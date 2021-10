Książka Nimsdaia o Project Possible nareszcie po polsku!

to nie było jego podwórko. Dzięki pomocy finansowej braci, którzy byli Gurkhami trafił do szkoły z internatem. Mając 15 lat zaczął robić wszystko, żeby w przyszłości pójść w ich ślady. Wstawał o trzeciej w nocy, biegał z ciężarami przymocowanymi do nóg, a przed piątą kładł się do łóżka udając, że wcale nie wstawał. Gdy dostał się do wojska, z 32000 chętnych młodych Nepalczyków, przyjęto wtedy zaledwie 320. Walczył w różnych rejonach świata. Został pierwszym Gurkhą wcielonym do SBS (Special Boat Service – brytyjskiej jednostki specjalnej przeznaczonej do działań na morzu). Po raz pierwszy wspinał się w wysokich górach już będąc w wojsku. A ponieważ do wszystkiego, co w życiu robił, podchodził z taką samą determinacją, dziś jest jednym z najlepszych himalaistów działających w górach. 17 stycznia tego roku, w grupie 10 wspinaczy dokonał pierwszego zimowego wejścia na K2 – jako jedyny szedł bez tlenu, którego używanie zarzucano mu podczas Project Possible. Choć etnicznie nie jest Szerpą, sam identyfikuje się z tym określeniem używanym w kontekście osób pracujący przy obsłudze wysokogórskich wypraw.

Nims w pierwszej osobie opowiada o największych życiowych wyzwaniach, jakim musiał stawić czoła i o jego motywacji. Nie jest religijny. Jak sam to ujął, to cel stawał się jego bogiem – czy to wtedy, kiedy chodziło o dostanie się do elitarnej jednostki, czy kiedy trzeba było przekonać ludzi do pomocy w finansowaniu jego ekstremalnie trudnego projektu. Z książki możemy dowiedzieć się o tym, jak wyuczone w jednostkach specjalnych, szczególne podejście do rozwiązywania wszelkich problemów i do bezpieczeństwa (siebie i swojego zespołu) przekłada na górskie realia i życie osobiste. W książce znajdziemy też dużo gorzkiej prawdy o rzeczywistości rządzącej światem himalaizmu - to Nims jest autorem słynnego zdjęcia kolejki na szczyt na Evereście. Ale nie brakuje tam pokory i szacunku do gór. Wydawnictwo stanowi zatem niesamowite połączenie górskich historii, potężną porcję inspiracji i motywacji do działania, ale możemy też skorzystać z niej jak z poradnika o tym jak zarządzać zespołem, nadawać priorytety własnym celom i przede wszystkim, jak się nie poddawać, kiedy wszystko zdaje się być przeciwko nam.