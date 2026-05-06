5 powodów, dla których każdy rowerzysta powinien biegać (w Wings for Life)

W niedzielę 10 maja odbędzie się kolejna edycja legendarnego biegu Wings for Life . Cały dochód zebrany dzięki organizacji tej niezwykłej inicjatywy zostanie przeznaczony na badania i pomoc w znalezieniu metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. To temat bliski środowisku rowerowemu, więc każdy rider ma szansę połączyć to, co przyjemne, z tym, co pożyteczne.

Pakiety startowe na bieg flagowy w Poznaniu jak zwykle wyprzedały się w mgnieniu oka, ale każdy może jeszcze zapisać się na bieg z aplikacją i uciekać przed wirtualnym samochodem pościgowym w dowolnym miejscu na świecie.

Mamy nadzieję, że nikogo nie musimy przekonywać, że warto, ale gdyby ktoś jeszcze się zastanawiał, poniżej zamieszczamy 5 powodów, dla których każdy rowerzysta powinien od czasu do czasu zeskoczyć z roweru i zaliczyć trening biegowy!

01 Bieganie rozwija mięśnie, których rower prawie nie angażuje

Bez zróżnicowanego przygotowania fizycznego, daleko nie zajedziesz! © Bartek Woliński

Stare rowerowe porzekadło brzmi: „Żeby jeździć, trzeba jeździć”. To święte słowa i szczera prawda, ale jeśli chcesz wskoczyć na wyższy poziom, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko godzin spędzonych „w siodle”.

Im więcej różnych partii mięśniowych aktywujesz w różnych formach treningowych, tym lepszą kontrolę będziesz mieć na rowerze. W sportach ekstremalnych często przytrafiają się sytuacje skrajne, podczas których różne partie ciała muszą zmierzyć się z nietypowymi przeciążeniami, które normalnie nie występują.

Właśnie dlatego mieszanie różnych dyscyplin w swoim planie treningowym - w tym biegania - pozytywnie przekłada się na wiele parametrów: wytrzymałość, kondycję czy szeroko pojętą sprężystość. Same plusy!

02 Przerwy się przydają, a bieganie to doskonałe urozmaicenie treningu

Ile można jeździć na tym rowerze, co? No dobrze, wiemy, że to się nigdy nie nudzi, ale prawda jest taka, że przerwy, zmiany i urozmaicenia treningowe bardzo pozytywnie wpływają na formę każdego zawodnika.

Sprawdźcie social media Szymona lub Dawida Godźka. Obaj riderzy regularnie pojawiają się na siłowni, biegają i dorzucają do treningu ciekawe wyzwania sensomotoryczne. Chcesz jeździć na rowerze jak najlepsi zawodnicy na świecie? Trenuj tak jak oni! Dla wielu osób zmiana dyscypliny oznacza również opuszczenie swojej psychicznej strefy komfortu, która w świecie sportów ekstremalnych powinna być rozciągana tak często i mocno, jak to tylko możliwe.

03 Regularne bieganie zmniejsza ryzyko przeciążeń i kontuzji

Szymon Godziek po glebie na loosefest XXL © Adam Glosowic

Statystyk nie da się oszukać. Jeśli uprawiasz którąś z ekstremalnych odmian kolarstwa górskiego, prędzej czy później zaliczysz dachowanie. Naszym zdaniem na glebę można, a nawet trzeba, odpowiednio się przygotować. Nie jesteś w stanie zabezpieczyć się przed jej skutkami, jeśli jedyną formą treningu będzie robienie lapsów w bike parku.

Nie wszyscy wiedzą, ale bieganie to sport, podczas którego aktywowane są niemal wszystkie partie ciała. Od nóg - co jest oczywistą oczywistością - przez korpus, aż po ręce, których odpowiednia praca poprawia efektywność biegacza. Jeśli mielibyśmy wskazać jeden sport, który warto wmiksować do swojego treningowego portfolio, z pełnym przekonaniem postawilibyśmy właśnie na bieganie.

04 Naciągnie strefy komfortu

„Ale przecież ja nie lubię biegać…” No właśnie! Na tym polega cała zabawa. Gdyby każdy z nas robił tylko to, co miłe i przyjemne, prawdopodobnie nadal mieszkalibyśmy w jaskiniach. Żeby nie dopuścić do zastoju i stagnacji, warto czasem zrobić coś wbrew sobie. Poza tym - co to za wymówka? Nie boisz się skakać dropów, jechać między drzewami kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, a stresuje Cię wyjście na 30-minutową przebieżkę? Nie z nami te numery!

05 Możesz wystartować w biegu Wings for Life i zrobić coś pożytecznego (dla siebie i innych)

Wings for Life World Run 2025 - Poznań © Damian Kramski / Red Bull Polska

To chyba najfajniejszy element całej układanki, bo w biegu Wings for Life udział biorą nawet ci, którzy z bieganiem nie mają wiele wspólnego. Dlaczego? Bo każdy, kto pojawia się na starcie - biegu flagowego w Poznaniu lub „indywidualnego” biegu z aplikacją - dokłada cegiełkę do badań nad znalezieniem metody leczenia urazów rdzenia kręgowego.

Jeśli obracacie się w środowisku rowerowym, pewnie sami znacie kogoś, kto doznał poważnej kontuzji i codziennie walczy o to, by stanąć na nogi. Startując w tym niezwykłym biegu, możecie mu pomóc, a przy okazji dobrze pobawić się na świeżym powietrzu!