać. Na szczęście w pogotowiu był zestaw ratunkowy. W czasie, kiedy po taśmie chodził Kuba, Filip zaczął przygotowania do najważniejszego – dla niego - momentu lotu, zaręczyn. „Założyłem białą koszulę, schowałem pierścionek i czekałem, aż Kuba wróci do mojego kosza. Plan był prosty: przejść taśmę, usiąść na jej końcu i poprosić o rękę Kamilę Rokitę, która obserwowała akcję z balonu Szymona” – powiedział. „Wszedłem na taśmę, warunki były dobre. Przeszedłem większość odcinka, usiadłem i wyciągnąłem pierścionek”. I jak sądzicie? Powiedziała „tak”!

Lądowanie i lotniczy chrzest

Po wszystkim balony zostały rozłączone, by każdy mógł wylądować osobno i bezpiecznie. Na ziemi na slacklinerów czekała lotnicza tradycja. Pilot Michał Samson zrobił im jedyny w swoim rodzaju chrzest — baloniarze symbolicznie przypalają kosmyk włosów i smarują sobie czoła odrobiną ziemi. To rytuał zarezerwowany dla nich.

Trzy balony połączone taśmami nad Lesznem © Tomasz Karpiński Najtudniejsze było utrzymanie balonów na jednym pułapie © Filip Oleksik Slackline pomiędzy balonami © Klaudia Kika Olszewska Przejście od kosza do kosza okazało się niewykonalne © Klaudia Kika Olszewska Chwila odpoczynku w przestworzach © Klaudia Kika Olszewska Highline na trzech balonach © Tomasz Karpiński Poranne mgły dodały uroku próbie © Kuba Bałdych Chodzenie po taśmie prawie kilometr nad ziemią © Klaudia Kika Olszewska Ekipa, która stała za podniebnym slackline'm © Tomasz Karpiński

Ta próba miała się odbyć już kilka razy, ale zawsze wygrywała pogoda. Potrzebny był niemal zerowy wiatr i odpowiednia technika. Przydało się też wsparcie leszczyńskiego lotniska podczas festiwalu balonowego. W koordynacji przedsięwzięcia pomógł Michał Graczyk, który pracował przy najbardziej śmiałych pokazach lotniczych oraz projektach, o których można było przeczytać na redbull.pl. Slacklinerzy, którzy wzięli udział w projekcie są jednymi z najbardziej doświadczonych w Polsce. Dwóch z nich było zaangażowanych w ubiegłoroczny, rekordowy projekt przejścia najdłuższego highline’u w Polsce. Warto dodać, że Filip na początku sierpnia zajął 3. miejsce na zawodach Red Bull Slack Warrior w Estonii.

